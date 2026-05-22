Je vois des personnes sur X qui regrettent la série et ça m’a donné envie d’en faire une brève analyse.



- comment avec un concept solide , une bonne ambiance, ça peut partir en cacahuète en 3 épisodes



Le 1 était bon. Pas extraordinaire mais bon. J’ai aimé .



Le 2 partait déjà dans tous les sens avec un délire ado « on est hackers de 18 ans et on va enfumer les méchants capitalistes » . Le message politique d’ubisoft était initié .

Le jeu était OK plutôt beau et le gameplay agréable. L’écriture et l’ambiance étaient une purge pour moi .



Le 3 : je n’ai pas pu. Rien que la jaquette avec une tête de cochon en mode « on est des rebellleeeeeesss » j’ai trouvé ça debile . Rien dans la DA m’a donné envie .

Le délire réseau sociaux du 2 était infernal !



A qui s’adresse ces deux derniers jeux ? Visiblement pas grand monde car les ventes sont mitigées.



J’ai aimé les jeux ubi mais l’écriture de leur jeux est devenu catastrophique. Avec les potes ont dit souvent « écrit par leur stagiaire »

Et pire, ils nous prennent souvent pour des idiots avec des messages complètement debiles !





Je suis dur mais quel sabotage d’une série qui méritait mieux