Steel Fortress Awakening

Quelques points clefs du jeu

Hello Gamekyo !Ça me fait étrange de reposter ici autour d'un projet… Le dernier étant quand je travaillais sur, que les vieux d'ici ont connu (et soutenu) à l'époque. Puis il y a eu en partiDepuis de l'eau a coulé sous les ponts ! J'ai continué l'aventure de dev dans d'autres boîtes de jeux pour arriver finalement à ce jour où je monte mon propre projet de jeu:Je vous présente le premier teaser qui met en lumière la direction artistique (mon job à la base).Je l'ai réalisé à partir d'Unreal Engine 5, avec les mêmes paramètres graphiques/ rendu que le jeu.- Jeu d'action-aventure 3ème personne, avec des éléments de Hack'n Slash- Un univers "Dark romantic sci-fi": viscéral/ nerveux et touchant- Vibes retro animation Jap 80"/ 90"- Des machines préservant les derniers échos de l'humanité- Se déroule à bord de "Chorion", un immense vaisseau-monde, à l'architecture déstabilisanteJe suis en phase d'gameplay explo.Je porte ce projet par envie de développer mon propre univers, et par la petite frustration de voir annoncer/ sortir des projets trop sages, lisses… avec une vision pas toujours incarnée.J'ai baigné depuis petit dans les productions qui tentaient des choses. C'était parfois un peu(Ulysse 31, avec sa BO étrange et son concept de sci-fi mythologique), mais au moins c'était marquant!Pour le moment je suis solo dessus, le temps de consolider les fondations. Puis je compte constituer une petite équipe de co-développeurs et associés pour partir à l'aventure !Voilà pour aujourd'hui ! N'hésitez pas à me dire si ce genre de contenu vous intéresse, et me faire des retours : ) J'y serai particulièrement attentif !