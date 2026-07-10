profile
sussudio
6
Likes
Likers
sussudio
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 47
visites since opening : 96310
sussudio > blog
Ils peuvent faire ce qu'ils veulent Sony
Mais quand t'es sur PC, entre les jeux Fitgirl-Repack et les promos permanentes, impossible d'acheter quoi que ce soit sur les stores consoles.

Ça fait au bas mot 10 ans que j'ai arrêter de jouer, j'ai énormément de retard à rattraper.

Pour 43,63 euros (soit 2,18 euros par jeu en moyenne) sur Eneba (excellent magasin que je vous recommande), je me suis pris quasiment que des jeux solo:

- Deus Ex: Mankind Divided
- Heavy Rain et Beyond Two Souls
- Killer is Dead et No More Heroes 3
- Mafia III Definitive Edition
- Control et Quantum Break
- Darksiders III et Genesis
- Panzer Dragoon Remake
- Call of Juarez: Gunslinger
- Assassin's Creed Chronicles - Russia et India
- Streets of Rage 4
- Sunset Overdrive
- Shenmue III
- Titanfall 2
- Journey
- Dishonored 2

La RX 6400 est sacrément pratique avec l'upscaling en 4K, le FSR, sa faible conso énergétique. Le seul hic c'est l'Unreal Engine 5 qui met à l'amende pas mal de GPU d’entrée de gamme (une abomination ce moteur).

Évidemment, j'aurai pu tout avoir en tipiak mais à 2 euros le jeu + pouvoir l'installer sur x machines (j'ai un PC chez moi et un autre chez mes parents) + sauvegardes sur le Cloud et éviter d'avoir à stocker en local (certains jeux sont à 40, 80 voir 100 Go aujourd'hui), on va pas faire la fine bouche.
    tags :
    7
    Likes
    Who likes this ?
    grospich, alucardhellsing, 5120x2880, kevinmccallisterrr, ouken, jaune, shima
    posted the 07/10/2026 at 03:56 PM by sussudio
    comments (30)
    riddler posted the 07/10/2026 at 04:13 PM
    liberty posted the 07/10/2026 at 04:18 PM
    Monter un PC ça devient de plus en plus chère malheureusement. Et si tu veux faire tourner un minimum tout les jeux, dont les jeux sous unreal Engine 5 comme tu dis, bha faut un minimum.

    Faut un PC pour le rétro gaming sinon, et un autre quand t'as les moyens pour les nouveaux jeux. Même en mid. Voir en Low
    rasalgul posted the 07/10/2026 at 04:22 PM
    Et ouais !
    Ce pb c'est juste un pb de faux riches qui veulent uniquement la disponibilité des jeux day one en physique quand bien même ils ne les achèteraient pas.

    Le demat
    Les licenciements
    Les fermetures de studio
    Ces faux joueurs s'en cognent
    churos45 posted the 07/10/2026 at 04:28 PM
    Je pense qu'on est une minorité à penser à notre pouvoir d'achat. Les gens paient 80€ volontiers sans se poser de question si un jeu leur plait.
    akinen posted the 07/10/2026 at 04:30 PM
    Faut aussi vivre dans le passé
    vyse posted the 07/10/2026 at 04:30 PM
    Mdrr le bon vieux fit-girl repack
    sussudio posted the 07/10/2026 at 04:32 PM
    churos45 C'est leur problème, perso JAMAIS j’achèterai un jeu démat plein pot. je dis pas que ces gens sont des cons mais c'est évident que ce que l'on perd entre un jeu physique et démat c'est la possibilité de le conserver sur le long terme en local, de pouvoir le prêter mais surtout le revendre pour récupérer une partie de l'argent investis.

    Le démat pour les jeux vidéos, c'est soit du XGP (mais intenable financièrement comme on peut le constater), soit des prix extrémements attractifs (pas 2 euros systématiques évidemment mais attractifs, de quoi faire oublier qu'on peut pas le revendre).

    liberty Je suis patient, là je refais Legacy of kain Remastered + SOTC sur PS4 + les exclusivités PS3, j'ai pas mal de jeux à découvrir. Le catalogue rétro avec les patch FR c'est l'âge d'or en ce moment (pas mal de trad FR pour Sega Saturn par exemple).
    churos45 posted the 07/10/2026 at 04:35 PM
    sussudio je suis totalement d'accord avec toi
    parrain59 posted the 07/10/2026 at 04:38 PM
    sussudio Il y a quoi en trad Fr sur saturn ?
    keiku posted the 07/10/2026 at 04:39 PM
    liberty oui et non, en vrai je ne pense pas que les spec des console vont encore augmenter, et donc le pc si tu montes suffisamment ta base tu peux tenir plusieurs gen de console

    je vais tester stellar blade d'ailleurs sur une vielle 1080 pour voir si ca passe, et si ca passe, ca veut dire que du moment que tu a suffisamment de ram et un processeur pas trop vieux tu n'a pas vraiment besoin d'investir en carte graphique et ta ram peut être reporter de pc en pc... donc il te suffit juste d'upgrader ton processeur ce qui peut drastiquement réduire les couts pour l'upgrade, une foi passé l'investissement initial (et en plus tu y gagne sur le net gratuit)
    supasaiyajin posted the 07/10/2026 at 04:51 PM
    c'est quoi les jeux fitgirl repack ?
    jaune posted the 07/10/2026 at 04:56 PM
    Je me suis fais plaisir récemment avec les soldes, Nobody Wants to Die, la trilogie Metro et Road 96 pour 12€

    Je n'ai rien contre le demat' mais je suis attaché au choix, je n'aime pas qu'on me force la main surtout quand le passé nous a prouvé qu'en tant que consommateur on n'avait rien à y gagner au contraire mais si vraiment le physique disparaît totalement alors hors de question de donner un centime pour rester sur une plateforme aussi verrouillée qu'une PlayStation.
    5120x2880 posted the 07/10/2026 at 05:00 PM
    liberty Tu met une 5060 Ti à 300€ dans ton PC rétro et t'es bien, et à 600€ t'as des PC complets avec des 5060, ma 3070 en 2020 c'était 660€ (TUF OC), c'est beaucoup moins cher maintenant.

    supasaiyajin Version pirate
    keiku posted the 07/10/2026 at 05:01 PM
    liberty donc je confirme stellar blade tourne sous une 1080 sans dlss, et en dehors de la fluidité des cheveux, il s'en sort plutôt bien
    ravyxxs posted the 07/10/2026 at 05:03 PM
    Avec les temps qui court, je suis content que les gens voient les pirates autrement. Depuis la nuit des temps, la règle c'est : Si tu as les moyens, achète le jeu si le studio et l'éditeur en vaux la peine, si il y a une quelconque entourloupe, télécharge, ils auront toujours suffisament d'argent.

    Avec Samsung, et les deux autres qui littéralement font des choses pas net, le prix des CG qui explosent chez Nvidia, DENUVO qui défonce nos performances et qu'on doit payé plein pot ou via des promos les jeux, le piratage, si fait, ne fait plus peur, mais surtout, ne contrarie plus (c'est le bon mot ?).

    FitGirl Repack mais surtout, VOICES38, sont là pour faire plaisir la communauté dans tout ce cirque qu'est devenu l'industrie avec moulte arnaque, comme le démat sur console !!!

    Le démat sur PC c'est pas la même chose
    volran posted the 07/10/2026 at 05:06 PM
    Ravyxxs Si seulement il y avait pas tous les drama entre les teams warez on aurait eu encore EMPRESS, mais avec l'arrivé de VOICES38 c'est surprenant ce qu'il arrive à faire
    heracles posted the 07/10/2026 at 05:09 PM
    On verra jamais ça sur PS6.
    alucardhellsing posted the 07/10/2026 at 05:12 PM
    grospich posted the 07/10/2026 at 05:17 PM
    Je me suis aussi fait plaisir avec les soldes Steam, j'ai encore agrandi mon backlog pour pas cher :

    Ys Origin — 3,99 €
    Rise of the Third Power — 7,80 €
    GRANDIA HD Remaster — 8,39 €
    CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION — 7,99 €
    Ruined King: A League of Legends Story™ — 7,49 €
    Ghosts 'n Goblins Resurrection — 2,99 €
    Dead Space — 5,99 €
    Halls of Torment — 4,99 €
    FRONT MISSION 1st: Remake — 3,39 €
    Warhammer 40,000: Space Marine 2 —16,19 €

    Total : 69,21 €

    J'ai de quoi tenir 10 ans quand je vois ma liste de jeux à faire. xD

    Après si les codes en boite de Sony ne sont pas verrouillés par région, il y a peut-être moyen d'avoir des jeux sur le marché gris provenant de pays où c'est vendu pas cher comme sur PC, non ?
    sussudio posted the 07/10/2026 at 05:35 PM
    jaune La fermeture du Eshop 3DS/Wii U est déjà en soit un avertissement. Heureusement que des Eshop illégaux ont ouvert pour préserver le catalogue de ces consoles.

    supasaiyajin Des pack de jeux tipiak ultra compressés, idéal pour l'archivage (par contre la décompression et l'installation, le PC souffre le martyr).

    grospich j'étais justement en train de faire la liste des RPG sortis sur PC ces dernières années pour remplacer mes vieilles roms traduites comme Chrono Cross, Suikoden et cie, amuse toi bien

    parrain59 https://www.delta-island.com/forum/viewforum.php?f=189 J'ai jamais vu une telle activité sur Saturn
    rider288 posted the 07/10/2026 at 06:47 PM
    Ca parle beaucoup de Sony, mais rien sur Xbox et Nintendo qui ont également un Store fermé.
    liberty posted the 07/10/2026 at 06:50 PM
    keiku 5120x2880 ravyxxs sussudio vous avez un lien pour un PC tour ou PC pas chère svp les gars pour faire tourner des jeux en 1080 même mid. Un truc digne pas besoin d'un PC a 4000 euros. Juste un truc a 1000 euros voir moins pour faire tourner tout les jeux tranquillement. Comme ça tout le monde peut profiter à moindre coût

    D'ailleurs Sussudio tu oublies de rappeler les jeux gratuits sur Epic, Gog Steam... Qui tout les mois font agrandir les catalogues avec des jeux plus ou moins bon.

    C'est ce que je disais, faire t se diriger vers le gaming PC
    5120x2880 posted the 07/10/2026 at 07:00 PM
    liberty Monte le en chinant des composants ou prend un PC tour tout fait via Dealabs, il y a rien de secret, tout le monde y a déjà accès
    https://www.dealabs.com/bons-plans/pc-de-bureau-ryzen-5500-rtx-5060-16go-ddr4-ssd-512go-500w-bronze-589eur-via-code-newsletter-3370462
    ravyxxs posted the 07/10/2026 at 08:21 PM
    liberty Y a la réponse de 5120x2880 . Et oui monter son PC soi-même c'est même mieux je trouve, pour les prix, même les gars de DF ont avoués prendre parfois de l'occasion niveau composant, j'ai déjà fait de même, après ça dépend quoi. Y a moyen de pas se ruiner, c'est ce que je veux dire.

    Y a tellement de profis, que tu as des malades qui proposent des PC en collaboration avec des marques de voiture sportive, à 16 000 euros !!

    L'arnaque n'a plus de limite, donc attention.
    keiku posted the 07/10/2026 at 08:30 PM
    liberty la base du lien de 5120x2880 est bonne, et tu peux toujours rajouter une barrette de ram en plus si tu veux tenir sur la longueur
    sussudio posted the 07/10/2026 at 09:27 PM
    5120x2880 Punaise que ça donne envie de mettre à jour ma config vu le bordel à venir.
    liberty posted the 07/10/2026 at 09:41 PM
    keiku sussudio ravyxxs 5120x2880 merci les amis. De toute manière va falloir ce diriger vers le gaming PC. C'est plus rentable a force. Désolé mais on nous a vidé les vaches à lait consoles
    jaune posted the 07/10/2026 at 09:57 PM
    rider288 alors Nintendo est aussi fermé que PlayStation cependant Xbox laisse l'opportunité de jouer à leurs jeux PC, il y a également le "Play Anywhere". D'ailleurs je n'ai plus de Xbox depuis la 360 mais je suis resté en contact avec leurs univers grâce à l'ouverture au PC, chose impossible avec les deux autres (PlayStation ayant malheureusement fait une timide entrée sur le PC et a vite fait machine arrière).
    5120x2880 posted the 07/10/2026 at 10:36 PM
    liberty Tu prêches un convaincu, dés que le jeu en ligne est devenu payant je me suis barré.

    sussudio Je suis bien avec mon bon vieux 5600X, à part ça j'adore les PC/SBC ARM mais c'est exclusivement avec de la DDR5 soudé alors ça coûte un rein en ce moment, même en Chine.
    suzukube posted the 07/10/2026 at 10:58 PM
    5120x2880 LA 5060 JE T'AIME TROP TOI LE MEILLEUR MEMBRE DE GAMEKYO J'aime trop trop trop ma RTX 5060 elle est trop bien comme carte !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo