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Arkane Lyon fermé par Xbox
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L'info exclusive nous vient d'un journaliste de BFM, Sylvain Trinel.

Je suis pas un super insider américain, mais je peux le confirmer ici: la fermeture d'Arkane Studio n'est pas "un risque possible", c'est une réalité bien plus proche que vous ne l'imaginez


Il annonce aussi que l'annonce officielle de toutes ces fermetures et licenciements sera faite le 1er juillet. Précisant que ce n'est que le sommet de l'iceberg et que d'autres studios en plus de Arkane, Compulsion, Ninja Theory et Double Fine sont sur la sellette, il mentionne notamment Id Software.


Source : https://x.com/SylvainTrinel/status/2066607244951658666
https://x.com/SylvainTrinel/status/2066607244951658666
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    posted the 06/16/2026 at 04:42 AM by davidsexking
    comments (53)
    badeuh posted the 06/16/2026 at 04:57 AM
    Et bien il ne faudrait pas uniquement charger la boss mais ma première pensée est que le prix Nobel de B*tch JV de l'année sera décernée à Asha.
    khazawi posted the 06/16/2026 at 05:03 AM
    Ils sont simplement rattrapés par la réalité qui est que pour être rentable, il faut que les gebs achètent des jeux et le contenu additionnel éventuel qui va avec.
    J'avais dit dans un article que tous les deals comme avec Atlus prendront fin car c'est encore jeter de l'argent par les fenêtres.

    C'est malheureux pour les dev mais c'est la conséquence de toutes les stratégies infructueuses depuis la fin de la Xbox 360.

    Sony aussi, on risque de voir pas mal de sang et de larmes dans les prochains mois. Bungie avec son Marathon qui a flopé...
    davidsexking posted the 06/16/2026 at 05:07 AM
    khazawi Bungie c'est acté mais sans rapport avec Marathon, surtout dû à la fin du support de Destiny 2 et l'absence d'un 3 en dev. Jason Schreir a annoncé des licenciements à venir en conséquence mais aucune fermeture par contre
    hyoga57 posted the 06/16/2026 at 05:17 AM
    davidsexking L’info qui vient d’un ex rédacteur de Gamekyo en plus.
    thedoctor posted the 06/16/2026 at 05:24 AM
    Id Software Tuer Doom et ID tech sérieux
    akinen posted the 06/16/2026 at 05:32 AM
    Y’a des chance que ce soit vrai, mais rien n’a encore été officialisé. Donc c’est de la rumeur
    kiryukazuma posted the 06/16/2026 at 05:35 AM
    Il faudra voir comment MS va gérer tout ça. Car si le reset de Xbox c'est se faire détester et boycotter... bonne stratégie
    grundbeld posted the 06/16/2026 at 05:40 AM
    Finalement, il faut avouer que Mr Plouf était véritablement prophétique dans sa vidéo déjà vieille de six ans qui parlait du rachat de Bethesda par Microsoft.

    La tonne de rachats inconsidérés de Microsoft n’était pas saine depuis le départ. Et maintenant on va vers un bain de sang social massif. Et là on parle pas de petits studios mais de teams de vétérans avec un énorme CV. Id Software serait particulièrement catastrophique par exemple.
    azerty posted the 06/16/2026 at 05:42 AM
    On veut des exclus mais on ferme nos studios LOL
    zanpa posted the 06/16/2026 at 05:46 AM
    Le game pass est la tombe de MS … Ils pensaient en vendre 200M et résultat ça ne prends pas … quand tu peux avoir ton jeux day one sur game pass à 13 balle sur pc, c’est quoi l’intérêt de débourser 70 euro ? Ils perdent de l’argent et se sont foutu dans la merde comme des grands
    keiku posted the 06/16/2026 at 05:51 AM
    Tous ce passe comme annoncer... il y a déja quelque année déja...
    davidsexking posted the 06/16/2026 at 05:52 AM
    hyoga57 Sérieux ?
    solarr posted the 06/16/2026 at 06:00 AM
    Les gens rachètent aussi les mêmes jeux. Puis Le gamepass face à Steam...
    kirk posted the 06/16/2026 at 06:09 AM
    Touchez pas à ID Software.
    ouroboros4 posted the 06/16/2026 at 06:10 AM
    akinen exacte
    Ya rien d'officiel
    davidsexking posted the 06/16/2026 at 06:14 AM
    ouroboros4 Et d'après lui et Jason, on aura pas d'officialisation sur toutes ces fermetures avant le 1er juillet

    En attendant, on aura que ces leaks pendant que les studios stressent
    kratoszeus posted the 06/16/2026 at 06:15 AM
    Quelle merveilleuse idée ce game pass. Ca a détruit les ventes et la rentabilité par conséquences des studio de renom. Spencer le fossoyeur
    mithrandir posted the 06/16/2026 at 06:25 AM
    ID Software ce serait une catastrophe, j'espère vraiment que l'info est bidon, déjà que pour Arkane j'étais blasé mais là...
    kratoszeus posted the 06/16/2026 at 06:27 AM
    azerty et l'autre fdp de stendayla qui va recevoir sa prime annuelle de 50 millions de dollars pour ses bonnes performances. Vraiment a vomir cette boîte .
    davidsexking posted the 06/16/2026 at 06:29 AM
    mithrandir Il confirme pas pour id Sofware mais il a l'air de dire que les nouveaux sont pas réjouissantes donc sans doute du licenciement a minima
    amario posted the 06/16/2026 at 06:30 AM
    A vouloir acheter 50 studio en grande pompe pour effet d'annonce a la sortie d'une console pour au final pas savoir les gérer, Microsoft aurait mieux fait de rester dans son coin et se payer des exclus
    sardinecannibale posted the 06/16/2026 at 06:36 AM
    Il faudrait que quelqu'un les rachète, c'est du gâchis. Capcom pourrait faire un geste.
    metroidvania posted the 06/16/2026 at 06:36 AM
    Mais quoi doom s est pas assez vendu ? Putain fermez pas ce studios de pépite
    mithrandir posted the 06/16/2026 at 06:38 AM
    davidsexking incompréhensible si c'est le cas, les DOOM sont de très bons jeux et leur moteur est top, à suivre mais si jamais ce serait scandaleux
    rider288 posted the 06/16/2026 at 06:39 AM
    Hate de lire les faux-culs qui adulé les rachats pour maintenant chialer.
    hyoga57 posted the 06/16/2026 at 06:40 AM
    davidsexking J’ai reconnu le nom direct. Il a fait plein de tests ici.
    l3andr3 posted the 06/16/2026 at 06:41 AM
    Id Software j'y crois pas , tu ne tues pas une ip de ce type
    egguibs posted the 06/16/2026 at 06:47 AM
    Microslop qui rachete la moitié du jv pour ensuite tout zigouller , ces rachats sont juste enntrainn de tuer le jv
    ducknsexe posted the 06/16/2026 at 06:49 AM
    Précisant que ce n'est que le sommet de l'iceberg et que d'autres studios en plus de Arkane, Compulsion, Ninja Theory et Double Fine sont sur la sellette, il mentionne notamment Id Software.

    C'est magnifique, ça Fermons tous les studios et retournons à l'âge de pierre. Tant qu'on y est, revenons aux prémices de l'humanité et passons nos journées à jouer avec des cailloux.
    davidsexking posted the 06/16/2026 at 06:53 AM
    l3andr3 ça pourrait être une fermeture comme des licenciements
    ducknsexe posted the 06/16/2026 at 07:09 AM
    icebergbrulant pour remplacer les jv je propose de jouer Thierry la Fronde avec des cailloux, notre cible est d'abattre sony et les sonyboy
    brook1 posted the 06/16/2026 at 07:12 AM
    Id Software, c'est possible, le dernier Doom n'a pas marché.
    darksector posted the 06/16/2026 at 07:19 AM
    Il faut que cette industrie s'effondre une bonne fois pour toute, un reset et ça repart.
    C'est un cycle à la matrix.
    kirk posted the 06/16/2026 at 07:20 AM
    brook1 C'était malin aussi de le vendre à 80 balles (et plus 30€ si on compte le dlc). Dispo sur le game pass day one. Des génies les gars.

    J'ai dûs aller sur le marché gris parce que des tarifs comme ça c'est pas possible.
    brook1 posted the 06/16/2026 at 07:33 AM
    kirk Il y a deux semaines sur le PlayStation Store, il était à 24 euros pour les soldes. Il y avait la même promo sur Steam aussi, je pensais que c'était une erreur au début quand j'ai vu le prix
    romgamer6859 posted the 06/16/2026 at 07:44 AM
    Ce studio fait de bons jeux MAIS pour la centième fois, les gens n’achètent pas …
    azerty posted the 06/16/2026 at 07:52 AM
    darksector le JV ça cartonne dans tout les sens, le problème c'est gestion à la con.
    marcus62 posted the 06/16/2026 at 08:31 AM
    Attendons les officialisations
    J’ai l’impression de lire depuis hier que tous les studios Xbox vont fermer j’ai vu passer presque tous les noms de studios ici… sauf Playground Games.
    alucardhellsing posted the 06/16/2026 at 08:40 AM
    Bordel mais pourquoi acheter pour fermer juste après
    gameslover posted the 06/16/2026 at 08:52 AM
    Les pro-M, vous comprenez mieux pourquoi personne ne voulais des rachats, qu'ils abandonnes le gamechiasse au lieu de fermé des studios, je suis tellement dégouté pour Arkane Lyon et Ninja Theory :'(
    ravyxxs posted the 06/16/2026 at 10:44 AM
    romgamer6859 Les Pro M n'achètent rien, sur PS5 et PC on achète, on fait vivre XBOX limite j'ai envie de dire si tu réfléchis bien, mais va dire ça à un Pro M, fait lui sortir les vers du nez...

    Le GP c'est une plaie.
    romgamer6859 posted the 06/16/2026 at 10:55 AM
    ravyxxs
    C'est pour ça que je suis sûr que les day one GP sur les gros jeux chers c'est terminé (à la limite t'auras une réduction)
    Je préfère acheter perso, ça fait un moment que j'ai viré l'abo ; l'abo aurait pu fonctionner si le nombre d'abonnés avait augmenté, ça n'a pas été le cas.
    l3andr3 posted the 06/16/2026 at 11:10 AM
    romgamer6859 Pour que le game pass fonctionne, ils auraient fallu l'approvisionner en triple A tous les deux mois comme ils avaient dit lors des différents achats effectués.
    Et ce ne fut jamais le cas.
    xylander posted the 06/16/2026 at 11:38 AM
    Microsoft aura tout annihilé. Bravo les mecs. Et, en face, Sony et Nintendo se foutent de notre g... avec des tarifs de malades mentaux.
    romgamer6859 posted the 06/16/2026 at 11:44 AM
    l3andr3 exact avec un bon marketing.
    pharrell posted the 06/16/2026 at 11:46 AM
    Ah, un pote qui réfléchi depuis un certain temps à passer d'Ubisoft à Arkane Lyon, il a bien fait de pas se précipiter
    shambala93 posted the 06/16/2026 at 11:48 AM
    xylander
    Si les jeux ne se vendent pas et ne rapportent pas, il n’y a pas vraiment de choix. En gros l’argent magique de MS c’est terminé pour la branche Xbox.
    nigel posted the 06/16/2026 at 11:56 AM
    davidsexking En attendant, on aura que ces leaks pendant que les studios stressent

    Les studios eux sont au courant, j'ai plusieurs ancien collègues qui m'ont confirmé les leaks de la fermeture de leur studio. À priori y a des négociations en cours mais visiblement pas grand monde n'est très optimiste...
    simbaverin posted the 06/16/2026 at 04:09 PM
    xylander C’est quoi pour toi le bon équilibre pour les prix de la PS5 et de la Pro en ce moment ? Et le prix du online aussi ?
    xylander posted the 06/16/2026 at 04:49 PM
    simbaverin Une console ne devrait jamais dépasser 500 euros. La Pro 649 euros. Sony et Nintendo mènent la danse mais ils scient la branche sur laquelle ils sont assis, sur le long terme. Mes enfants (tous, sans exception) ont opté pour le PC. Ce n'est qu'un exemple, évidemment.
    xylander posted the 06/16/2026 at 04:53 PM
    shambala93 tu as raison, mais ce qui est désolant... c'est de disposer de milliards et d'être incapables de maintenir un écosystème en vie. Cette incompétence crasse dépasse l'entendement. Et, le pire, c'est que ça commence lentement à contaminer les deux autres géants de la console.
    newtechnix posted the 06/16/2026 at 05:44 PM
    Ils vont réussir à faire regretter le départ de Philou Spencer
    oreillesal posted the 06/16/2026 at 08:40 PM
    "journaliste de BFM, Sylvain Trinel."

    Hein, pardon?
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