Beaucoup n'apprécient pas le geste de Sony, d'autres ne sont pas dérangés...





Mais Sony ne continuerait il pas d'offrir la possibilité d'acheter des jeux physique avec un code pour rester dans une forme de légalité ?



Parce que ne plus permettre au gens d'acheter des jeux ailleurs que sur leur store ça serait une position dominante, et pour éviter l'intégration d'autres magasins digitaux au seins même de leur prochaine console pour qu'il existe une concurrence, ils vont prétexter qu'il est possible d'acheter les jeux dans les magasins comme avant et laisser une certaine guerre des prix entre leur store et Carefour ou Leclerc....



Si les magasins boycottent, ils prétexteront que les magasins ne leur laisse pas le choix d'être dans une position dominante puisque ils refusent de vendre. Si les magasins se plaignent d'un stock d'invendus de boîte code, Sony pretextera que ça sert a rien et que les gens passent par le store ...





En réalité les discours du genre ''On a plus de personnes qui consomme du numérique, donc les pro physique vous pouvez disparaitre vous ne représentez que 1 pourcent des clients'' c'est de la manipulation bullshit rajouté a toute la manipulation de Sony pour bien marger.





Bref ont c'est fait avoir. La seul chose utile ça serait l'intégration de Epic, Gog, Steam au sein de la PlayStation. Là ils seront obligés de tiré les prix vers le bas, sinon boycottez il y a assez de jeux dans votre Backlog ou passez sur PC.