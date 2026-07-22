1996 - 2026
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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Un nouveau trailer pour Resident Evil de Zach Cregger arrive dans les prochaines heures


Le nouveau film Resident Evil réalisé par Zach Cregger (Weapons, Barbarian) s'offrira une nouvelle bande-annonce d'une durée de 2 minutes et 28 secondes dans les heures qui viennent.

En effet, le film a officialisé sa présence à l'édition 2026 du Comic-Con, qui aura lieu du 23 au 25 juillet (soit demain).

Cette bande-annonce permettra d'en découvrir un peu plus sur le concept décrit par Zach Cregger depuis quelque temps maintenant, c'est-à-dire un film qui reprendra l'essence de la saga vidéoludique plutôt que de transcrire à l'identique les moments et les personnages que les fans ne connaissent que trop bien.

Portes fermées, gestion des ressources limitées et créatures qui mutent constamment ont directement été citées par le réalisateur.

Reste à voir si cette formule parviendra à convaincre au cinéma le 18 septembre 2026.
Comic-Con San Diego Inc
    tags : resident evil biohazard barbarian weapons resident evil le film resident evil the movie resident evil news zack gregger resident evil zach gregger resident evil veronica comic-con 2026 resident evil new trailer resident evil comic-con trailer
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    posted the 07/22/2026 at 10:55 AM by marchand2sable
    comments (2)
    victornewman posted the 07/22/2026 at 11:28 AM
    En gros on incarne le joueur
    marchand2sable posted the 07/22/2026 at 11:59 AM
    victornewman

    Je ne sais pas trop quoi penser de ce film pour l'instant, donc je suis très curieux de voir cette nouvelle BA.
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