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Avec la fin du physique PlayStation
Beaucoup n'apprécient pas le geste de Sony, d'autres ne sont pas dérangés...


Mais Sony ne continuerait il pas d'offrir la possibilité d'acheter des jeux physique avec un code pour rester dans une forme de légalité ?

Parce que ne plus permettre au gens d'acheter des jeux ailleurs que sur leur store ça serait une position dominante, et pour éviter l'intégration d'autres magasins digitaux au seins même de leur prochaine console pour qu'il existe une concurrence, ils vont prétexter qu'il est possible d'acheter les jeux dans les magasins comme avant et laisser une certaine guerre des prix entre leur store et Carefour ou Leclerc....

Si les magasins boycottent, ils prétexteront que les magasins ne leur laisse pas le choix d'être dans une position dominante puisque ils refusent de vendre. Si les magasins se plaignent d'un stock d'invendus de boîte code, Sony pretextera que ça sert a rien et que les gens passent par le store ...


En réalité les discours du genre ''On a plus de personnes qui consomme du numérique, donc les pro physique vous pouvez disparaitre vous ne représentez que 1 pourcent des clients'' c'est de la manipulation bullshit rajouté a toute la manipulation de Sony pour bien marger.


Bref ont c'est fait avoir. La seul chose utile ça serait l'intégration de Epic, Gog, Steam au sein de la PlayStation. Là ils seront obligés de tiré les prix vers le bas, sinon boycottez il y a assez de jeux dans votre Backlog ou passez sur PC.
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    cjmusashi
    posted the 07/09/2026 at 10:15 AM by liberty
    comments (25)
    masharu posted the 07/09/2026 at 10:20 AM
    C'est marqué sur leur blog PlayStation :

    À compter de cette date, les nouveaux jeux seront disponibles sur le PlayStation Store et chez les revendeurs exclusivement au format numérique.


    Oui ça sera des bouts de papiers dans des boites.
    liberty posted the 07/09/2026 at 10:22 AM
    masharu oui c'est ce que je dis. C'est du bullshit pour éviter l'intégration d'autres stores numériques au sein des PlayStation
    rogeraf posted the 07/09/2026 at 10:25 AM
    Ta logique me parait bonne. Il y aura surement des boites avec codes. On verra se qu'en dit notre Union Européenne encore plus lente que les plus anciens vétérans des EPADS
    liberty posted the 07/09/2026 at 10:28 AM
    rogeraf masharu il y a pire. Admettons la mise en place de loi sur l'écologie, avec ça, Sony pretextera moins de production de boîte de plastique... La Sony a économisé sur la production de BluRay. Il suffit de produire moins de boîte maintenant pour la grande distribution. Des produits se vendent pas ? Pas de problème on récupère le plastique, on change la jaquette et la fiche avec le code. Les mecs ont niqué le game. Et plus ça va, plus ils vont marger
    gamerdome posted the 07/09/2026 at 10:32 AM
    Je sais pas, on a des pailles en carton, des bouchons de bouteille indétachables, mais des boites en plastiques qui contiennent un bout de papier c'est OK ?
    rogeraf posted the 07/09/2026 at 10:32 AM
    liberty A la fois Sony produit toujours des blu-rays disques vidéos pour leurs films. Donc l'Union Européenne pourrait les emmerder a dire pourquoi vous faites ca pour le jeu video ? Contrairement aux videos ou le démat et le disque cohabite
    nyseko posted the 07/09/2026 at 10:33 AM
    Oui code-in-the-box, c'est dit depuis le départ. Mais excepté en France ou ce sera moins chère que le dématérialisé sur eshop Sony, les ventes de boîtes vont s'effondrer dans le monde entier et disparaîtront progressivement.

    Ils en sont à leur deuxième étape de leur domination du monde, la troisième sera de ne vendre que sur leur eshop en faisant bien plus de marge.

    Rien n'exclus par ailleurs que leurs jeux exclusifs ne sortent plus en boîte.
    supasaiyajin posted the 07/09/2026 at 10:36 AM
    Nan, mais s'ils sortent des boites vides avec un code, c'est du foutage de gueule. L'excuse de réduire les coûts de la chaîne de production ne tiendrait plus. Ils veulent juste tuer le physique et le marché de l'occasion si c'est le cas. En plus d'être un non sens écologique. Acheter une boite en plastique vide qui a parcouru des milliers de km pour télécharger le jeu sur un serveur alimenté par une centrale à charbon.
    nyseko posted the 07/09/2026 at 10:37 AM
    En Europe, Sony est obligé de permettre de sortir des jeux en magasins pour éviter le DMA.

    Sinon, ils seront obligé d'ouvrir leur console à des Steam, EGS ou autre.
    liberty posted the 07/09/2026 at 10:40 AM
    rogeraf gamerdome nyseko supasaiyajin a partir du moment où il n'y a aucun mouvement d'association, ou les Change.org..changent rien quand Sony efface les films acheté des comptes prétextant des droits perdu. On a perdu. C'est simple a comprendre. Sony pour rester légal et éviter l'intégration de store alternatif dans la PlayStation ils payent la production de boîte avec un code. Ça revient toujours moins chère que perdres des millions parce que les joueurs achèteront moins chère un jeu sur Steam ou Epic et y jouer directement sur PlayStation.

    C'est pas par charité les ventes en magasin de boîte avec des codes, mais juste un coût pour éviter de perdre plus d'argent
    neptonic posted the 07/09/2026 at 10:41 AM
    Ils en sont à leur deuxième étape de leur domination du monde, la troisième sera de ne vendre que sur leur eshop en faisant bien plus de marge.

    La quatrième étape sera d'annexer la France et la Pologne
    keiku posted the 07/09/2026 at 10:48 AM
    je ne sais pas, ils diront que tu ne peux pas acheter les jeux mobile en dehors de leur propre store... ce qui est aussi de la position dominante...

    je pense que tant qu'on ne crée pas de loi sur la possession numérique rien ne va s'améliorer
    cjmusashi posted the 07/09/2026 at 10:50 AM
    Pour moi Sony n’a pas d'autre choix que de garder une présence physique en magasin
    Aujourd'hui les magasins ne margent pas sur la console et se rattrape sur les jeux et accessoires (même si certaines grandes surfaces en France vendent à perte pour attirer des clients en magasin)
    S'il n’y a plus de jeu en magasin aucun intérêt pour ces derniers de vendre des consoles ou alors il faudra leur garantir une marge plus importante (peu probable)
    Donc il y aura toujours en magasin des jeux mais ce sera des codes. Et donc ça restera toujours moins rentable que des achats sur le store car il faut garantir des marges à tous les acteurs.
    Finalement l'écart entre un jeu physique et un code in the box ne sera pas si important que ce que Sony veux bien nous faire croire (d'autant plus que toutes les infrastructures existent et fonctionnent parfaitement). L'un des but et bien de supprimer le marché de l'occasion et Sony compte bien remplacer ce marché par des achats en dématérialisé
    Sony se passera des magasins quand le jeu sera en streaming
    cyr posted the 07/09/2026 at 10:51 AM
    Mais les codes vous ne pouvez rien en faire après les avoir saisie. Pas de revente.

    Il faudrait un moyen de pouvoir rendre les codes pour revendre sont jeux.

    Je sais pas, mais tu mets un menu qui permet de libérer un code, et aussi que le magasin puisse vérifier que le code est bien non associé a un compte.

    Ça permettrais de conserver le marché de l'occasion. Et aussi que la consoles d'origine ne peut plus utiliser le même code pour éviter les petits malin qui une fois rentrer chez eux utilise le code .

    En gros des codes licences, bon faudra une connexion obligatoire bien entendu mais ça va de soit.

    Ou l'autre forme, similaire au gkc. Mais va falloir que sony mette un port de carte sur la ps6 et qu'il trouve un format vraiment pas chère.....


    Des solutions il en existe. Mais tous dépend de la volonté.

    Hier je regarder une émission sur les evolution des années 80/90 et il parler de la musique. Et il disait que sans l'arrivée de l'ithunes, aujourd'hui il n'yaurais plus aucune maison de disque, plus de disque de musique.

    Que le numerique a sauver se secteur .

    Comme quoi.

    Après on est passer du Walkman, au lecteur cd, puis mp3.

    Les gens qui écoutent de la musique dans la rue on leur playliste dans leur téléphone.

    Personne va faire un footing en emmenant 20 cd aujourd'hui.....
    rogeraf posted the 07/09/2026 at 10:53 AM
    cyr Je suis encore en baladeur mp3 et les gens me demandent "c'est quoi ce truc ?" J'ai un petit Shanling Q1 beige
    solarr posted the 07/09/2026 at 11:13 AM
    gamerdome mais des boites en plastiques qui contiennent un bout de papier c'est OK ? bout de plastique qui contient un bout de papier qui va chercher un Datacenter énergivore...
    bennj posted the 07/09/2026 at 11:40 AM
    keiku et cest bien pour ca que l'Europe a imposé a Apple et Android l'ouverture a d'autres store.
    bennj posted the 07/09/2026 at 11:42 AM
    cyr qui achèterait des jeux neufs ? L'occasion cest aussi le fait qu'un produit ait deja été utilisé. De l'occasion en demat alors que c'est de l'immatériel n'a pas beaucoup de sens.
    kikoo31 posted the 07/09/2026 at 11:50 AM
    nyseko neptonic cinquiéme étape :éliminer jusqu'au dernier les pro materiels
    keiku posted the 07/09/2026 at 12:14 PM
    bennj et ? que l’Europe leur impose a changer quelque chose ? actuellement j'ai encore rien vu qui a bouger
    keiku posted the 07/09/2026 at 12:16 PM
    rogeraf Je suis encore en baladeur mp3 et les gens me demandent "c'est quoi ce truc ?" J'ai un petit Shanling Q1 beige

    j'utilise aussi le mien, j'explique au gens que c'est comme spotify, mais que je possède mes musiques et que ca coute moins cher et que je ne suis pas limité a la liste qu'on m'impose
    rasalgul posted the 07/09/2026 at 12:58 PM
    L'un des articles les plus censés de ces derniers jours car on lit enfin "on s'est fait avoir"

    Amen
    rogeraf posted the 07/09/2026 at 01:33 PM
    keiku Ca permet de stocker, j'ai 350 gigas. eEt j'ai mis les matchs de finales du PSG (la demie contre le Bayern aussi) au cas ou que je vais chez un pote et qu'on s'ennuiraient
    bennj posted the 07/09/2026 at 02:53 PM
    keiku quest ce que tu racontes ? Ca faitun moment (2 ans) que c'est possible d'installer un store alternatif sur ton iPhone : https://www.01net.com/astuces/iphone-comment-installer-un-app-store-alternatif.html

    Et sur Android ca fait des années et des années que les store alternatif existent.
    keiku posted the 07/09/2026 at 03:53 PM
    bennj je n'étais pas au courant, je n'ai pas de smartphone
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