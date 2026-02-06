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God of War : Laufey
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name : God of War : Laufey
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
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beppop
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[OFFICIEL] Plusieurs Mythologies dans God OF WAR: Laufrey + KEY ART


Description donnée du monde:

Faye devra traverser l’au-delà des dieux, appelé l’Everywhen, où des divinités impitoyables issues de différentes mythologies s’affrontent pour le pouvoir dans un monde débordant de magie dangereuse.


ET si Zeus faisait un come back ?




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    loreislife
    posted the 06/02/2026 at 10:56 PM by beppop
    comments (12)
    pcverso posted the 06/02/2026 at 11:05 PM
    il pourrai meme y avoir odin tout fraichement arrivé sur la fin du jeu
    loreislife posted the 06/02/2026 at 11:06 PM
    C'était franchement stylé, mais j'ai déjà repéré quelques facilités scénaristiques. À voir dans la version finale, toutefois c'était hyper impressionnant niveau mise en scène, l'envol de la bête c'est déjà un wallpaper assuré pour ma part, et Faye a l'air plutôt attachante, j'aime déjà bien le perso pour l'instant. Ça m'intrigue beaucoup ce Everywhen.. Très hypé, attention à l'écriture
    beppop posted the 06/02/2026 at 11:07 PM
    pcverso Les possibilités sont infinies j'ai le slip en feu
    altendorf posted the 06/02/2026 at 11:09 PM
    Cela sent le gros multivers, cela peut ouvrir pas mal de portes pour d'autres spin-offs et le jeu "principal"
    wickette posted the 06/02/2026 at 11:10 PM
    Faut faire très gaffe de pas finir en marvel multiverse mais ce sera tout le travail des scénaristes de rendre le "everywhen" cohérent et intense.

    Ce monde là s'il banalise la mort des perso, s'il semble artificiellement réécrire des parties du scénario ou faire du fan service...ça peut vite être usant et faire perdre la substance de la franchise.

    A juger manette en main, en tout cas protagoniste au top, réalisation AAAA, c'est nerveux, c'est captivant on veut en savoir plus, donc mission réussie, très hâte, les doutes ici et là sont naturels pour une franchise aussi populaire...très grosse attente sur la cohérence scénaristique ici
    brook1 posted the 06/02/2026 at 11:10 PM
    Du coup on risque de voir tous les dieux olympiens tués par Kratos
    marcus62 posted the 06/02/2026 at 11:11 PM
    Il fait partie des jeux (top 5) que j’attends le plus (ceux annoncés officiellement) avec GTA VI, Fable, Kena Scars of Kosmora et TES VI !
    narphe1 posted the 06/02/2026 at 11:13 PM
    tout le panthéon grec qui va être ravie de voir la femme de Kratos débarquait
    ducknsexe posted the 06/02/2026 at 11:25 PM
    Du coup le cube est peut être une divinité lui aussi. Venant d un autre monde et qui c'est retrouvé prisonnier sur l’Everywhen a cause d un dieu.
    kujotaro posted the 06/02/2026 at 11:46 PM
    L'idée est absolument ouf. Je crois qu'on ne réalise pas les possibilités du truc. Franchement gg Cory, t'arrives toujours à impressionner et à prendre à revers.
    51love posted the 06/02/2026 at 11:49 PM
    l'artwork est tellement canon, mais pk ce cube?

    un peu flippant pour la cohérence artistique, j'ai peur que ça nous fasse un gloubiboulga d'univers, que ça soit trop heterogene en terme de DA.

    ça manque d'inspiration, j'ai l'impression qu'ils savent plus quoi faire... bon bah on va melanger les mythologies et faire combattre les divinités entre elles, youhou!

    On verra bien, mais on lui retirera pas que :

    1. techniquement c'est WOW (quand tu vois Wolverine juste apres, qui est plutot decevant et generique sur cet aspect, t'as l'impression qu'il y a une generation d'ecart entre les 2 titres ) .

    2. et le gameplay, meme si ça manque d'originalité et de surprise, bon ok y'a le cube chelou la mais ça casse un peu le délire "god of war", on part dans le fantasy land avec des couleurs et des papillons de partout mais manette en main ça a l'air quand meme tres tres tres solide.
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