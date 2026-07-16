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Ils continuent donc le rythme de 1 perso par mois.
Il me tarde de voir ce que donneront les 2 slots ''mystère''.
Panni juste avant Laocorn serait cool, mais ça sera plus probablement un perso de Art of Fighting (Yuri, qu'on a vu dans la présentation de Mr Karate ?) + 1 guest.
A suivre...
posted the 07/16/2026 at 02:14 PM by mercure7
L'indice ''Destined for Revenge'' ça peut indiquer plein de trucs, notamment avec un slot juste avant la période d'Halloween (un perso de film d'horreur ?)
A voir.
Surtout qu'ils ont corrigé là un défaut majeur je trouve : les gens peuvent enfin acheter les persos des saisons 1 et 2 séparément, donc Kenshiro est dispo hors pass.