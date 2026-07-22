Le nouveau filmréalisé par(Weapons, Barbarian) s'offrira une nouvelle bande-annonce d'une durée de 2 minutes et 28 secondes dans les heures qui viennent.En effet, le film a officialisé sa présence à l'édition 2026 du, qui aura lieu du 23 au 25 juillet (soit demain).Cette bande-annonce permettra d'en découvrir un peu plus sur le concept décrit pardepuis quelque temps maintenant, c'est-à-dire un film qui reprendra l'essence de la saga vidéoludique plutôt que de transcrire à l'identique les moments et les personnages que les fans ne connaissent que trop bien.Portes fermées, gestion des ressources limitées et créatures qui mutent constamment ont directement été citées par le réalisateur.Reste à voir si cette formule parviendra à convaincre au cinéma le