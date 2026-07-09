Beaucoup n'apprécient pas le geste de Sony, d'autres ne sont pas dérangés...
Mais Sony ne continuerait il pas d'offrir la possibilité d'acheter des jeux physique avec un code pour rester dans une forme de légalité ?
Parce que ne plus permettre au gens d'acheter des jeux ailleurs que sur leur store ça serait une position dominante, et pour éviter l'intégration d'autres magasins digitaux au seins même de leur prochaine console pour qu'il existe une concurrence, ils vont prétexter qu'il est possible d'acheter les jeux dans les magasins comme avant et laisser une certaine guerre des prix entre leur store et Carefour ou Leclerc....
Si les magasins boycottent, ils prétexteront que les magasins ne leur laisse pas le choix d'être dans une position dominante puisque ils refusent de vendre. Si les magasins se plaignent d'un stock d'invendus de boîte code, Sony pretextera que ça sert a rien et que les gens passent par le store ...
En réalité les discours du genre ''On a plus de personnes qui consomme du numérique, donc les pro physique vous pouvez disparaitre vous ne représentez que 1 pourcent des clients'' c'est de la manipulation bullshit rajouté a toute la manipulation de Sony pour bien marger.
Bref ont c'est fait avoir. La seul chose utile ça serait l'intégration de Epic, Gog, Steam au sein de la PlayStation. Là ils seront obligés de tiré les prix vers le bas, sinon boycottez il y a assez de jeux dans votre Backlog ou passez sur PC.
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posted the 07/09/2026 at 10:15 AM by liberty
Oui ça sera des bouts de papiers dans des boites.
Ils en sont à leur deuxième étape de leur domination du monde, la troisième sera de ne vendre que sur leur eshop en faisant bien plus de marge.
Rien n'exclus par ailleurs que leurs jeux exclusifs ne sortent plus en boîte.
Sinon, ils seront obligé d'ouvrir leur console à des Steam, EGS ou autre.
C'est pas par charité les ventes en magasin de boîte avec des codes, mais juste un coût pour éviter de perdre plus d'argent
La quatrième étape sera d'annexer la France et la Pologne
je pense que tant qu'on ne crée pas de loi sur la possession numérique rien ne va s'améliorer
Aujourd'hui les magasins ne margent pas sur la console et se rattrape sur les jeux et accessoires (même si certaines grandes surfaces en France vendent à perte pour attirer des clients en magasin)
S'il n’y a plus de jeu en magasin aucun intérêt pour ces derniers de vendre des consoles ou alors il faudra leur garantir une marge plus importante (peu probable)
Donc il y aura toujours en magasin des jeux mais ce sera des codes. Et donc ça restera toujours moins rentable que des achats sur le store car il faut garantir des marges à tous les acteurs.
Finalement l'écart entre un jeu physique et un code in the box ne sera pas si important que ce que Sony veux bien nous faire croire (d'autant plus que toutes les infrastructures existent et fonctionnent parfaitement). L'un des but et bien de supprimer le marché de l'occasion et Sony compte bien remplacer ce marché par des achats en dématérialisé
Sony se passera des magasins quand le jeu sera en streaming
Il faudrait un moyen de pouvoir rendre les codes pour revendre sont jeux.
Je sais pas, mais tu mets un menu qui permet de libérer un code, et aussi que le magasin puisse vérifier que le code est bien non associé a un compte.
Ça permettrais de conserver le marché de l'occasion. Et aussi que la consoles d'origine ne peut plus utiliser le même code pour éviter les petits malin qui une fois rentrer chez eux utilise le code .
En gros des codes licences, bon faudra une connexion obligatoire bien entendu mais ça va de soit.
Ou l'autre forme, similaire au gkc. Mais va falloir que sony mette un port de carte sur la ps6 et qu'il trouve un format vraiment pas chère.....
Des solutions il en existe. Mais tous dépend de la volonté.
Hier je regarder une émission sur les evolution des années 80/90 et il parler de la musique. Et il disait que sans l'arrivée de l'ithunes, aujourd'hui il n'yaurais plus aucune maison de disque, plus de disque de musique.
Que le numerique a sauver se secteur .
Comme quoi.
Après on est passer du Walkman, au lecteur cd, puis mp3.
Les gens qui écoutent de la musique dans la rue on leur playliste dans leur téléphone.
Personne va faire un footing en emmenant 20 cd aujourd'hui.....
j'utilise aussi le mien, j'explique au gens que c'est comme spotify, mais que je possède mes musiques et que ca coute moins cher et que je ne suis pas limité a la liste qu'on m'impose
Amen
Et sur Android ca fait des années et des années que les store alternatif existent.