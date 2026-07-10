Très beau démarrage pour le dernier Assassin's Creed qui à déjà franchi la barre de 2 millions de copies vendues.Assassin's Creed Black Flag Resynced est disponible depuis le 9 juillet sur PS5, Xbox Séries et PC.Perso je termine un jeu et je me lance enfin dans ma nouvelle carrière de pirateOn n'oublie pas, malgré tout, le gros point noir : les 51 licenciements chez Ubisoft Barcelone (ce qui représente près de 30 % des effectifs du studio qui a travaillé sur le jeu, qui sont désormais à la recherche d’un travail)...