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LOTR Les Anneaux de Pouvoir saison 3 / Teaser


Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir Saison 3, disponible le 11 novembre sur Prime Video.
https://www.youtube.com/watch?v=MVjeyYc9Dzs
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    posted the 07/24/2026 at 07:34 PM by yanssou
    comments (5)
    adamjensen posted the 07/24/2026 at 07:45 PM
    Putain…
    Incroyable qu’ils n’aient pas encore annulé cette connerie.
    Heureusement, les films sont toujours là.
    romgamer6859 posted the 07/24/2026 at 07:47 PM
    Bonne chance avec les commentaires, moi j'aime bien
    biboufett posted the 07/24/2026 at 07:50 PM
    moi j'aime bien, c'est un bon divertissement, je comprend pas les rageux.
    magneto860 posted the 07/24/2026 at 07:57 PM
    Pas encore vu la saison 2.
    Je pense que j'enchaînerai.
    .
    shambala93 posted the 07/24/2026 at 08:16 PM
    Quelle immondice ! 3 saisons sur quelques bribes de droits le tout saupoudré de vertu politique pour les occidentaux mal dans leur peau.
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