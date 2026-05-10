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Un nouveau groupe ?
Le Manga-Verse est en pleine forme, le QG du Jv en stand by pour l'instant, je me dis qu'un nouveau groupe serait intéressant, parmi ces noms devinez lequel :

- Persona Games
- Yakuza Series
- Steam Planet
- NieR History
- Expédition 00

Tous ont un potentiel ici, mais un seul sort du lot.
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    posted the 05/10/2026 at 05:34 PM by yanssou
    comments (6)
    jackfrost posted the 05/10/2026 at 05:37 PM
    Steam planet ?
    yanssou posted the 05/10/2026 at 05:40 PM
    jackfrost Ouais en gros un groupe qui parle essentiellement de Steam et de Valve. C'est une idée.
    shirou posted the 05/10/2026 at 05:45 PM
    NieR History serait le plus intéressant tellement le lore est immense, méconnu du public et captivant, mais j'imagine que c'est pas celui la

    Sinon devinette plutôt compliqué ...
    Expédition 00 => tu viens de recevoir le collector + grand fan de ta part
    Yakuza Series => Stranger than even arrive bientot + ton avatar
    Persona Games => tu viens de faire des articles sur les concert 2013/2015 et 2017

    Aller je vais mettre ma pièce sur Yakuza Series
    stardustx posted the 05/10/2026 at 05:47 PM
    Steam Planet serait le seul à avoir le potentiel de proposer du contenu régulier et varié.
    yanssou posted the 05/10/2026 at 05:58 PM
    shirou Perspicace et très bonne analyse j'avoue qu'un groupe sur NieR serais sympa.

    stardustx Oui je le pense aussi.
    jenicris posted the 05/10/2026 at 06:08 PM
    Steam Planet pour la variété des jeux
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