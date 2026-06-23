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Tencent envisagerait de céder plusieurs participations japonaises


Selon des informations rapportées par Bloomberg, Tencent mènerait actuellement une réévaluation de son portefeuille mondial dans le secteur du jeu vidéo et envisagerait de céder plusieurs participations détenues au Japon.

Le géant chinois étudierait ses investissements minoritaires dans différents studios et sociétés de développement, avec la possibilité de revendre certaines parts directement aux équipes dirigeantes d'origine, quitte à enregistrer des pertes sur certaines opérations.

Cette réorganisation interviendrait alors que Tencent doit composer avec un marché du jeu vidéo en perte de vitesse après les années fastes de la pandémie, mais aussi avec des dépenses de plus en plus importantes dans le domaine de l'intelligence artificielle afin de rester compétitif face à des acteurs comme Alibaba ou ByteDance.

L'entreprise analyserait notamment si les synergies espérées lors de ses prises de participation sont toujours d'actualité. Tencent avait multiplié les investissements au Japon autour de 2020, profitant de valorisations jugées attractives pour entrer au capital de plusieurs studios créatifs. Certains de ces paris seraient aujourd'hui considérés comme insuffisamment performants.

En revanche, les participations dans des sociétés plus stratégiques comme PlatinumGames, FromSoftware ou encore Kadokawa ne seraient pas concernées par cette remise à plat.

Tencent a tenu à rassurer sur ses ambitions dans le secteur en déclarant que le jeu vidéo restait au cœur de ses activités et qu'il demeurait engagé sur le long terme auprès de ses partenaires ainsi que sur le marché japonais.

Parallèlement, le groupe chinois ferait évoluer sa stratégie en cherchant à collaborer davantage avec les studios dans lesquels il investit, en apportant des ressources de développement, un soutien au recrutement et en participant plus directement à la production de nouveaux projets. Tencent s'intéresserait également de plus près aux jeux reposant sur les contenus créés par les utilisateurs, dans la lignée de Minecraft ou Roblox.

Cette tendance s'inscrit dans un mouvement plus large observé dans l'industrie, alors que NetEase a déjà fermé ou restructuré plusieurs studios ces derniers mois et que Microsoft étudierait également des possibilités de cessions concernant certains de ses investissements.
Bloomberg - https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-23/tencent-in-talks-to-offload-marvelous-and-other-global-game-bets
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    posted the 06/23/2026 at 01:17 PM by altendorf
    comments (6)
    vyse posted the 06/23/2026 at 01:20 PM
    cest logique, les jeu avec du contenu utilisateur généré va exploser avec l'aide de l'I.A dans la création, le marché se concntre
    altendorf posted the 06/23/2026 at 02:03 PM
    vyse D'ailleurs c'est ce que Tencent va faire avec Delta Force en mode plateforme créative à la Fortnite/Roblox
    celebenoit84 posted the 06/23/2026 at 02:27 PM
    En même temps ça se comprends, il va encore falloir avoir du liquide pour terminer l'acquisition d'Ubisoft
    keiku posted the 06/23/2026 at 02:31 PM
    ils font comme les autres donc... ils vont juste passé d'un marché surchargé a un autre, faut de se démarquer
    altendorf posted the 06/23/2026 at 02:34 PM
    keiku Et vu ce qu'ils vont lâcher c'est surtout les studios niches qu'ils ont et qui ne rapportent pas des masses genre Marvelous ou Visual Arts
    keiku posted the 06/23/2026 at 02:40 PM
    altendorf totalement, maintenant c'est pas plus mal pour ces studio s'il peuvent être récupérer par le japon a moindre cout...
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