accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
1
❤
Likers
Who likes this ?
link49
name :
Grand Theft Auto VI
platform :
Xbox Series X
editor :
Rockstar Games
developer :
Rockstar Games
genre :
action
other versions :
PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
12
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
aeris354
,
aeris355
,
aeris358
,
aeris361
,
aeris362
,
aeris363
,
aeris365
,
aeris202
,
aeris203
,
skuldleif
,
barret49201
aeris201
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
95
visites since opening :
140550
aeris201
> blog
[Retro] Tout les disques de GTA en image
Cherchez l'intrus
tags :
2
Likes
Who likes this ?
plistter
,
link49
posted the 06/26/2026 at 12:03 PM by
aeris201
comments (
40
)
elicetheworld
posted
the 06/26/2026 at 12:05 PM
Attention les hâter arrive dans 4 3 2 1 .. c'est parti
plistter
posted
the 06/26/2026 at 12:09 PM
Enregi
s
trer l'image sous...
fdestroyer
posted
the 06/26/2026 at 12:09 PM
Elle est pas mal, j'aurai poussé plus loin en mettant GTA 5 X360, avec ses 2 dvds
ducknsexe
posted
the 06/26/2026 at 12:11 PM
Il parle des jeux rétro, Le futur existe pas
icebergbrulant
posted
the 06/26/2026 at 12:13 PM
Dommage, j’ai essayé le code mais il semblerait qu’il a déjà été utilisé !
ouroboros4
posted
the 06/26/2026 at 12:13 PM
Quand on aura le version physique compte sur moi pour faire un article mise à jour
rocan
posted
the 06/26/2026 at 12:16 PM
Il est un peu taquin
natedrake
posted
the 06/26/2026 at 12:16 PM
Je vois aussi que tous ces jeux sont pas sur consoles Nintendo.
icebergbrulant
posted
the 06/26/2026 at 12:19 PM
En tout cas, ça fait plaisir de voir Aeris201 et Voldemort49 parler de GTA 6 !
Faut croire que l’actualité Nintendo n’est pas assez forte !!
ouroboros4
posted
the 06/26/2026 at 12:21 PM
natedrake
Touché
nyseko
posted
the 06/26/2026 at 12:21 PM
natedrake
Certains de cette image sont sur console Nintendo.
aeris201
posted
the 06/26/2026 at 12:25 PM
Le vieux logo PS3 sur le disque de GTA4 avec la typographie du film Spiderman je l'avais completement oublié !
Il est horrible !
Heuresement que Sony l'a changé avec la sortie de la PS3 Slim
ouroboros4
posted
the 06/26/2026 at 12:26 PM
icebergbrulant
T'as vu ça même lui il en parle!
GTA c'est plus fort que les fanboy Nintendo
parrain59
posted
the 06/26/2026 at 12:28 PM
natedrake
GTA 1 et 2 sont sortis sur Gameboy Color, GTA3/Vice City et San andreas sont sur Switch. Il y a aussi GTA Advance sur GBA et Chinatown wars sur DS
icebergbrulant
posted
the 06/26/2026 at 12:28 PM
ouroboros4
Faut bien rechercher l’attention (et les clics)
Bon après, ça met de l’ambiance donc j’aime bien
aeris201
posted
the 06/26/2026 at 12:29 PM
icebergbrulant
L'actualité de GTA6 c'est tellement des barre de rire je vais pas me gener d'en parler.
manquerai plus que ca
ouroboros4
posted
the 06/26/2026 at 12:30 PM
icebergbrulant
forcément chez Nintendo hormis un Starfox un peu pourri il ne se passe pas grand chose
jasonduval
posted
the 06/26/2026 at 12:33 PM
Spoiler : il en a fini aucun.
On a lair de se faire chier sur switch 2 en tout cas
kikoo31
posted
the 06/26/2026 at 12:34 PM
aeris201
là,pour le coup tu m'as fait rire
ouroboros4
le pire ,c est que c'est pas un exclu c'est un jeu multi
icebergbrulant
posted
the 06/26/2026 at 12:36 PM
ouroboros4
aeris201
Ah mais ne te gêne pas
A la limite, je préfère que tu parles de GTA 6 que de Tomodachi Life dont tout le monde se fout sur le site même s’il est 1er des ventes sur les charts français
Bref, c’est de bonne guerre mais attends toi à passer une fin d’année pas terrible
Je crains qu’Ocarina Of Time soit repoussé pour mars 2027 !
Je sens que Nintendo n’est pas serein
ghouledheleter
posted
the 06/26/2026 at 12:45 PM
Le cd du premier gta est chouette
ghouledheleter
posted
the 06/26/2026 at 12:46 PM
aeris201
perso je trouve que les news gta 6 au contraire ne font pas du tout rire
ghouledheleter
posted
the 06/26/2026 at 12:48 PM
icebergbrulant
arrête de dire ça tu va nous porter la poisse pour Zelda lol
icebergbrulant
posted
the 06/26/2026 at 12:50 PM
ghouledheleter
Je te présente mes excuses
ghouledheleter
posted
the 06/26/2026 at 12:52 PM
icebergbrulant
dit le bien fort que Nintendo l’entende. Je te porterai responsable de tout report
zekk
posted
the 06/26/2026 at 12:55 PM
elicetheworld
pour le coup, c’est vous les haters
akinen
posted
the 06/26/2026 at 12:56 PM
Mais…
icebergbrulant
posted
the 06/26/2026 at 12:57 PM
ghouledheleter
Désolé, je ne peux pas parler fort, j’ai la voix enrouée à cause des ventilateurs qui marchent H24 chez moi, j’ai dû attraper la crève !
mais tant que je ne "crève" pas, ça va
ghouledheleter
posted
the 06/26/2026 at 01:01 PM
icebergbrulant
oue je te comprend 40 degrés actuellement chez nous
icebergbrulant
posted
the 06/26/2026 at 01:04 PM
ghouledheleter
Idem
Heureusement que le bout du tunnel est à portée de main, il va falloir résister jusqu'à dimanche, ce n’est plus très loin
ghouledheleter
posted
the 06/26/2026 at 01:06 PM
icebergbrulant
oula tu es pas au courant? Une semaine d’accalmie et apparement après c’est reparti comme aujourd’hui jusqu’au 14 juillet.
liberty
posted
the 06/26/2026 at 01:09 PM
aeris201
de toute manière ce qui s'applique avec GTA ne s'applique pas avec d'autres jeux, c'est comme Nintendo et son Totem où la secte derrière. Mais toi tu compte y jouer à GTA sur PlayStation où Xbox ou PC ou t'espère une version Switch 2 ? Sérieusement
aeris201
posted
the 06/26/2026 at 01:15 PM
liberty
Mais toi tu compte y jouer à GTA sur PlayStation
Si tu me l'offre pourquoi pas, j'y jouerai juste pour te faire plaisir
Car visiblement ca a l'air de te tenir a coeur que la terre entière puisse jouer a GTA
icebergbrulant
posted
the 06/26/2026 at 01:16 PM
ghouledheleter
Oui mais je vais rester optimiste
Les prévisions de + de 15 jours, je m’en méfie donc déjà chaque chose en son temps et profitons pleinement de la future accalmie
liberty
posted
the 06/26/2026 at 01:17 PM
aeris201
si Gamefreak et Nintendo m'étaient utant de moyen dans Pokémon que Take Two dans GTA, tu me comprendrais. Tant pis si le jeu ne t'intéresse pas.
oreillesal
posted
the 06/26/2026 at 01:18 PM
La cruauté n'a-t-elle donc aucune limite ?
La Team naufrage en boucle sur Nintendo, les jours passent et se ressemblent
nindo64
posted
the 06/26/2026 at 01:27 PM
Albatar
aeris201
posted
the 06/26/2026 at 01:31 PM
icebergbrulant
Autrefois GTA c'étaient des CD, maintenant c'est des codes ABCD
icebergbrulant
posted
the 06/26/2026 at 01:39 PM
aeris201
C’est triste !
Le physique est DCD !
rogeraf
posted
the 06/26/2026 at 01:55 PM
Rip disque
, les mini disques de sony aussi ou les UMD.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Dommage, j’ai essayé le code mais il semblerait qu’il a déjà été utilisé !
Faut croire que l’actualité Nintendo n’est pas assez forte !!
Il est horrible ! Heuresement que Sony l'a changé avec la sortie de la PS3 Slim
GTA c'est plus fort que les fanboy Nintendo
Faut bien rechercher l’attention (et les clics)
Bon après, ça met de l’ambiance donc j’aime bien
On a lair de se faire chier sur switch 2 en tout cas
ouroboros4 le pire ,c est que c'est pas un exclu c'est un jeu multi
aeris201 Ah mais ne te gêne pas
A la limite, je préfère que tu parles de GTA 6 que de Tomodachi Life dont tout le monde se fout sur le site même s’il est 1er des ventes sur les charts français
Bref, c’est de bonne guerre mais attends toi à passer une fin d’année pas terrible
Je crains qu’Ocarina Of Time soit repoussé pour mars 2027 !
Je sens que Nintendo n’est pas serein
Je te présente mes excuses
Heureusement que le bout du tunnel est à portée de main, il va falloir résister jusqu'à dimanche, ce n’est plus très loin
Si tu me l'offre pourquoi pas, j'y jouerai juste pour te faire plaisir
Car visiblement ca a l'air de te tenir a coeur que la terre entière puisse jouer a GTA
Les prévisions de + de 15 jours, je m’en méfie donc déjà chaque chose en son temps et profitons pleinement de la future accalmie
La Team naufrage en boucle sur Nintendo, les jours passent et se ressemblent
C’est triste !
Le physique est DCD !