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mrpopulus
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Dernier rappel : Rayman Legends VS DKC Tropical Freeze
Pour les retardataires :
https://www.gamekyo.com/blog_article486112.html
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posted the 06/13/2026 at 07:54 AM by
mrpopulus
comments (
3
)
darkwii
posted
the 06/13/2026 at 07:56 AM
Donkey kong tropical freeze
solarr
posted
the 06/13/2026 at 08:12 AM
J’ai fait DKTF mais uniquement Rayman Origins sur PSVita que je trouve magnifique sur OLED.
Le Legends, je veux le faire sur Wii U, il paraît que c’est la meilleure version.
thorsan
posted
the 06/13/2026 at 08:23 AM
En ayant fait les 2 sur WII U !
Les 2 jeux sont excellents.
Je vote pour DKC !
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Le Legends, je veux le faire sur Wii U, il paraît que c’est la meilleure version.
Les 2 jeux sont excellents.
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