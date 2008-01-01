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Metro 2039 : trailer de gameplay
Ça arrache la gueule bordel !



Sortie en février 2027
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    adamjensen
    posted the 06/07/2026 at 09:57 PM by mrpopulus
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