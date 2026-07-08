C’est à ce moment-là que j’ai commencé à sentir que je ne faisais plus des jeux vidéo. Je suivais un tableur.

Avant, c’étaient des projets faits avec passion, qu’on espérait voir aimés par les joueurs. Quand cela arrivait, c’était une sensation incroyable. Cela est devenu de moins en moins présent. C’est devenu : "Espérons que ça se vende. Espérons qu’on gagne de l’argent."

J’avais l’impression que tout m’avait été retiré. Je me suis dit : "Je ne peux pas refaire ça. Je ne sais pas si j’en ai terminé avec l’industrie, mais j'arrête". Je sentais que je me désagrégeais.

Le cas Suicide Squad: Kill the Justice League continue de faire parler, cette fois à travers les témoignages de deux anciens membres importants de l’équipe de Rocksteady Studios. Dans une interview accordée à Bloomberg, le designer Axel Rydby et le directeur Johnny Armstrong sont revenus sur plusieurs années de production difficiles, marquées par la pression, les changements de direction et un lancement qui a profondément affecté les équipes.Selon Axel Rydby, l’arrivée d’une approche davantage centrée sur la monétisation a changé la manière dont le projet était pensé au quotidien. Le développeur explique avoir progressivement eu le sentiment de ne plus travailler sur un jeu conçu par passion, mais de simplement répondre à des objectifs commerciaux.Pour lui, cette évolution dépasse le cas de Suicide Squad et reflète un problème plus large dans l’industrie. Il estime qu’une partie de la création vidéoludique s’est éloignée de l’idée de réaliser un projet auquel les développeurs croient réellement, pour se rapprocher d’une logique de rentabilité permanente.De son côté, Johnny Armstrong, qui occupait un poste de direction sur le projet, décrit un épuisement personnel important après plusieurs années de développement. Les reports successifs et les difficultés internes auraient créé un cercle difficile à briser : l’équipe devait constamment gérer de nouveaux problèmes sans avoir suffisamment de temps pour régler les problèmes fondamentaux du jeu.Sorti en février 2024, Suicide Squad: Kill the Justice League a reçu un accueil très mitigé de la part des joueurs et de la presse, avec des ventes jugées décevantes. Le titre, qui devait prolonger l’héritage de Batman: Arkham Knight, n’a pas rencontré le succès espéré et son support a finalement été arrêté en janvier 2025.Depuis leur départ de Rocksteady Studios, Axel Rydby et Johnny Armstrong ont choisi une voie indépendante en travaillant sur un nouveau projet baptisé Secret of Circadia qui cherche son financement via une campagne Kickstarter. Le jeu affiche notamment une position claire contre l’utilisation de l’intelligence artificielle générative dans sa création.