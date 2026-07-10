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Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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name : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
platform : PC
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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ouroboros4
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Assassins's Creed Black Flag Resynced s'est déjà vendu à 2 millions d'exemplaires !


Très beau démarrage pour le dernier Assassin's Creed qui à déjà franchi la barre de 2 millions de copies vendues.
Assassin's Creed Black Flag Resynced est disponible depuis le 9 juillet sur PS5, Xbox Séries et PC.

Perso je termine un jeu et je me lance enfin dans ma nouvelle carrière de pirate

On n'oublie pas, malgré tout, le gros point noir : les 51 licenciements chez Ubisoft Barcelone (ce qui représente près de 30 % des effectifs du studio qui a travaillé sur le jeu, qui sont désormais à la recherche d’un travail)...

https://x.com/i/status/2075641249067888732
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    posted the 07/10/2026 at 06:54 PM by ouroboros4
    comments (12)
    altendorf posted the 07/10/2026 at 07:02 PM
    Mérité. Bon remaster.
    shambala93 posted the 07/10/2026 at 07:25 PM
    altendorf
    C’est un remake ça a été refait.
    masharu posted the 07/10/2026 at 07:33 PM
    Beau score pour une version censurée, ""modernisé"" et vendue sans ses DLC. On a vraiment le public qu'on mérite.
    grospich posted the 07/10/2026 at 07:34 PM
    Contrairement à AC Shadows ça parle bien de jeux "vendus" et non de "joueurs".
    icebergbrulant posted the 07/10/2026 at 07:58 PM
    Combien de ventes demat ? Combien de ventes physiques ?
    altendorf posted the 07/10/2026 at 08:02 PM
    shambala93 Oui je voulais dire remake
    negan posted the 07/10/2026 at 08:06 PM
    Maintenant faut le meme traitement pour la trilogie de Ezio
    cail2 posted the 07/10/2026 at 09:07 PM
    icebergbrulant
    Vu que la version physique nécessite une connexion obligatoire au lancement pour installer un bout du jeu, ça revient un peu au même
    link571 posted the 07/10/2026 at 09:07 PM
    Quel plaisir de retrouver cet AC qui est un des meilleurs !

    negan Complètement d’accord et le 1er aussi mériterait son remake
    wickette posted the 07/10/2026 at 09:09 PM
    Ils ont fait un excellent boulot, mérité
    icebergbrulant posted the 07/10/2026 at 09:31 PM
    cail2
    Pas tout à fait car après l’avoir fini, je le revends direct
    cail2 posted the 07/10/2026 at 09:34 PM
    icebergbrulant
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