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Fatal Fury : City of the Wolves
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name : Fatal Fury : City of the Wolves
platform : PC
editor : SNK Corporation
developer : SNK Playmore
genre : combat
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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mercure7
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Fatal Fury CotW : trailer saison 3


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Ils continuent donc le rythme de 1 perso par mois.

Il me tarde de voir ce que donneront les 2 slots ''mystère''.

Panni juste avant Laocorn serait cool, mais ça sera plus probablement un perso de Art of Fighting (Yuri, qu'on a vu dans la présentation de Mr Karate ?) + 1 guest.

A suivre...
    tags : snk fatal fury city of wolves garou
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    posted the 07/16/2026 at 02:14 PM by mercure7
    comments (4)
    masharu posted the 07/16/2026 at 02:24 PM
    Ouais c'est mort pour Panni, mais j'aurais tellement aimé haha. Je pense à 2 guests plutôt, sinon aucun intérêt d'entretenir le flou.
    mercure7 posted the 07/16/2026 at 02:49 PM
    masharu Niveau marketing et réseaux sociaux, au contraire, c'est mieux pour eux.

    L'indice ''Destined for Revenge'' ça peut indiquer plein de trucs, notamment avec un slot juste avant la période d'Halloween (un perso de film d'horreur ?)

    A voir.

    Surtout qu'ils ont corrigé là un défaut majeur je trouve : les gens peuvent enfin acheter les persos des saisons 1 et 2 séparément, donc Kenshiro est dispo hors pass.
    vagrant posted the 07/16/2026 at 03:38 PM
    Faudrait un jour leur dire que Duck King n'avait déjà pas de charisme dans les années 90, alors aujourd'hui... à côté on laisse des persos comme Oswald ou Eiji (on est pas à un cross over près).
    thelastone posted the 07/16/2026 at 03:43 PM
    Vagrant Pareil jamais aimé après j'imagine qu'il faut bien un blanka perso bizarre dans tout les jeux de vs
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