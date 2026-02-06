Description donnée du monde:
Faye devra traverser l’au-delà des dieux, appelé l’Everywhen, où des divinités impitoyables issues de différentes mythologies s’affrontent pour le pouvoir dans un monde débordant de magie dangereuse.
ET si Zeus faisait un come back ?
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posted the 06/02/2026 at 10:56 PM by beppop
Ce monde là s'il banalise la mort des perso, s'il semble artificiellement réécrire des parties du scénario ou faire du fan service...ça peut vite être usant et faire perdre la substance de la franchise.
A juger manette en main, en tout cas protagoniste au top, réalisation AAAA, c'est nerveux, c'est captivant on veut en savoir plus, donc mission réussie, très hâte, les doutes ici et là sont naturels pour une franchise aussi populaire...très grosse attente sur la cohérence scénaristique ici
un peu flippant pour la cohérence artistique, j'ai peur que ça nous fasse un gloubiboulga d'univers, que ça soit trop heterogene en terme de DA.
ça manque d'inspiration, j'ai l'impression qu'ils savent plus quoi faire... bon bah on va melanger les mythologies et faire combattre les divinités entre elles, youhou!
On verra bien, mais on lui retirera pas que :
1. techniquement c'est WOW (quand tu vois Wolverine juste apres, qui est plutot decevant et generique sur cet aspect, t'as l'impression qu'il y a une generation d'ecart entre les 2 titres ) .
2. et le gameplay, meme si ça manque d'originalité et de surprise, bon ok y'a le cube chelou la mais ça casse un peu le délire "god of war", on part dans le fantasy land avec des couleurs et des papillons de partout mais manette en main ça a l'air quand meme tres tres tres solide.