À quelques mois de la sortie de GTA VI, Rockstar va (enfin) proposer gratuitement
la mise à jour de GTA V PS4 & Xbox One vers la version PS5 & Xbox Series X.
Celle-ci concerne l'histoire principale ainsi que l'aventure solo.
Par contre, petite précision : cette mise à jour gratuite concernera les versions physique et numérique de la version PS4.
Sur Xbox One, il faudra se contenter uniquement de la version numérique.
Mais Rockstar n'a pas non plus oublier les joueurs PC :
Les joueurs PC pourront également profiter de toutes ces mises à jour, ainsi que de fonctionnalités exclusives telles que l'occlusion ambiante et l'illumination globale en ray tracing, en passant gratuitement de l'édition Legacy à l'édition Enhanced.
Cette mise à jour gratuite sera disponible dés demain.
Outre cette bonne nouvelle, Rockstar annonce un nouveau braquage : le Kortz Center
Perché sur les hauteurs de Pacific Bluffs, le Kortz Center, mondialement connu, domine la scène culturelle de Los Santos. Des œuvres d'art internationales inestimables ornent ses couloirs depuis des années, et le moment est venu de piller la prestigieuse collection de cette galerie pour votre propre profit dans le Casse du Kortz Center , la nouvelle mise à jour palpitante de cet été pour GTA Online, disponible en juillet.
Pour satisfaire l'intérêt croissant pour le vol et la contrefaçon d'œuvres d'art, vous devrez ajouter l'Atelier d'art à votre manoir, puis explorer le vaste complexe du Kortz Center avant de choisir une approche pour ce casse en plusieurs étapes, incluant l'infiltration et la fuite.
De quoi relancer quelques parties entre potes avant la sortie de GTA VI !
Tu en as qui aurait fait payer pour beaucoup moins
leur donne du contenu et du suivi au 5 online
et ça trouve toujours le moyen de raler
Sur le PSN le solo et le online coûte 40/50 euros(moitié moins en promo)