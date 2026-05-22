profile
Ubisoft
50
Likers
name : Ubisoft
official website : http://www.ubisoft.fr
profile
tolink
5
Likes
Likers
tolink
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 45
visites since opening : 84847
tolink > blog
La série Watch Dogs par ubisoft
Je vois des personnes sur X qui regrettent la série et ça m’a donné envie d’en faire une brève analyse.

- comment avec un concept solide , une bonne ambiance, ça peut partir en cacahuète en 3 épisodes

Le 1 était bon. Pas extraordinaire mais bon. J’ai aimé .

Le 2 partait déjà dans tous les sens avec un délire ado « on est hackers de 18 ans et on va enfumer les méchants capitalistes » . Le message politique d’ubisoft était initié .
Le jeu était OK plutôt beau et le gameplay agréable. L’écriture et l’ambiance étaient une purge pour moi .

Le 3 : je n’ai pas pu. Rien que la jaquette avec une tête de cochon en mode « on est des rebellleeeeeesss » j’ai trouvé ça debile . Rien dans la DA m’a donné envie .
Le délire réseau sociaux du 2 était infernal !

A qui s’adresse ces deux derniers jeux ? Visiblement pas grand monde car les ventes sont mitigées.

J’ai aimé les jeux ubi mais l’écriture de leur jeux est devenu catastrophique. Avec les potes ont dit souvent « écrit par leur stagiaire »
Et pire, ils nous prennent souvent pour des idiots avec des messages complètement debiles !


Je suis dur mais quel sabotage d’une série qui méritait mieux
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/22/2026 at 10:07 AM by tolink
    comments (12)
    jf17 posted the 05/22/2026 at 10:11 AM
    Le premier trailer du jeu ensuite ben c'etait du Ubisoft tout craché
    vyse posted the 05/22/2026 at 10:20 AM
    le 2 j'avais bien aimé, je jouais non letal avec ma boule de billard et mes piratages, c'est quand même l'un des rare jeux ou tu peux intégralement tout réussir sans tirer une seule balle
    shinz0 posted the 05/22/2026 at 10:22 AM
    J'ai bien aimé le 2, gameplay et monde ouvert très agréable à jouer
    adamjensen posted the 05/22/2026 at 10:31 AM
    Le 1 était pas mal malgré une optimisation désastreuse.
    Le 2 est sauvé par son humour très présent.
    Quant au 3, je n’ai même pas touché à cette merde qui n'a pas la moindre personnalité.

    C’est une licence qui, pour moi, n’a rien de grandiose, et qui peut être oubliée sans le moindre regret.
    vohmp posted the 05/22/2026 at 10:55 AM
    pas fait le 2 mais le 3 est une purge absolue, la promesse de jouer n'importe qui était intéressante mais le reste. On ne peut rentrer pratiquement dans aucun batiment, régression du hack comparer au premier, et la liste des jobs des pnj tu ne joue qu'a 2 agent secret, tueur à gage tellement le reste est pourrie, et cette Da néon arnachiste kiko lol à la con.
    zorroauditore posted the 05/22/2026 at 11:20 AM
    Le 1 était cool malgré toute la mauvaise communication autour du downgrade graphique. Au final, le jeu restait très beau, avec une ville de Chicago magnifique. Par contre, je ne me suis pas spécialement attaché au scénario.

    J’ai un excellent souvenir du 2. Le gameplay était super fun, la map de San Francisco magnifique, et je me suis beaucoup plus attaché aux personnages. Le méchant, le PDG de nudle (parodie de google) était aussi assez original.

    Le 3, en revanche, m’a moins marqué. Londres est très bien reproduite et le concept d’incarner n’importe quel PNJ était original. Mais au final, le scénario n’était pas incroyable et en dehors de quelques compétences spécifiques, il y avait assez peu d’impact réel au fait de changer constamment de personnage.
    sandman posted the 05/22/2026 at 11:33 AM
    y'a beaucoup de jeux écrits par les stagiaires, celui là ou un autre... Les rares jeux qui tentent de faire passer un message comme last of us sont très vite la cible de certains haters, donc pourquoi se casser le cul à écrire un scénario avec un message s'il suffit de pondre un truc générique et ca passe beaucoup mieux... J'ai pas fait le 2 mais je pense pas que le message anticapitaliste soit autre chose qu'un objectif marketing... parce que je pense pas qu'à la fin un système communiste ou un autre système soit mis en place, et on doit faire les mêmes quetes génériques que dans n'importe quel jeu open world (ubisoft)
    gasmok2 posted the 05/22/2026 at 11:36 AM
    J'avais bien aimé le 1.
    Le 2 était très sympa aussi même si les hackers ado trop cool lolz m'a un peu gonflé.
    J'ai le 3 que j'ai eu à petit prix et bien je crois pas avoir dépassé les 2h de jeu.

    C'est con car la licence à vraiment du potentiel et elle partait sur un truc différent des autres GTA-like avec le hacking.

    Un atre GTA-like qui me manque c'est Sleeping Dogs que j'adore
    loreislife posted the 05/22/2026 at 12:33 PM
    Gasmok2
    Sleeping Dogs
    Apparemment le film prévu depuis des plombes commence a lentement se faire, ça fait un moment que je le surveille
    zekk posted the 05/22/2026 at 12:46 PM
    sandman
    thelastone posted the 05/22/2026 at 12:53 PM
    Un jeu woke pour les wokes donc
    yani posted the 05/22/2026 at 01:08 PM
    Le 1 était vraiment bien, j'avais bien apprécié perso. Sombre, vengeance, le côté hack très cool etc Et la musique du bunker. Wow

    [video]http://www.youtube.com/watch?v=FGtXuNbOgcY[/video]

    Le 2 plus coloré, plus "jeune" mais perso, je m'étais pas attaché aux protagonistes et lors d'un évènement que je vais pas spoiler, ça m'avait laissé totalement indifférent et j'avais trouvé la réaction des héros je m'en foutissime un peu. L'histoire était très cliché. J'avais par contre beaucoup aimer le mini jeu de drone avec la musique qui était vraiment cool

    [video]http://www.youtube.com/watch?v=7u5c-Qndqio[/video]

    Le 3, j'y ai pas joué car apparemment il est très mal optimisé sur pc.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo