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yanssou
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LOTR Les Anneaux de Pouvoir saison 3 / Teaser
Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir Saison 3, disponible le 11 novembre sur Prime Video.
https://www.youtube.com/watch?v=MVjeyYc9Dzs
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posted the 07/24/2026 at 07:34 PM by
yanssou
comments (
5
)
adamjensen
posted
the 07/24/2026 at 07:45 PM
Putain…
Incroyable qu’ils n’aient pas encore annulé cette connerie.
Heureusement, les films sont toujours là.
romgamer6859
posted
the 07/24/2026 at 07:47 PM
Bonne chance avec les commentaires, moi j'aime bien
biboufett
posted
the 07/24/2026 at 07:50 PM
moi j'aime bien, c'est un bon divertissement, je comprend pas les rageux.
magneto860
posted
the 07/24/2026 at 07:57 PM
Pas encore vu la saison 2.
Je pense que j'enchaînerai.
.
shambala93
posted
the 07/24/2026 at 08:16 PM
Quelle immondice ! 3 saisons sur quelques bribes de droits le tout saupoudré de vertu politique pour les occidentaux mal dans leur peau.
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Incroyable qu’ils n’aient pas encore annulé cette connerie.
Heureusement, les films sont toujours là.
Je pense que j'enchaînerai.
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