a dévoilé une première image promotionnelle de sa future attraction basée sur l'univers deContrairement à(extrait et images ci-dessous), qui réunissait plusieurs épisodes de la saga lors de l'édition 2024, cette nouvelle collaboration sera entièrement consacrée àAucune date n'a encore été communiquée et très peu de détails ont été dévoilés concernant cette nouvelle attraction. Néanmoins, tout porte à croire que la formule immersive qui a fait le succès des précédentes collaborations, mêlant spectacle à 360° et parcours labyrinthique, pourrait faire son retour.Il ne reste plus qu'à attendre de nouvelles informations de la part d'et depour découvrir le contenu de cette nouvelle expérience dédiée aux fans de la licence, ainsi que la date de lancement des festivités.