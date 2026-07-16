-------Ils continuent donc le rythme de 1 perso par mois.Il me tarde de voir ce que donneront les 2 slots ''mystère''.Panni juste avant Laocorn serait cool, mais ça sera plus probablement un perso de Art of Fighting (Yuri, qu'on a vu dans la présentation de Mr Karate ?) + 1 guest.A suivre...