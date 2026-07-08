1996 - 2026
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Resident Evil Requiem
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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Universal Studios Japan dévoile une première image promotionnelle de son attraction sur Resident Evil Requiem


Universal Studios Japan a dévoilé une première image promotionnelle de sa future attraction basée sur l'univers de Resident Evil.

Contrairement à Resident Evil: Night of Heroes (extrait et images ci-dessous), qui réunissait plusieurs épisodes de la saga lors de l'édition 2024, cette nouvelle collaboration sera entièrement consacrée à Resident Evil Requiem.

Aucune date n'a encore été communiquée et très peu de détails ont été dévoilés concernant cette nouvelle attraction. Néanmoins, tout porte à croire que la formule immersive qui a fait le succès des précédentes collaborations, mêlant spectacle à 360° et parcours labyrinthique, pourrait faire son retour.

Il ne reste plus qu'à attendre de nouvelles informations de la part d'Universal Studios Japan et de Capcom pour découvrir le contenu de cette nouvelle expérience dédiée aux fans de la licence, ainsi que la date de lancement des festivités.










Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=bhLxk5mdvGQ


Universal Studios Japan - https://www.youtube.com/watch?v=bhLxk5mdvGQ
    tags : resident evil capcom universal universal studios resident evil code veronica remake resident evil night of heroes universal studios japan resident evil requiem resident evil veronica universal studios japan x resident evil
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    posted the 07/08/2026 at 04:05 PM by marchand2sable
    comments (1)
    marchand2sable posted the 07/08/2026 at 04:12 PM
    J'aurais tellement aimé ça chez nous.

    S'ils font un petit labyrinthe avec La Fille qui traque les visiteurs, ça va être super rigolo surtout avec le public japonais.
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