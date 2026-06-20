Acte II de "les jeunes ne jouent plus", et pas seulement aux jeux video. Pour poursuivre sur le "fast-consuming" et la question de la gestion de la frustration, du rétrécissement volontaire du savoir pour mieux confisquer les libertés sans heurts, et l'issue sur les comportements.
Beaucoup de gens bien loti sont très critique envers les moins loti ce que je trouve très paradoxal. ''faut vous forcer à manger'', alors qu'ils n'ont rien a manger. Vas demander aux étudiants et étudiantes si ils arrivent a manger 3 fois par jours, ou si les jeunes femmes arrives à trouver de quoi gérer leur règles...
Arte avait programmé le film le soir de la première élection de Trump. Et ce n'était considéré comme un clin d’œil subtil et difficile à comprendre.
Je sais qu'il est de bon ton de taper dessus, à tort où à raison, là n'est pas la question, mais le "show politique" à été démocratisé par la première élection d'Obama et comme toutes les pires choses venus des ricains, c'est arrivé chez-nous ensuite.
Ce que dénonce le film est plus général qu'une simple critique politique, c'est l'abêtissement de la population qui est responsable du déclin de l'humanité.
Le fait que les gens aient oublié une chose aussi élémentaire qu'arroser des plantes avec de l'eau est assez bien trouvé.
J'ignorais cependant que le studio à tout fait pour planquer ce film sous le tapis.
Comme quoi, le lissage de discours ne date pas d'hier.