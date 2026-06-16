Je suis pas un super insider américain, mais je peux le confirmer ici: la fermeture d'Arkane Studio n'est pas "un risque possible", c'est une réalité bien plus proche que vous ne l'imaginez

L'info exclusive nous vient d'un journaliste de BFM, Sylvain Trinel.Il annonce aussi que l'annonce officielle de toutes ces fermetures et licenciements sera faite le 1er juillet. Précisant que ce n'est que le sommet de l'iceberg et que d'autres studios en plus de Arkane, Compulsion, Ninja Theory et Double Fine sont sur la sellette, il mentionne notamment Id Software.Source : https://x.com/SylvainTrinel/status/2066607244951658666