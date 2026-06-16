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skuldleif
> blog
Matthew Ball directeur de la stratégie Xbox dément la rumeur des discussions sur un changement de cap pour les exclu et réitère la volonté d'exclusivité chaque année
Voila
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link49
posted the 06/16/2026 at 02:50 PM by
skuldleif
comments (
60
)
rider288
posted
the 06/16/2026 at 02:51 PM
Oui bon ce que raconte Microsoft Hein.
shinz0
posted
the 06/16/2026 at 02:52 PM
La parole de Microsoft face à des posts de reddit...
skuldleif
posted
the 06/16/2026 at 02:53 PM
rider288
ta raison contentons nous des rumeurs
Vive Sony , vivement le monopole
Sony pète moi l'cul
saram
posted
the 06/16/2026 at 02:53 PM
Comment on fera pour avoir des exclu si y a plus de studios chez eux ?
skuldleif
posted
the 06/16/2026 at 02:55 PM
saram
bonne question l z second party est un début de réponse , un bon nombre de studio malgres les fermetures en est une autre
xynot
posted
the 06/16/2026 at 02:59 PM
Je pense que pas mal profitent du chaos pour glisser 2-3 fakes crédibles
malroth
posted
the 06/16/2026 at 03:03 PM
Ça veux dire que ça arrive bien sur ps5
jenicris
posted
the 06/16/2026 at 03:04 PM
Oui comme les fameux 4 jeux
romgamer6859
posted
the 06/16/2026 at 03:04 PM
c'est l'autre sneaky qui a raconté n'imp
malroth
posted
the 06/16/2026 at 03:06 PM
Pour moi Xbox doit revenir à l'epoque 360
Fin complete du game pass
Exclu consoles
Pas de portage pc (sauf jeux multi comme sea of thieves...ect)
Variété des licences, ne plus focus sur les 3 meme gros AAA
ya que comme ça qu'ils me feront acheter une xbox.
Autrement je reste sur pc et je joue à leur quelques jeux.
ravyxxs
posted
the 06/16/2026 at 03:10 PM
skuldleif
Toi et ton damage control ma parole en mode PLS sur ton lit et ta photo de Bill Gates avec la XBOX dans tes mains. Coco, ça disait pareil y a peu de temps de la bouche de Matt Booty que tout allait bien avec les studios que ça avançait parfaitement qu'il disait. Et d'après la bouche de ton pote Aaron, depuis qu'Asha est là, y avait une superbe ambiance dans les couloirs et que tous les jours c'était du challenge et qu'il n'avait pas vu ça depuis longtemps !
Maintenant tu relais ce genre de connerie histoire de balancer un verre d'eau dans une forêt en feu façon Californie ?
Bordel c'est quelle genre d'espèce de fanboy ça , décevant venant de toi
400 millions mec,400 millions, sur XBOX vous achetez plus vos jeux, comment tu rentabilises ça ? Vaut mieux donc garder une exclusivité, perdre et sacrifier 350 millions pour les beaux yeux des fanboys comme toi, et ne pas ternir sa propre image ? C'est Satya qui décide d'ici un an ou deux si l'exclusivité saute, pas toi, ni Asha, ni Matthew ni Pierre Paul Jack !
deathegg
posted
the 06/16/2026 at 03:14 PM
Au rythme des fermeture des studios, y va plus rester grand monde pour les faire les fameuses exclus lol
gat
posted
the 06/16/2026 at 03:16 PM
Matt Bounty, le pote de Snickers en février dernier :
"Mon but est de soutenir les équipes et les dirigeants que nous avons en place et de créer les conditions pour qu'ils fassent de leur mieux. Pour être clair, il n'y a pas de changements organisationnels en cours pour nos studios."
sickjackz
posted
the 06/16/2026 at 03:18 PM
Skuldleif
Changes de disque mec... T'es quand même LA personne sur Gamekyo qui pompe tous les jours MS a en avoir une fracture de la pomme d'adam...
Oses dire qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute la parole de ces mecs qui prennent leurs fans pour des cons depuis des années...
Et tout le monde s'accorde a dire qu'un monopole serait super mauvais pour le futur (enfin j’espère que tout le monde est d'accord sur ce point...)
Sinon clairement, il faut des exclusivités sur Xbox pour redresser la marque mais aussi une fin du day1 Gamepass. Leur model est intenable économiquement...
spartan1985
posted
the 06/16/2026 at 03:21 PM
romgamer6859
https://x.com/Shpeshal_Nick/status/2066886412755161154
ducknsexe
posted
the 06/16/2026 at 03:26 PM
skuldleif
ootaniisensei
posted
the 06/16/2026 at 03:26 PM
Ball a chaque fois qu'il tweet c'est pour remettre les Twitos de merde à leur place et j'aime beaucoup
ouroboros4
posted
the 06/16/2026 at 03:28 PM
Oui oui on connaît la musique
gasmok2
posted
the 06/16/2026 at 03:29 PM
Un GP avec les jeux 1 an après pourquoi pas, le day 1 a été une erreur même si l'effet d'annonce était cool...dans les faits pas grand monde achète des jeux sur Xbox (je le fais perso, mais on doit pas être nombreux)
.
skuldleif
Tu défends pour le coup l'indéfendable, ça te fais chier quand xbox est dans la panade mais tu es le premier à trouver des astuces pour choper 3 mois de GP Ultimate à 3 roubles et demi sur un obscur store chilien en demandant Pedro de la part de Boris....et au final ne pas soutenir la marque que tu préfères.
kenpokan
posted
the 06/16/2026 at 03:51 PM
Ça transpire encore depuis leur conférence ?
Ça en devient malaisant...
ravyxxs
posted
the 06/16/2026 at 03:57 PM
gasmok2
Tu défends pour le coup l'indéfendable, ça te fais chier quand xbox est dans la panade mais tu es le premier à trouver des astuces pour choper 3 mois de GP Ultimate à 3 roubles et demi sur un obscur store chilien en demandant Pedro de la part de Boris....et au final ne pas soutenir la marque que tu préfères.
*headshot*
akinen
posted
the 06/16/2026 at 04:00 PM
Gamepass l’offre ultime et bien d’autres déclarations. Depuis l’exclus tomb raider, tout n’a été que « retournement de veste ». Pourquoi prendre au sérieux dès déclarations « officielles »?
davidsexking
posted
the 06/16/2026 at 04:04 PM
Les mêmes qui ont démenti les rumeurs de portage de Starfield et Indiana Jones, qui ont démenti les licenciements
On va prendre cette rumeur de démenti avec des pincettes
akinen
posted
the 06/16/2026 at 04:10 PM
davidsexking
et les exclus emblématiques. Ça fait combien d’années qu’elles sont en attente? En quelle honneur ce Mr BALL devient tout d’un coup quelqu’un de confiance?
Les officiels Sony et Nintendo passent largement moins de temps sur twitter et leurs studios first party ou associés passent plus de temps à developper. Qu’on le prenne bien ou pas, que l’on argumente que oui ou non, les faits sont là. Les jeux sortent sur Playstation, switch et sont achetés.
alucardhellsing
posted
the 06/16/2026 at 04:19 PM
Oui c'est comme playsation au fial ça fait des declarations pour commencer la com' pour le launch des nouvelles consoles et apres une fois le parc installés les directives changent pour final tout sortir partout un an ou deux apres
Arretez de gober tout ce qu'ils balancent
oniclem
posted
the 06/16/2026 at 04:23 PM
C'est bien, Microsoft continue à prendre les joueurs pour des faisans. Le problème c'est que ça commence un peu trop à se voir.
supasaiyajin
posted
the 06/16/2026 at 04:23 PM
Matthew quand il va voir les ventes de Halo sur PS5, il va avoir les boules.
jem25
posted
the 06/16/2026 at 04:28 PM
skuldleif
Ouais enfin toi ça fait 10 ans que MS te petes le cul donc bon pas bien placé pour parler de ça
gat
posted
the 06/16/2026 at 04:38 PM
jem25
Nan mais le gars est « exceptionnel ». Il chiale sa mère comme quoi MS galère via ses studios à cause de la rentabilité et que Sony sont de grands enculés avec leurs exclus mais le mec passe ses journées de chômeurs à gratter des codes 3 balles pour jouer à Redfall.
skuldleif
posted
the 06/16/2026 at 04:41 PM
Vous me fumez ta 30 000 articles fait par 3 pro s en boucle sur chaque pet de MS vous avalez et là ça vous dérange allez vous faire
skuldleif
posted
the 06/16/2026 at 04:48 PM
gasmok2
pas du tout j'ai juste une aversion pour les pro s
skuldleif
posted
the 06/16/2026 at 04:49 PM
J'aurais dû m'abstenir de mettre le démenti et vous laisser vous branler en boucle
gat
posted
the 06/16/2026 at 04:54 PM
skuldleif
Abruti fini. C’te vie de merde que t’as n’empêche. Passez ses journées à dépendre un GAFAM
skuldleif
posted
the 06/16/2026 at 04:59 PM
shanks
le harcèlement continue
gat
posted
the 06/16/2026 at 05:01 PM
skuldleif
Revois ta définition du harcèlement. Mais t’es tellement con en même temps.
gat
posted
the 06/16/2026 at 05:05 PM
shanks
Donc tu m’as repris à l’ordre à cause de ce genre de fanboys ?
skuldleif
posted
the 06/16/2026 at 05:05 PM
gat
être constamment sous mes articles ou me suite quand je ne vous adresse même pas la parole , pour m'insulter , m'attaquer j'appelle ça du harcèlement
skuldleif
posted
the 06/16/2026 at 05:06 PM
Me quote *
gat
posted
the 06/16/2026 at 05:09 PM
skuldleif
Explique moi ta définition de « constamment ». Ça m’interpelle
shanks
posted
the 06/16/2026 at 05:21 PM
gat
Les insultes.
Je nettoierais après mais stop là.
escobar
posted
the 06/16/2026 at 05:34 PM
Ils ne sont plus crédible. Ça change de veste chaque semaine
zboubi480
posted
the 06/16/2026 at 05:35 PM
Sony fait son beurre avec les tiers et non les exclues.
Les exclues sont juste la pour attirer les joueurs sur leur plate-forme.
XBOX va faire la même chose avec ses IP internes, donc moins besoin de studios qui font des jeux AA.
Ils ressembleront tout ce qui reste sous le même studio (XBOX STUDIO) avec transversalité manageriale et technique pour fluidifier les process et ainsi gagner du temps et de l'argent.
Alors XBOX pourra devenir indépendant et rentable en restant propriété de Microsoft, comme c'est le cas aujourd’hui pour Playstation avec Sony.
Leurs grosses IP (Gears of War, Halo, Forza, Doom, Diablo...ect...) resteront exclusifs console Xbox.
gat
posted
the 06/16/2026 at 05:35 PM
shanks
Donc lui, il peut dire « triso » à plusieurs reprises et j’en passe mais moi « con » ou « abruti » ça passe pas. Faut pas se plaindre que tout le monde se casse. Dernier com’
zboubi480
posted
the 06/16/2026 at 05:38 PM
Maintenant que les joueurs Playstation ont goûté aux IP XBOX, ils seront plus enclains à investir dans une console made in Microsoft.
Si on leur enlève Forza, Halo, Diable, doom.....mainteanant qu’ils y on goûté
......qui sait
zboubi480
posted
the 06/16/2026 at 05:40 PM
gat
très bonne initiative....et reviens pas
walterwhite
posted
the 06/16/2026 at 05:41 PM
gat
Exact, il insulte à tout va de triso, merdes et j’en passe et va chialer dans les jupons de
Shanks
quand on lui remarquer l’immensité de sa connerie
Jamais vu un fanboy pareil qui passe plus de temps à se palucher sur Xbox que jouer
newtechnix
posted
the 06/16/2026 at 05:50 PM
Ce n'est pas l'explosion en vol d'Xbox dont on parle mais d'une crise majeur du secteur du JV!
jenicris
posted
the 06/16/2026 at 06:00 PM
zboubi480
dans tes rêves
skuldleif
posted
the 06/16/2026 at 06:03 PM
walterwhite
moi c'est de la réaction vous c'est de l'attaque
skuldleif
posted
the 06/16/2026 at 06:06 PM
D'autant que j'ai stop et vous continuez
skuldleif
posted
the 06/16/2026 at 06:12 PM
zboubi480
cet argumentaire c'est exactement le même qu'avait certains joueur PlayStation quand les jeux sortaient sur PC , faut dire que c'est aussi un argument donner par hermen hulst ou je sais plus qui
zboubi480
posted
the 06/16/2026 at 06:30 PM
skuldleif
pour le marché français, ca sera toujours compliqué de plus quand on voit les fanatiques matricés Playstation ici.
Mais aux US, on voit beaucoup de joueurs Playstation qui ont investi dans une Xbox pour Gears of War....et quand on voit les pré-commandes de Halo sur Playstation, ca peut jouer au lancement dune nouvelle génération, surtout avec les bides qu’enchaine Sony sur cette génération PS5.
C'est pour cela que Sharma s'est donné un objectif de 100 jours pour redorer XBOX : frapper fort et vite avant la Next Gen.
Personnellement, les exclues, j'en ai rien à foutre et je p3nse qu'on devrait avoir le droit de jouer a tous les jeux sur son support préféré, console où PC.
judgedredd
posted
the 06/16/2026 at 07:03 PM
Gat
bon débarras le misanthrope, attention ce n'est pas une insulte
Sinon tant mieux, Xbox doit garder des exclues pour trouver sa place.
bennj
posted
the 06/16/2026 at 07:05 PM
davidsexking
ben non tu dis nimp c'est pas le mêmes personnes justement. Et au contraire la nouvelle CEO a bien dit qu'il y aurait des décisions difficiles à prendre il y a à peine 10 jours. Ils ont été plutot clair là dessus :
https://news.xbox.com/en-us/2026/06/10/next-100-days-xbox-reset/
"Now we start the next 100 days. It is important to have both optimism and realism as
we work to reset the business
."
"#2: We will end this fiscal year at about a 3% accountability margin, down year-over-year. Excluding Activision Blizzard King, over the past five years, we have spent over $20 billion on ongoing investments in our content, platform, and hardware subsidy, but
our annual revenue has declined nearly half a billion during that time. Going forward, this cannot continue
."
T'as ca aussi comme memo interne :
"We are building a stronger XBOX. That means making hard choices about what we build, where we invest, and what kind of company we need to be going forward, that is part of what you are starting to see in the shift from Xbox to XBOX. It reflects a decision to be deliberate in how we show up for the players who care most about this brand."
T'as pas 50 façons de faire. Tu fermes les studios qui rapportent rien.
sickjackz
posted
the 06/16/2026 at 07:05 PM
Skuldleif
un de tes premiers comm' sur cet article des qu'un avis va a ton encontre :"Vive Sony , vivement le monopole Sony pète moi l'cul".
Si pour toi c'est pas méprisant ou insultant... Tu n'arrives pas a concevoir que l'on puisse critiquer MS sans être un fanboy PS et tu ressors les mêmes tirades a chaque articles quand on est pas de ton avis... Ça devient lourd vraiment.
Je ne te dis pas de ne pas repondre si tu es attaqué, c'est ton droit d’être un Fanboy meme si je comprends pas l'interet de defendre aveuglement une marque.
davidsexking
posted
the 06/16/2026 at 07:42 PM
akinen
D'autant plus qu'il contredit directement les propos de Asha qui conditionne les exclusivités au succès de Xbox
skuldleif
posted
the 06/16/2026 at 07:49 PM
sickjackz
bah c'est normal c'est que je perçois comme ça quelq'un qui ne souhaite pas que Xbox ait des exclu tandis que cette personne est complètement ok avec le fait que Sony en est et pas qu'un peu c'est tout , je suis désolé si des personnes se sont senti viser sans qu'il ne le soient je ne vise que peu de membre au final
sickjackz
posted
the 06/16/2026 at 08:00 PM
Skuldleif
pas de soucis.
Honnetement moi je pense que Xbox a besoin d’exclus c’est juste logique... Par contre j’arrive plus a prendre leur discours pour argent comptant et je serai pas surpris si on voyait un Gears Eday debarquer sur PS5 dans 18mois quoi.
walterwhite
posted
the 06/16/2026 at 08:06 PM
skuldleif
Arrête ton cirque, t’es le premier à traiter SONY de cancer parcequ’ils veulent des exclus pures et dures. Soit t’es bipolaire, soit t’es extrêmement limité intellectuellement.
shanks
posted
the 06/16/2026 at 09:49 PM
gat
Suffit de me signaler plutôt que d'insulter en retour...
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Vive Sony , vivement le monopole
Sony pète moi l'cul
Fin complete du game pass
Exclu consoles
Pas de portage pc (sauf jeux multi comme sea of thieves...ect)
Variété des licences, ne plus focus sur les 3 meme gros AAA
ya que comme ça qu'ils me feront acheter une xbox.
Autrement je reste sur pc et je joue à leur quelques jeux.
Maintenant tu relais ce genre de connerie histoire de balancer un verre d'eau dans une forêt en feu façon Californie ?
Bordel c'est quelle genre d'espèce de fanboy ça , décevant venant de toi
400 millions mec,400 millions, sur XBOX vous achetez plus vos jeux, comment tu rentabilises ça ? Vaut mieux donc garder une exclusivité, perdre et sacrifier 350 millions pour les beaux yeux des fanboys comme toi, et ne pas ternir sa propre image ? C'est Satya qui décide d'ici un an ou deux si l'exclusivité saute, pas toi, ni Asha, ni Matthew ni Pierre Paul Jack !
"Mon but est de soutenir les équipes et les dirigeants que nous avons en place et de créer les conditions pour qu'ils fassent de leur mieux. Pour être clair, il n'y a pas de changements organisationnels en cours pour nos studios."
Oses dire qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute la parole de ces mecs qui prennent leurs fans pour des cons depuis des années...
Et tout le monde s'accorde a dire qu'un monopole serait super mauvais pour le futur (enfin j’espère que tout le monde est d'accord sur ce point...)
Sinon clairement, il faut des exclusivités sur Xbox pour redresser la marque mais aussi une fin du day1 Gamepass. Leur model est intenable économiquement...
.
skuldleif
Tu défends pour le coup l'indéfendable, ça te fais chier quand xbox est dans la panade mais tu es le premier à trouver des astuces pour choper 3 mois de GP Ultimate à 3 roubles et demi sur un obscur store chilien en demandant Pedro de la part de Boris....et au final ne pas soutenir la marque que tu préfères.
Ça en devient malaisant...
Tu défends pour le coup l'indéfendable, ça te fais chier quand xbox est dans la panade mais tu es le premier à trouver des astuces pour choper 3 mois de GP Ultimate à 3 roubles et demi sur un obscur store chilien en demandant Pedro de la part de Boris....et au final ne pas soutenir la marque que tu préfères.
*headshot*
On va prendre cette rumeur de démenti avec des pincettes
Les officiels Sony et Nintendo passent largement moins de temps sur twitter et leurs studios first party ou associés passent plus de temps à developper. Qu’on le prenne bien ou pas, que l’on argumente que oui ou non, les faits sont là. Les jeux sortent sur Playstation, switch et sont achetés.
Arretez de gober tout ce qu'ils balancent
Ouais enfin toi ça fait 10 ans que MS te petes le cul donc bon pas bien placé pour parler de ça
Les insultes.
Je nettoierais après mais stop là.
Les exclues sont juste la pour attirer les joueurs sur leur plate-forme.
XBOX va faire la même chose avec ses IP internes, donc moins besoin de studios qui font des jeux AA.
Ils ressembleront tout ce qui reste sous le même studio (XBOX STUDIO) avec transversalité manageriale et technique pour fluidifier les process et ainsi gagner du temps et de l'argent.
Alors XBOX pourra devenir indépendant et rentable en restant propriété de Microsoft, comme c'est le cas aujourd’hui pour Playstation avec Sony.
Leurs grosses IP (Gears of War, Halo, Forza, Doom, Diablo...ect...) resteront exclusifs console Xbox.
Si on leur enlève Forza, Halo, Diable, doom.....mainteanant qu’ils y on goûté ......qui sait
Jamais vu un fanboy pareil qui passe plus de temps à se palucher sur Xbox que jouer
Mais aux US, on voit beaucoup de joueurs Playstation qui ont investi dans une Xbox pour Gears of War....et quand on voit les pré-commandes de Halo sur Playstation, ca peut jouer au lancement dune nouvelle génération, surtout avec les bides qu’enchaine Sony sur cette génération PS5.
C'est pour cela que Sharma s'est donné un objectif de 100 jours pour redorer XBOX : frapper fort et vite avant la Next Gen.
Personnellement, les exclues, j'en ai rien à foutre et je p3nse qu'on devrait avoir le droit de jouer a tous les jeux sur son support préféré, console où PC.
Sinon tant mieux, Xbox doit garder des exclues pour trouver sa place.
"Now we start the next 100 days. It is important to have both optimism and realism as we work to reset the business."
"#2: We will end this fiscal year at about a 3% accountability margin, down year-over-year. Excluding Activision Blizzard King, over the past five years, we have spent over $20 billion on ongoing investments in our content, platform, and hardware subsidy, but our annual revenue has declined nearly half a billion during that time. Going forward, this cannot continue."
T'as ca aussi comme memo interne :
"We are building a stronger XBOX. That means making hard choices about what we build, where we invest, and what kind of company we need to be going forward, that is part of what you are starting to see in the shift from Xbox to XBOX. It reflects a decision to be deliberate in how we show up for the players who care most about this brand."
T'as pas 50 façons de faire. Tu fermes les studios qui rapportent rien.
Si pour toi c'est pas méprisant ou insultant... Tu n'arrives pas a concevoir que l'on puisse critiquer MS sans être un fanboy PS et tu ressors les mêmes tirades a chaque articles quand on est pas de ton avis... Ça devient lourd vraiment.
Je ne te dis pas de ne pas repondre si tu es attaqué, c'est ton droit d’être un Fanboy meme si je comprends pas l'interet de defendre aveuglement une marque.
Honnetement moi je pense que Xbox a besoin d’exclus c’est juste logique... Par contre j’arrive plus a prendre leur discours pour argent comptant et je serai pas surpris si on voyait un Gears Eday debarquer sur PS5 dans 18mois quoi.
Suffit de me signaler plutôt que d'insulter en retour...