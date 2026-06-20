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IDIOCRACY : l'humour caustique de la pop moderne
Solarr the PC Master
Acte II de "les jeunes ne jouent plus", et pas seulement aux jeux video. Pour poursuivre sur le "fast-consuming" et la question de la gestion de la frustration, du rétrécissement volontaire du savoir pour mieux confisquer les libertés sans heurts, et l'issue sur les comportements.
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    kujiraldine, leboulangerbanette
    posted the 06/20/2026 at 11:53 AM by solarr
    comments (9)
    narukamisan posted the 06/20/2026 at 12:09 PM
    Moderne ? Le paradoxe est que ce film a vingt ans cette année, une comédie stupide à l'époque mis qui fait flippé aujourd'hui car justement elle pouvait pas être plus Visionnaire car a force d'assister les gens, de ne plus mettre les plus jeunes face a de réels difficultés, bin désolé de le dire ont rend les nouvelles générations de plus en plus conne..... Et avec l'IA se sera encore pire.
    kidicarus posted the 06/20/2026 at 12:15 PM
    Ce film m'avait bien fait rire.
    liberty posted the 06/20/2026 at 01:28 PM
    narukamisan en même temps c'est plus les trentes glorieuses, plus aucun jeune qui commence n'aura accès à la propriété comme nos grand parents. Les biens ont prit *10 ou *20 depuis leur époque. Et les riches sont de plus en plus riche et les pauvres de plus en plus pauvre. Faut régler les injustices avant de blâmer les plus jeunes.
    Beaucoup de gens bien loti sont très critique envers les moins loti ce que je trouve très paradoxal. ''faut vous forcer à manger'', alors qu'ils n'ont rien a manger. Vas demander aux étudiants et étudiantes si ils arrivent a manger 3 fois par jours, ou si les jeunes femmes arrives à trouver de quoi gérer leur règles...
    vohmp posted the 06/20/2026 at 01:43 PM
    ce film visionnaire en est en plein dedans, et un peu Demolition man aussi
    kujiraldine posted the 06/20/2026 at 02:03 PM
    Pour la petite histoire:
    Arte avait programmé le film le soir de la première élection de Trump. Et ce n'était considéré comme un clin d’œil subtil et difficile à comprendre.
    oreillesal posted the 06/20/2026 at 02:41 PM
    kujiraldine la politique spectacle n'a pas attendu Trump.
    Je sais qu'il est de bon ton de taper dessus, à tort où à raison, là n'est pas la question, mais le "show politique" à été démocratisé par la première élection d'Obama et comme toutes les pires choses venus des ricains, c'est arrivé chez-nous ensuite.

    Ce que dénonce le film est plus général qu'une simple critique politique, c'est l'abêtissement de la population qui est responsable du déclin de l'humanité.
    Le fait que les gens aient oublié une chose aussi élémentaire qu'arroser des plantes avec de l'eau est assez bien trouvé.

    J'ignorais cependant que le studio à tout fait pour planquer ce film sous le tapis.
    Comme quoi, le lissage de discours ne date pas d'hier.
    kujiraldine posted the 06/20/2026 at 03:05 PM
    oreillesal : Je veux bien entendre toutes les nuances du monde sur la question. Reste qu'à la fin, les combats de MMA sur la cours de la Maison Blanche, c'est signé. Et c'est bien de ça dont il est question dans le film.
    superpanda2 posted the 06/20/2026 at 04:05 PM
    J'ai justement vu cette vidéo ce matin, très intéressant et je ne connaissais pas ce film
    mafacenligne posted the 06/20/2026 at 07:32 PM
    tellement ,mais tellement !!
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