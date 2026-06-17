À quelques mois de la sortie de GTA VI, Rockstar va (enfin) proposerla mise à jour de GTA V PS4 & Xbox One vers la version PS5 & Xbox Series X.Celle-ci concerne l'histoire principale ainsi que l'aventure solo.Par contre, petite précision : cette mise à jour gratuite concernera les versions physique et numérique de la version PS4.Sur Xbox One, il faudra se contenter uniquement de la version numérique.Mais Rockstar n'a pas non plus oublier les joueurs PC :Cette mise à jour gratuite sera disponible dés demain.De quoi relancer quelques parties entre potes avant la sortie de GTA VI !