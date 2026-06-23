Selon des informations rapportées par Bloomberg, Tencent mènerait actuellement une réévaluation de son portefeuille mondial dans le secteur du jeu vidéo et envisagerait de céder plusieurs participations détenues au Japon.Le géant chinois étudierait ses investissements minoritaires dans différents studios et sociétés de développement, avec la possibilité de revendre certaines parts directement aux équipes dirigeantes d'origine, quitte à enregistrer des pertes sur certaines opérations.Cette réorganisation interviendrait alors que Tencent doit composer avec un marché du jeu vidéo en perte de vitesse après les années fastes de la pandémie, mais aussi avec des dépenses de plus en plus importantes dans le domaine de l'intelligence artificielle afin de rester compétitif face à des acteurs comme Alibaba ou ByteDance.L'entreprise analyserait notamment si les synergies espérées lors de ses prises de participation sont toujours d'actualité. Tencent avait multiplié les investissements au Japon autour de 2020, profitant de valorisations jugées attractives pour entrer au capital de plusieurs studios créatifs. Certains de ces paris seraient aujourd'hui considérés comme insuffisamment performants.En revanche, les participations dans des sociétés plus stratégiques comme PlatinumGames, FromSoftware ou encore Kadokawa ne seraient pas concernées par cette remise à plat.Tencent a tenu à rassurer sur ses ambitions dans le secteur en déclarant que le jeu vidéo restait au cœur de ses activités et qu'il demeurait engagé sur le long terme auprès de ses partenaires ainsi que sur le marché japonais.Parallèlement, le groupe chinois ferait évoluer sa stratégie en cherchant à collaborer davantage avec les studios dans lesquels il investit, en apportant des ressources de développement, un soutien au recrutement et en participant plus directement à la production de nouveaux projets. Tencent s'intéresserait également de plus près aux jeux reposant sur les contenus créés par les utilisateurs, dans la lignée de Minecraft ou Roblox.Cette tendance s'inscrit dans un mouvement plus large observé dans l'industrie, alors que NetEase a déjà fermé ou restructuré plusieurs studios ces derniers mois et que Microsoft étudierait également des possibilités de cessions concernant certains de ses investissements.