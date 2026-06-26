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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Xbox Series X
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC
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aeris201
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aeris201 > blog
[Retro] Tout les disques de GTA en image
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    plistter, link49
    posted the 06/26/2026 at 12:03 PM by aeris201
    comments (40)
    elicetheworld posted the 06/26/2026 at 12:05 PM
    Attention les hâter arrive dans 4 3 2 1 .. c'est parti
    plistter posted the 06/26/2026 at 12:09 PM
    Enregistrer l'image sous...
    fdestroyer posted the 06/26/2026 at 12:09 PM
    Elle est pas mal, j'aurai poussé plus loin en mettant GTA 5 X360, avec ses 2 dvds
    ducknsexe posted the 06/26/2026 at 12:11 PM
    Il parle des jeux rétro, Le futur existe pas
    icebergbrulant posted the 06/26/2026 at 12:13 PM


    Dommage, j’ai essayé le code mais il semblerait qu’il a déjà été utilisé !
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 12:13 PM
    Quand on aura le version physique compte sur moi pour faire un article mise à jour
    rocan posted the 06/26/2026 at 12:16 PM
    Il est un peu taquin
    natedrake posted the 06/26/2026 at 12:16 PM
    Je vois aussi que tous ces jeux sont pas sur consoles Nintendo.
    icebergbrulant posted the 06/26/2026 at 12:19 PM
    En tout cas, ça fait plaisir de voir Aeris201 et Voldemort49 parler de GTA 6 !

    Faut croire que l’actualité Nintendo n’est pas assez forte !!
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 12:21 PM
    natedrake Touché
    nyseko posted the 06/26/2026 at 12:21 PM
    natedrake Certains de cette image sont sur console Nintendo.
    aeris201 posted the 06/26/2026 at 12:25 PM
    Le vieux logo PS3 sur le disque de GTA4 avec la typographie du film Spiderman je l'avais completement oublié !

    Il est horrible ! Heuresement que Sony l'a changé avec la sortie de la PS3 Slim
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 12:26 PM
    icebergbrulant T'as vu ça même lui il en parle!
    GTA c'est plus fort que les fanboy Nintendo
    parrain59 posted the 06/26/2026 at 12:28 PM
    natedrake GTA 1 et 2 sont sortis sur Gameboy Color, GTA3/Vice City et San andreas sont sur Switch. Il y a aussi GTA Advance sur GBA et Chinatown wars sur DS
    icebergbrulant posted the 06/26/2026 at 12:28 PM
    ouroboros4
    Faut bien rechercher l’attention (et les clics)

    Bon après, ça met de l’ambiance donc j’aime bien
    aeris201 posted the 06/26/2026 at 12:29 PM
    icebergbrulant L'actualité de GTA6 c'est tellement des barre de rire je vais pas me gener d'en parler. manquerai plus que ca
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 12:30 PM
    icebergbrulant forcément chez Nintendo hormis un Starfox un peu pourri il ne se passe pas grand chose
    jasonduval posted the 06/26/2026 at 12:33 PM
    Spoiler : il en a fini aucun.
    On a lair de se faire chier sur switch 2 en tout cas
    kikoo31 posted the 06/26/2026 at 12:34 PM
    aeris201 là,pour le coup tu m'as fait rire
    ouroboros4 le pire ,c est que c'est pas un exclu c'est un jeu multi
    icebergbrulant posted the 06/26/2026 at 12:36 PM
    ouroboros4

    aeris201 Ah mais ne te gêne pas
    A la limite, je préfère que tu parles de GTA 6 que de Tomodachi Life dont tout le monde se fout sur le site même s’il est 1er des ventes sur les charts français

    Bref, c’est de bonne guerre mais attends toi à passer une fin d’année pas terrible
    Je crains qu’Ocarina Of Time soit repoussé pour mars 2027 !
    Je sens que Nintendo n’est pas serein
    ghouledheleter posted the 06/26/2026 at 12:45 PM
    Le cd du premier gta est chouette
    ghouledheleter posted the 06/26/2026 at 12:46 PM
    aeris201 perso je trouve que les news gta 6 au contraire ne font pas du tout rire
    ghouledheleter posted the 06/26/2026 at 12:48 PM
    icebergbrulant arrête de dire ça tu va nous porter la poisse pour Zelda lol
    icebergbrulant posted the 06/26/2026 at 12:50 PM
    ghouledheleter

    Je te présente mes excuses
    ghouledheleter posted the 06/26/2026 at 12:52 PM
    icebergbrulant dit le bien fort que Nintendo l’entende. Je te porterai responsable de tout report
    zekk posted the 06/26/2026 at 12:55 PM
    elicetheworld pour le coup, c’est vous les haters
    akinen posted the 06/26/2026 at 12:56 PM
    Mais…
    icebergbrulant posted the 06/26/2026 at 12:57 PM
    ghouledheleter Désolé, je ne peux pas parler fort, j’ai la voix enrouée à cause des ventilateurs qui marchent H24 chez moi, j’ai dû attraper la crève ! mais tant que je ne "crève" pas, ça va
    ghouledheleter posted the 06/26/2026 at 01:01 PM
    icebergbrulant oue je te comprend 40 degrés actuellement chez nous
    icebergbrulant posted the 06/26/2026 at 01:04 PM
    ghouledheleter Idem
    Heureusement que le bout du tunnel est à portée de main, il va falloir résister jusqu'à dimanche, ce n’est plus très loin
    ghouledheleter posted the 06/26/2026 at 01:06 PM
    icebergbrulant oula tu es pas au courant? Une semaine d’accalmie et apparement après c’est reparti comme aujourd’hui jusqu’au 14 juillet.
    liberty posted the 06/26/2026 at 01:09 PM
    aeris201 de toute manière ce qui s'applique avec GTA ne s'applique pas avec d'autres jeux, c'est comme Nintendo et son Totem où la secte derrière. Mais toi tu compte y jouer à GTA sur PlayStation où Xbox ou PC ou t'espère une version Switch 2 ? Sérieusement
    aeris201 posted the 06/26/2026 at 01:15 PM
    liberty Mais toi tu compte y jouer à GTA sur PlayStation

    Si tu me l'offre pourquoi pas, j'y jouerai juste pour te faire plaisir

    Car visiblement ca a l'air de te tenir a coeur que la terre entière puisse jouer a GTA
    icebergbrulant posted the 06/26/2026 at 01:16 PM
    ghouledheleter Oui mais je vais rester optimiste
    Les prévisions de + de 15 jours, je m’en méfie donc déjà chaque chose en son temps et profitons pleinement de la future accalmie
    liberty posted the 06/26/2026 at 01:17 PM
    aeris201 si Gamefreak et Nintendo m'étaient utant de moyen dans Pokémon que Take Two dans GTA, tu me comprendrais. Tant pis si le jeu ne t'intéresse pas.
    oreillesal posted the 06/26/2026 at 01:18 PM
    La cruauté n'a-t-elle donc aucune limite ?

    La Team naufrage en boucle sur Nintendo, les jours passent et se ressemblent
    nindo64 posted the 06/26/2026 at 01:27 PM
    Albatar
    aeris201 posted the 06/26/2026 at 01:31 PM
    icebergbrulant Autrefois GTA c'étaient des CD, maintenant c'est des codes ABCD
    icebergbrulant posted the 06/26/2026 at 01:39 PM
    aeris201
    C’est triste !

    Le physique est DCD !
    rogeraf posted the 06/26/2026 at 01:55 PM
    Rip disque , les mini disques de sony aussi ou les UMD.
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