Je vois des personnes sur X qui regrettent la série et ça m’a donné envie d’en faire une brève analyse.
- comment avec un concept solide , une bonne ambiance, ça peut partir en cacahuète en 3 épisodes
Le 1 était bon. Pas extraordinaire mais bon. J’ai aimé .
Le 2 partait déjà dans tous les sens avec un délire ado « on est hackers de 18 ans et on va enfumer les méchants capitalistes » . Le message politique d’ubisoft était initié .
Le jeu était OK plutôt beau et le gameplay agréable. L’écriture et l’ambiance étaient une purge pour moi .
Le 3 : je n’ai pas pu. Rien que la jaquette avec une tête de cochon en mode « on est des rebellleeeeeesss » j’ai trouvé ça debile . Rien dans la DA m’a donné envie .
Le délire réseau sociaux du 2 était infernal !
A qui s’adresse ces deux derniers jeux ? Visiblement pas grand monde car les ventes sont mitigées.
J’ai aimé les jeux ubi mais l’écriture de leur jeux est devenu catastrophique. Avec les potes ont dit souvent « écrit par leur stagiaire »
Et pire, ils nous prennent souvent pour des idiots avec des messages complètement debiles !
Je suis dur mais quel sabotage d’une série qui méritait mieux
tags :
posted the 05/22/2026 at 10:07 AM by tolink
Le 2 est sauvé par son humour très présent.
Quant au 3, je n’ai même pas touché à cette merde qui n'a pas la moindre personnalité.
C’est une licence qui, pour moi, n’a rien de grandiose, et qui peut être oubliée sans le moindre regret.
J’ai un excellent souvenir du 2. Le gameplay était super fun, la map de San Francisco magnifique, et je me suis beaucoup plus attaché aux personnages. Le méchant, le PDG de nudle (parodie de google) était aussi assez original.
Le 3, en revanche, m’a moins marqué. Londres est très bien reproduite et le concept d’incarner n’importe quel PNJ était original. Mais au final, le scénario n’était pas incroyable et en dehors de quelques compétences spécifiques, il y avait assez peu d’impact réel au fait de changer constamment de personnage.
Le 2 était très sympa aussi même si les hackers ado trop cool lolz m'a un peu gonflé.
J'ai le 3 que j'ai eu à petit prix et bien je crois pas avoir dépassé les 2h de jeu.
C'est con car la licence à vraiment du potentiel et elle partait sur un truc différent des autres GTA-like avec le hacking.
Un atre GTA-like qui me manque c'est Sleeping Dogs que j'adore
Sleeping Dogs
Apparemment le film prévu depuis des plombes commence a lentement se faire, ça fait un moment que je le surveille
[video]http://www.youtube.com/watch?v=FGtXuNbOgcY[/video]
Le 2 plus coloré, plus "jeune" mais perso, je m'étais pas attaché aux protagonistes et lors d'un évènement que je vais pas spoiler, ça m'avait laissé totalement indifférent et j'avais trouvé la réaction des héros je m'en foutissime un peu. L'histoire était très cliché. J'avais par contre beaucoup aimer le mini jeu de drone avec la musique qui était vraiment cool
[video]http://www.youtube.com/watch?v=7u5c-Qndqio[/video]
Le 3, j'y ai pas joué car apparemment il est très mal optimisé sur pc.