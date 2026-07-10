Mais quand t'es sur PC, entre les jeux Fitgirl-Repack et les promos permanentes, impossible d'acheter quoi que ce soit sur les stores consoles.



Ça fait au bas mot 10 ans que j'ai arrêter de jouer, j'ai énormément de retard à rattraper.



Pour 43,63 euros (soit 2,18 euros par jeu en moyenne) sur Eneba (excellent magasin que je vous recommande), je me suis pris quasiment que des jeux solo:



- Deus Ex: Mankind Divided

- Heavy Rain et Beyond Two Souls

- Killer is Dead et No More Heroes 3

- Mafia III Definitive Edition

- Control et Quantum Break

- Darksiders III et Genesis

- Panzer Dragoon Remake

- Call of Juarez: Gunslinger

- Assassin's Creed Chronicles - Russia et India

- Streets of Rage 4

- Sunset Overdrive

- Shenmue III

- Titanfall 2

- Journey

- Dishonored 2



La RX 6400 est sacrément pratique avec l'upscaling en 4K, le FSR, sa faible conso énergétique. Le seul hic c'est l'Unreal Engine 5 qui met à l'amende pas mal de GPU d’entrée de gamme (une abomination ce moteur).



Évidemment, j'aurai pu tout avoir en tipiak mais à 2 euros le jeu + pouvoir l'installer sur x machines (j'ai un PC chez moi et un autre chez mes parents) + sauvegardes sur le Cloud et éviter d'avoir à stocker en local (certains jeux sont à 40, 80 voir 100 Go aujourd'hui), on va pas faire la fine bouche.