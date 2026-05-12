Le studio espagnol de développement de jeux vidéo MercurySteam, surtout connu pour avoir développé Metroid : Samus Returns sur 3DS et le jeu acclamé par la critique Metroid Dread sur Switch, est le dernier studio à être touché par des licenciements.« Il n'y a pas de moyen facile de partager ce genre de nouvelles », a déclaré le studio indépendant dans une publication LinkedIn annonçant les licenciements (via Resetera ), qualifiant cela de « processus d'ajustement des effectifs ».Le nombre de membres du personnel concernés n'a pas été précisé, mais MercurySteam promet de concentrer ses efforts sur la gestion de la situation avec soin.Voici le reste de la déclaration dans son intégralité :Bien que ce développeur soit surtout connu pour avoir remis Samus en 2D sur le devant de la scène avec Nintendo, il a également travaillé sur la série Castlevania : Lords of Shadow avec Konami.Son dernier jeu, Blades of Fire (2025), est un jeu d'action-aventure solide, exclusif à la PS5 et au PC (Epic Games Store, avec une sortie sur Steam prévue en mai 2026). Malgré des critiques plutôt positives , ses ventes n'ont pas été à la hauteur des attentes . Le studio a également été accusé de pratiques de travail excessives après la sortie du jeu ; certains employés ont nié tout problème au sein de l'entreprise.