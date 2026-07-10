Très beau démarrage pour le dernier Assassin's Creed qui à déjà franchi la barre de 2 millions de copies vendues.
Assassin's Creed Black Flag Resynced est disponible depuis le 9 juillet sur PS5, Xbox Séries et PC.
Perso je termine un jeu et je me lance enfin dans ma nouvelle carrière de pirate
On n'oublie pas, malgré tout, le gros point noir : les 51 licenciements chez Ubisoft Barcelone (ce qui représente près de 30 % des effectifs du studio qui a travaillé sur le jeu, qui sont désormais à la recherche d’un travail)...
C’est un remake ça a été refait.
Vu que la version physique nécessite une connexion obligatoire au lancement pour installer un bout du jeu, ça revient un peu au même
negan Complètement d’accord et le 1er aussi mériterait son remake
Pas tout à fait car après l’avoir fini, je le revends direct