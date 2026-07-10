Mais quand t'es sur PC, entre les jeux Fitgirl-Repack et les promos permanentes, impossible d'acheter quoi que ce soit sur les stores consoles.
Ça fait au bas mot 10 ans que j'ai arrêter de jouer, j'ai énormément de retard à rattraper.
Pour 43,63 euros (soit 2,18 euros par jeu en moyenne) sur Eneba (excellent magasin que je vous recommande), je me suis pris quasiment que des jeux solo:
- Deus Ex: Mankind Divided
- Heavy Rain et Beyond Two Souls
- Killer is Dead et No More Heroes 3
- Mafia III Definitive Edition
- Control et Quantum Break
- Darksiders III et Genesis
- Panzer Dragoon Remake
- Call of Juarez: Gunslinger
- Assassin's Creed Chronicles - Russia et India
- Streets of Rage 4
- Sunset Overdrive
- Shenmue III
- Titanfall 2
- Journey
- Dishonored 2
La RX 6400 est sacrément pratique avec l'upscaling en 4K, le FSR, sa faible conso énergétique. Le seul hic c'est l'Unreal Engine 5 qui met à l'amende pas mal de GPU d’entrée de gamme (une abomination ce moteur).
Évidemment, j'aurai pu tout avoir en tipiak mais à 2 euros le jeu + pouvoir l'installer sur x machines (j'ai un PC chez moi et un autre chez mes parents) + sauvegardes sur le Cloud et éviter d'avoir à stocker en local (certains jeux sont à 40, 80 voir 100 Go aujourd'hui), on va pas faire la fine bouche.
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posted the 07/10/2026 at 03:56 PM by sussudio
Faut un PC pour le rétro gaming sinon, et un autre quand t'as les moyens pour les nouveaux jeux. Même en mid. Voir en Low
Ce pb c'est juste un pb de faux riches qui veulent uniquement la disponibilité des jeux day one en physique quand bien même ils ne les achèteraient pas.
Le demat
Les licenciements
Les fermetures de studio
Ces faux joueurs s'en cognent
Le démat pour les jeux vidéos, c'est soit du XGP (mais intenable financièrement comme on peut le constater), soit des prix extrémements attractifs (pas 2 euros systématiques évidemment mais attractifs, de quoi faire oublier qu'on peut pas le revendre).
liberty Je suis patient, là je refais Legacy of kain Remastered + SOTC sur PS4 + les exclusivités PS3, j'ai pas mal de jeux à découvrir. Le catalogue rétro avec les patch FR c'est l'âge d'or en ce moment (pas mal de trad FR pour Sega Saturn par exemple).
je vais tester stellar blade d'ailleurs sur une vielle 1080 pour voir si ca passe, et si ca passe, ca veut dire que du moment que tu a suffisamment de ram et un processeur pas trop vieux tu n'a pas vraiment besoin d'investir en carte graphique et ta ram peut être reporter de pc en pc... donc il te suffit juste d'upgrader ton processeur ce qui peut drastiquement réduire les couts pour l'upgrade, une foi passé l'investissement initial (et en plus tu y gagne sur le net gratuit)
Je n'ai rien contre le demat' mais je suis attaché au choix, je n'aime pas qu'on me force la main surtout quand le passé nous a prouvé qu'en tant que consommateur on n'avait rien à y gagner au contraire mais si vraiment le physique disparaît totalement alors hors de question de donner un centime pour rester sur une plateforme aussi verrouillée qu'une PlayStation.
supasaiyajin Version pirate
Avec Samsung, et les deux autres qui littéralement font des choses pas net, le prix des CG qui explosent chez Nvidia, DENUVO qui défonce nos performances et qu'on doit payé plein pot ou via des promos les jeux, le piratage, si fait, ne fait plus peur, mais surtout, ne contrarie plus (c'est le bon mot ?).
FitGirl Repack mais surtout, VOICES38, sont là pour faire plaisir la communauté dans tout ce cirque qu'est devenu l'industrie avec moulte arnaque, comme le démat sur console !!!
Le démat sur PC c'est pas la même chose
Ys Origin — 3,99 €
Rise of the Third Power — 7,80 €
GRANDIA HD Remaster — 8,39 €
CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION — 7,99 €
Ruined King: A League of Legends Story™ — 7,49 €
Ghosts 'n Goblins Resurrection — 2,99 €
Dead Space — 5,99 €
Halls of Torment — 4,99 €
FRONT MISSION 1st: Remake — 3,39 €
Warhammer 40,000: Space Marine 2 —16,19 €
Total : 69,21 €
J'ai de quoi tenir 10 ans quand je vois ma liste de jeux à faire. xD
Après si les codes en boite de Sony ne sont pas verrouillés par région, il y a peut-être moyen d'avoir des jeux sur le marché gris provenant de pays où c'est vendu pas cher comme sur PC, non ?
supasaiyajin Des pack de jeux tipiak ultra compressés, idéal pour l'archivage (par contre la décompression et l'installation, le PC souffre le martyr).
grospich j'étais justement en train de faire la liste des RPG sortis sur PC ces dernières années pour remplacer mes vieilles roms traduites comme Chrono Cross, Suikoden et cie, amuse toi bien
parrain59 https://www.delta-island.com/forum/viewforum.php?f=189 J'ai jamais vu une telle activité sur Saturn
D'ailleurs Sussudio tu oublies de rappeler les jeux gratuits sur Epic, Gog Steam... Qui tout les mois font agrandir les catalogues avec des jeux plus ou moins bon.
C'est ce que je disais, faire t se diriger vers le gaming PC
https://www.dealabs.com/bons-plans/pc-de-bureau-ryzen-5500-rtx-5060-16go-ddr4-ssd-512go-500w-bronze-589eur-via-code-newsletter-3370462
Y a tellement de profis, que tu as des malades qui proposent des PC en collaboration avec des marques de voiture sportive, à 16 000 euros !!
L'arnaque n'a plus de limite, donc attention.
sussudio Je suis bien avec mon bon vieux 5600X, à part ça j'adore les PC/SBC ARM mais c'est exclusivement avec de la DDR5 soudé alors ça coûte un rein en ce moment, même en Chine.