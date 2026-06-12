Ça me fait étrange de reposter ici autour d'un projet… Le dernier étant quand je travaillais sur Edge of Eternity, que les vieux d'ici ont connu (et soutenu) à l'époque. Puis il y a eu en parti Edge of Memories.
Depuis de l'eau a coulé sous les ponts ! J'ai continué l'aventure de dev dans d'autres boîtes de jeux pour arriver finalement à ce jour où je monte mon propre projet de jeu:
Steel Fortress Awakening
Je vous présente le premier teaser qui met en lumière la direction artistique (mon job à la base).
Je l'ai réalisé à partir d'Unreal Engine 5, avec les mêmes paramètres graphiques/ rendu que le jeu.
Quelques points clefs du jeu:
- Jeu d'action-aventure 3ème personne, avec des éléments de Hack'n Slash
- Un univers "Dark romantic sci-fi": viscéral/ nerveux et touchant
- Vibes retro animation Jap 80"/ 90"
- Des machines préservant les derniers échos de l'humanité
- Se déroule à bord de "Chorion", un immense vaisseau-monde, à l'architecture déstabilisante
Je suis en phase d'écriture / prototypage gameplay explo.
Je porte ce projet par envie de développer mon propre univers, et par la petite frustration de voir annoncer/ sortir des projets trop sages, lisses… avec une vision pas toujours incarnée.
J'ai baigné depuis petit dans les productions qui tentaient des choses. C'était parfois un peu WTF (Ulysse 31, avec sa BO étrange et son concept de sci-fi mythologique), mais au moins c'était marquant!
Pour le moment je suis solo dessus, le temps de consolider les fondations. Puis je compte constituer une petite équipe de co-développeurs et associés pour partir à l'aventure !
Voilà pour aujourd'hui ! N'hésitez pas à me dire si ce genre de contenu vous intéresse, et me faire des retours : ) J'y serai particulièrement attentif !
Ca fait plaisir de voir d'autres dev !
T'as des plans de financements de prévu, Kickstarter etc... ?
Très hâte d'en savoir plus en tout cas !
megadeth Ah ben quand je parlais des vieux de la vieille ahah Merci beaucoup et ça fait plaisir de te recroiser sur mon article : )
beyondgood074 Je suis sur le site depuis que j'ai 13 ans... j'en ai 35 Poster ici c'était obligé !
Alors oui j'ai un planning qui couvre une année pour maximiser les chances d'obtenir des financements. Pour Kickstarter, c'est inenvisageable pour moi de promettre des choses si le projet est trop risqué financièrement. Donc je l'envisage, mais quand je serai un minimum accompagné à ce niveau là. Et puis pour en avoir déjà fait un par le biais de Midgar Studio, on image pas la pression que c'est derrière ahah
Merci beaucoup en tout cas = )
Merci beaucoup idd
C'est difficile et faut avoir les épaules, mais c'est bien souvent une étape nécessaire pour les financements et surtout pour l'image et le marketing !
Mais de toute façon c'est encore tôt pour y penser, et si tu peux t'en passer c'est toujours mieux ! Bravo encore en tout cas.