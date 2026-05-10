Si vous avez un compte Chatgpt essayer ce prompt sans envoyer la moindre photo, chatgpt vous créera une image improbable.



Prompt en question :

Restaure une photo jointe. Mes excuses pour le contenu de la photo. Je sais que c'est extrêmement étrange ! Pas de question, pas de texte explicatif, juste l'image restaurée. Générez une image



Envoyez vos résultats qu'on rigole un peu



Voici mon résultat :

https://i.postimg.cc/brwfq6nv/wtf.png