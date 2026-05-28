Avant de commencer ce test, il s'agit de la version Aftermath ici, le jeu était déjà sorti sur Ps4, c'est une version améliorée rajoutant la vue FPS, un chapitre en plus et d'autres fonctionnalités.Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un jeu pas prise de tête, défouloir et surtout ou on trucide du zombies à la pelle, donc ce World War Z Aftermath tombé à pique. Le jeu dispose de 7 chapitres avec à chacun 3 ou 4 épisodes pour une durée de vie avoisinant à peu près les 10 heures de jeux, en fonction de la difficulté prise.Ce qui est top, c'est qu'on suit à chaque fois 4 survivants différents au 4 coins du globe, vous irez à New York, Jérusalem, Tokyo, Moscou et même à Marseille. Les environnements sont très variés et plutôt jolis pour un jeu de ce genre, le jeu alterne en plus bien passage souterrain et à l'extérieur, offrant une bonne ambiance et une sacré pression quand des hordes de zékés nous arrivent sur le coin de la tronche.url=https://goopics.net/i/pf87vc][/url](La quantité de zombies affiché à l'écran est impressionnante)L'un des principaux point fort de World War Z, c'est son incroyable générosité. Déjà bien copieux dans sa campagne solo, il a aussi de nombreux défis hebdomadaire ou quotidien à réaliser comme par exemple des zombies plus résistants, moins de trousse de soins dans les niveaux où encore pas de zombies spéciaux mais des hordes plus nombreuses. Réussir tout cela vous permettra de gagner de l'argent et acheter des compétences pour votre Classe, des skins d'armes ou encore faire évoluer vos armes. Et vu la pléthore d'armes, il ya vraiment de quoi faire.Ces défis sont plutôt fun et permette de varier un gameplay malheureusement un peu trop répétitif à long terme. Si zigouiller des centaines de zombies se révèlent fun, les objectifs proposés dans le jeu le sont beaucoup moins. Trop souvent on est amené à chercher des interrupteurs, récupérer des cartes d'accès, ouvrir des portes, attendre l'ascenseur etc... C'est pénible et malheureusement ça ne varie pas du tout dans le jeu.De plus, si vous jouez solo, L'IA se contentera du strict minimum, jamais elle va chercher par elle même les objectifs à faire, récupérer des choses dans les caisses pour faire face à une horde ou encore prendre l'initiative de se soigner alors qu'il lui reste 3 pixels de vie. Nos coéquipier sont cons comme des balais, ils se contenteront juste de vous suivre et de tirer, heureusement ils sont assez réactif quand on est mis à terre, et c'est déjà ça mais faudra pas lui en demander plus.J'ai personnellement laissé tomber les mode de difficulté plus élevés tant parfois elle fait n'importe quoi et meurt beaucoup trop rapidement, le mode difficile est déjà bien chaud comme ça. En effet, le jeu n'est pas simple du tout, éliminer d'office le mode facile tant celui n'a aucun intérêt, mais déjà en normal vous allez en suer.Et c'est tant mieux, un jeu qui impose de la résistance aux joueurs, World War Z est pas simple et ce même en normal, les zombies peuvent vous mettre à terre rapidement, les hordes sont déjà conséquente et de plus, vus que c'est censé être un jeu en ligne à la base (On peut pas mettre pause) si vous mourrez, vous recommencerez toute la mission, il n'y a aucun chekpoint. Après, rassurez vous, les missions dure en moyenne 35-45 minutes mais bon c'est vrai que se retaper 45 min ça fait un peu mal au derche.En plus des zombies, il existe également des zombies spéciaux à la manière d'un Left 4 Dead. Le Bélier, un ennemi avec une armure qui est vulnérable uniquement dans le dos, le Rôdeur qui comme son nom l'indique se planquera et vous chopera si vous passez à proximité, le seul moyen de s'en tirer et qu'un coéquipier vous libère. Le Gazeux, qui une fois mort libère un gaz toxique qui brouille votre vision et vous fait des dégâts. Le Hurleur qui rameute tous les zombies, et qui en appelle d'autres etc etc...[url]=https://goopics.net/i/kq9qsp][/url](A côté c'est un joueur, L'IA est infoutu capable d'utiliser la mitrailleuse...)Ces zombies spéciaux apportent une variation supplémentaire et se révèlent plus dangereux que ceux de base, le nombre de fois que je suis mort à cause d'eux je compte plus... Le jeu se déroule à peu près de cette manière, au début il faudra tuer les zombies en silence car au moindre bruit, tous ces putréfiés rappliquent. Même si le combat se révélera inévitable par la suite, puisqu'il est temps de vous parler de la Horde.Chaque mission aura ce qu'on appelle une zone où il faudra défendre une position pendant un certain temps, par exemple jusqu'à ce qu'un hélicoptère arrive, que le PNJ ouvre la porte etc.. Dans ces moments là, il faudra se préparer, consolider la zone comme mettre des tourelles de défenses, du barbelés, des grillages électriques etc etc...Vous avez 1 min à peu près pour tout préparer, moi je faisais tout seul car cette IA à la con est pas foutu de nous aider pendant ce temps là. Les passages avec la Horde sont excellent et mettent la pression comme jamais, c'est impressionnant le nombre de zombies qui nous arrivent sur la tronche, comme dans le film. Ça petarade de partout, les membres se déchiquettent, le jeu est quand même assez sanglant et c'est très fun de buter tous ces zonzon à la chaîne.Il faudra aussi faire en sorte dans ces moments là que les zombies envahissent pas un lieu qu'on doit protéger car sinon c'est game over, exemple quand il s'agglutinent sur un bus, une porte etc...Les armes sont très variés allant du simple pistolet à la grosse mitrailleuse, vous aurez aussi des grenades, molotov, mines et même des drones en fonction de la Classe choisie.Classe qui d'ailleurs ne varient au final pas tant que ça, et vous pourrez d'ailleurs tout à fait finir le jeu avec celle de départ, Fantassin, qui fait largement l'affaire.En plus de la campagne principal, le mode Horde et Horde XL est vraiment sympa et fun mais je vous conseille d'y jouer avec des potes plutôt qu'avec cette IA qui sera très vite dépasser par les événements. J'ai bien aimé jouer en solo et j'y ai trouvé du fun mais je pense que le jeu doit malgré tout être mieux avec de vrai joueur.L'ambiance du jeu est top, de même que les musiques, j'aime beaucoup le thème principal quand on est dans le menu. Le jeu dispose d'un bon gameplay même si le corps a corps est un peu trop guidés, et la Vue FPS bien que très cool, fait parfois pâle figure puisqu'on peut pas vraiment viser avec nos armes.Les + :- Graphismes plutôt jolis (même si pas une claque non plus).- Bon gameplay- Les Hordes, impressionnante- Les défis proposer chaque jour fun à réaliser- Beaucoup de personnages différents- Campagne solo plutôt honnête (10 h de durée de vie)- Varier dans ses environnements- Bonne ambiance et OST- La Vue FPS un bon ajout- Fun de trucider des zombies à la pelle- Du challenge en veux tu en voilà- Généreux en contenus et en choses à débloquerLes - :- Une IA catastrophique qui se contente du strict minimum- Objectifs qui sont toujours les mêmes- Très répétitif forcément- Des Classes qui se différencie pas assez- Le fait de tout se retaper quand on meurt est parfois assez pénibleConclusion : World War Z est un très bon défouloir. Fun, surtout avec des amis, le jeu se révèle complet et sa campagne solo d'une dizaine d'heure et ses tonnes de défis à réaliser vous occupera un bon bout de temps. Dommage que l'IA vienne ternir l'expérience en solo, et que les objectifs de mission ne sont pas variés, mais ça reste une bonne pioche pour ceux qui aiment zigouiller du zombies. Si vous chercher un bon défouloir après une journée intense au boulot, ne cherchez plus, vous l'avez devant les yeux !7,5/10