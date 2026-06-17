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Grand Theft Auto V
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name : Grand Theft Auto V
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action-course
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ouroboros4
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GTA V : nouveau braquage & upgrade gratuite
À quelques mois de la sortie de GTA VI, Rockstar va (enfin) proposer gratuitement la mise à jour de GTA V PS4 & Xbox One vers la version PS5 & Xbox Series X.
Celle-ci concerne l'histoire principale ainsi que l'aventure solo.

Par contre, petite précision : cette mise à jour gratuite concernera les versions physique et numérique de la version PS4.
Sur Xbox One, il faudra se contenter uniquement de la version numérique.

Mais Rockstar n'a pas non plus oublier les joueurs PC :

Les joueurs PC pourront également profiter de toutes ces mises à jour, ainsi que de fonctionnalités exclusives telles que l'occlusion ambiante et l'illumination globale en ray tracing, en passant gratuitement de l'édition Legacy à l'édition Enhanced.

Cette mise à jour gratuite sera disponible dés demain.

Outre cette bonne nouvelle, Rockstar annonce un nouveau braquage : le Kortz Center



Perché sur les hauteurs de Pacific Bluffs, le Kortz Center, mondialement connu, domine la scène culturelle de Los Santos. Des œuvres d'art internationales inestimables ornent ses couloirs depuis des années, et le moment est venu de piller la prestigieuse collection de cette galerie pour votre propre profit dans le Casse du Kortz Center , la nouvelle mise à jour palpitante de cet été pour GTA Online, disponible en juillet.

Pour satisfaire l'intérêt croissant pour le vol et la contrefaçon d'œuvres d'art, vous devrez ajouter l'Atelier d'art à votre manoir, puis explorer le vaste complexe du Kortz Center avant de choisir une approche pour ce casse en plusieurs étapes, incluant l'infiltration et la fuite.

De quoi relancer quelques parties entre potes avant la sortie de GTA VI !
https://www.rockstargames.com/newswire/article/517k8ak75ao327/the-next-big-score
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    posted the 06/17/2026 at 06:07 PM by ouroboros4
    comments (12)
    ratchet posted the 06/17/2026 at 06:10 PM
    Faut vraiment qu’ils passent à autre chose!
    brook1 posted the 06/17/2026 at 06:12 PM
    Quand je vois le suivi qu'ils font avec les contraintes techniques de ce moteur, ça va être une dinguerie sur le 6, le multi
    keiku posted the 06/17/2026 at 06:14 PM
    ils font leur coup de com pour refaire revenir le plus de monde possible sur la licence avant la sortie du prochaine
    ouroboros4 posted the 06/17/2026 at 06:15 PM
    keiku C'est certain, histoire de vendre quelques Cards Shars
    skuldleif posted the 06/17/2026 at 06:16 PM
    bon c'est pour bientot GTAVI...
    zekk posted the 06/17/2026 at 06:19 PM
    ratchet franchement, on va pas cracher sur du nouveau contenu gratuit...
    ouroboros4 posted the 06/17/2026 at 06:23 PM
    zekk Niveau suivi ils ont bien gérer
    Tu en as qui aurait fait payer pour beaucoup moins
    zekk posted the 06/17/2026 at 06:48 PM
    ouroboros4 c’est clair, pas de quoi râler dans les commentaires
    kikoo31 posted the 06/17/2026 at 07:01 PM
    ouroboros4 zekk +1000 Rockstar font de leur mieux pour sortir le 6 a temps et
    leur donne du contenu et du suivi au 5 online
    et ça trouve toujours le moyen de raler
    liberty posted the 06/17/2026 at 08:04 PM
    ouroboros4 en faite le patch qui permet de faire passer la version Xbox PS4 passera gratuit c'est ça ? Il coûte une dizaine d'euros ou une vingtaine d'euros normalement. Où j'ai rien compris
    ouroboros4 posted the 06/17/2026 at 08:05 PM
    liberty Oui c'est ça
    Sur le PSN le solo et le online coûte 40/50 euros(moitié moins en promo)
    liberty posted the 06/17/2026 at 08:09 PM
    ouroboros4 d'acc merci
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