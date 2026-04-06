Si je dois définir ce dernier titre d'Io Interactive, je dirais qu'il est exellent dans sa proposition, en somme du pur blockbuster en jeu vidéo, même plus spectaculaire que d'autres.
Pour commencer parlons un peu de ce nouveau James Bond, Patrick Gibson endosse à merveille ce rôle d'un novice au sein du MI6, très attachant dès les premières minutes, et fidèle au films, son caractère très impulsif et son humour british lui donnent une certaine identité, Io Interactive insiste sur son évolution tout au long du jeu, et pour le coup c'est très réussi.
Le reste du casting n'est pas oublié, tous sont très bien écrits, à l'instar de son scénario qui n'arrête pas de surprendre au fur et à mesure, une narration maîtrisée au côtés de personnages très variés.
Côté gameplay, les combats au corps à corps sont fluides et jouissifs, pareil pour les gun fight qui gagnent en intensité grâce à l'utilisation du décor et des gadgets. L'infiltration est plutôt basique et l'IA des ennemis n'aide pas vraiment.
Quand je dis basique, je parle aussi du nombre de possibilités. Si les derniers Hitman avaient le mérite de proposer du semi-monde ouvert explorable par différents chemins et possibilités, 007 First Light se contente de couloirs exigus et de passages scriptés ; les zones ne sont pas aussi grandes, et pour le coup c'est assez frustrant. J'aurais aimé me perdre un peu et suivre un cheminement à ma manière.
Pour parler plus longuement des gadgets, bon c'est sympa, mais devoir recharger la montre en ramassant des objets, c'est juste gonflant à force, j'aurais quand même souhaité des gadgets plus impressionnants en variant les effets sur la cible (je laisse le studio me surprendre pour la suite).
L'autre point qui m'a fâché, c'est la personnalisation de Bond, je ne comprend pas pourquoi proposer des tenues uniquement dans le mode "Tacsim" qui est accessible uniquement en ligne. (Car oui, il faut refuser le contrat de confidentialité pour jouer hors ligne, j'avais d'ailleurs quelques coupures de serveur en début de partie avant de faire machine arrière.)
Pour finir, je dirai que 007 First Light remplit aisément sa fonction, profitant d'une bonne direction artistique avec un rythme bien dosé. La proposition reste excellente, néanmoins Io Interactive peut effectivement mieux faire au vu de leur expérience, il serai bon de laisser respirer sa suite, en proposant plus de liberté et en abandonnant le moteur Glacier qui commence vraiment à suffoquer.
Au niveau durée de vie ça donne quoi ?