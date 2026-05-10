Le Manga-Verse est en pleine forme, le QG du Jv en stand by pour l'instant, je me dis qu'un nouveau groupe serait intéressant, parmi ces noms devinez lequel :



- Persona Games

- Yakuza Series

- Steam Planet

- NieR History

- Expédition 00



Tous ont un potentiel ici, mais un seul sort du lot.