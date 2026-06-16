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L'info exclusive nous vient d'un journaliste de BFM, Sylvain Trinel.
Je suis pas un super insider américain, mais je peux le confirmer ici: la fermeture d'Arkane Studio n'est pas "un risque possible", c'est une réalité bien plus proche que vous ne l'imaginez
Il annonce aussi que l'annonce officielle de toutes ces fermetures et licenciements sera faite le 1er juillet. Précisant que ce n'est que le sommet de l'iceberg et que d'autres studios en plus de Arkane, Compulsion, Ninja Theory et Double Fine sont sur la sellette, il mentionne notamment Id Software.
Source : https://x.com/SylvainTrinel/status/2066607244951658666
J'avais dit dans un article que tous les deals comme avec Atlus prendront fin car c'est encore jeter de l'argent par les fenêtres.
C'est malheureux pour les dev mais c'est la conséquence de toutes les stratégies infructueuses depuis la fin de la Xbox 360.
Sony aussi, on risque de voir pas mal de sang et de larmes dans les prochains mois. Bungie avec son Marathon qui a flopé...
La tonne de rachats inconsidérés de Microsoft n’était pas saine depuis le départ. Et maintenant on va vers un bain de sang social massif. Et là on parle pas de petits studios mais de teams de vétérans avec un énorme CV. Id Software serait particulièrement catastrophique par exemple.
Ya rien d'officiel
En attendant, on aura que ces leaks pendant que les studios stressent
C'est magnifique, ça Fermons tous les studios et retournons à l'âge de pierre. Tant qu'on y est, revenons aux prémices de l'humanité et passons nos journées à jouer avec des cailloux.
C'est un cycle à la matrix.
J'ai dûs aller sur le marché gris parce que des tarifs comme ça c'est pas possible.
J’ai l’impression de lire depuis hier que tous les studios Xbox vont fermer j’ai vu passer presque tous les noms de studios ici… sauf Playground Games.
Le GP c'est une plaie.
C'est pour ça que je suis sûr que les day one GP sur les gros jeux chers c'est terminé (à la limite t'auras une réduction)
Je préfère acheter perso, ça fait un moment que j'ai viré l'abo ; l'abo aurait pu fonctionner si le nombre d'abonnés avait augmenté, ça n'a pas été le cas.
Et ce ne fut jamais le cas.
Si les jeux ne se vendent pas et ne rapportent pas, il n’y a pas vraiment de choix. En gros l’argent magique de MS c’est terminé pour la branche Xbox.
Les studios eux sont au courant, j'ai plusieurs ancien collègues qui m'ont confirmé les leaks de la fermeture de leur studio. À priori y a des négociations en cours mais visiblement pas grand monde n'est très optimiste...
Hein, pardon?