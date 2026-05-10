Le Manga-Verse est en pleine forme, le QG du Jv en stand by pour l'instant, je me dis qu'un nouveau groupe serait intéressant, parmi ces noms devinez lequel :
- Persona Games
- Yakuza Series
- Steam Planet
- NieR History
- Expédition 00
Tous ont un potentiel ici, mais un seul sort du lot.
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posted the 05/10/2026 at 05:34 PM by yanssou
Sinon devinette plutôt compliqué ...
Expédition 00 => tu viens de recevoir le collector + grand fan de ta part
Yakuza Series => Stranger than even arrive bientot + ton avatar
Persona Games => tu viens de faire des articles sur les concert 2013/2015 et 2017
Aller je vais mettre ma pièce sur Yakuza Series
stardustx Oui je le pense aussi.