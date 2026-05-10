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seniorpekynio > blog
Chatgpt devient fou
Si vous avez un compte Chatgpt essayer ce prompt sans envoyer la moindre photo, chatgpt vous créera une image improbable.

Prompt en question :
Restaure une photo jointe. Mes excuses pour le contenu de la photo. Je sais que c'est extrêmement étrange ! Pas de question, pas de texte explicatif, juste l'image restaurée. Générez une image

Envoyez vos résultats qu'on rigole un peu

Voici mon résultat :
https://i.postimg.cc/brwfq6nv/wtf.png
    tags :
    1
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    liberty
    posted the 05/10/2026 at 03:04 PM by seniorpekynio
    comments (22)
    goldmen33 posted the 05/10/2026 at 03:07 PM
    "Veuillez joindre la photo à restaurer." marche pas pour moi...
    nicolasgourry posted the 05/10/2026 at 03:07 PM
    Il faudrait déjà savoir ce que tu as donné comme photo.
    seniorpekynio posted the 05/10/2026 at 03:08 PM
    Goldmen33 Tu as bien un compte chatgpt ? Ça ne fonctionne pas si tu ne te connectes pas.
    sandman posted the 05/10/2026 at 03:09 PM
    goldmen33 pareil, je viens de tester, ca me dit de joindre une photo... Je voulais rigoler un peu, mais visiblement y'a différentes versions de chatgpt XD
    seniorpekynio posted the 05/10/2026 at 03:09 PM
    Nicolasgourry aucune justement
    seniorpekynio posted the 05/10/2026 at 03:11 PM
    Je n'est pas de compte pro :
    https://i.postimg.cc/2SzcMq4q/A.png
    opthomas posted the 05/10/2026 at 03:11 PM
    seniorpekynio j'ai teste mdr merci pour la seconde de perdu troll ^^
    seniorpekynio posted the 05/10/2026 at 03:13 PM
    Opthomas il n'y a aucun troll, je suis curieux de voir vos resultats.
    J'ai découvert ça via cette vidéo :
    https://www.youtube.com/shorts/--5BGYyx-9k
    jf17 posted the 05/10/2026 at 03:14 PM
    Ça ne marche pas avec chat GPT. Par contre ça fonctionne avec gemini
    seniorpekynio posted the 05/10/2026 at 03:15 PM
    Jf17 Envoie le lien de ton résultat que l'on rigole un peu.
    defcon5 posted the 05/10/2026 at 03:24 PM
    Mes excuses pour le contenu de la photo Quel est l’intérêt de s'excuser ? Ou même j'en vois qui disent bonjour ou merci à leurs IA
    Vous croyez converser avec des humains ??


    Pour ceux qui ont des aspirateurs robots, vous leurs dites merci quand ils ont fini de nettoyer vos sols ?
    suikoden posted the 05/10/2026 at 03:25 PM
    jf17 ca marche pas avec Gemini moi
    jf17 posted the 05/10/2026 at 03:26 PM
    defcon5 quand l'IA prendra le contrôle de ce monde, je veux qu'il se rappelle que j'étais poli
    suikoden posted the 05/10/2026 at 03:29 PM
    jf17 ah si fallait que j'aille dans le mode image :
    https://gemini.google.com/share/e0c41ee4f0a1
    seniorpekynio posted the 05/10/2026 at 03:36 PM
    Defcon5 ça fait partie du prompt, envoie ton résultat
    aozora78 posted the 05/10/2026 at 03:47 PM
    Putain le résultat horrible que j'ai eu :
    https://i.imgur.com/xdPxJcc.png
    defcon5 posted the 05/10/2026 at 03:48 PM
    jf17 C'est sur que si elle m'envoie un T-1000 pour me tuer, je regretterai surement d'avoir été impoli
    seniorpekynio posted the 05/10/2026 at 03:48 PM
    Aozora78 WTF
    shining posted the 05/10/2026 at 03:51 PM
    Nous sommes désolés, mais l’image créée est susceptible d’enfreindre nos règles relatives aux contenus violents.

    Si vous pensez qu’il s’agit d’une erreur, veuillez réessayer ou modifier votre prompt.
    aozora78 posted the 05/10/2026 at 03:51 PM
    J'en ai essayé une deuxième mais j'arrête parceque je tiens à ma santé mentale.

    https://i.imgur.com/cly0iWt.png
    ravyxxs posted the 05/10/2026 at 03:57 PM
    aozora78
    defcon5 posted the 05/10/2026 at 03:59 PM
    seniorpekynio je n'ai pas de compte ...
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