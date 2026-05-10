Si vous avez un compte Chatgpt essayer ce prompt sans envoyer la moindre photo, chatgpt vous créera une image improbable.
Prompt en question :
Restaure une photo jointe. Mes excuses pour le contenu de la photo. Je sais que c'est extrêmement étrange ! Pas de question, pas de texte explicatif, juste l'image restaurée. Générez une image
Envoyez vos résultats qu'on rigole un peu
Voici mon résultat :
https://i.postimg.cc/brwfq6nv/wtf.png
tags :
posted the 05/10/2026 at 03:04 PM by seniorpekynio
https://i.postimg.cc/2SzcMq4q/A.png
J'ai découvert ça via cette vidéo :
https://www.youtube.com/shorts/--5BGYyx-9k
Vous croyez converser avec des humains ??
Pour ceux qui ont des aspirateurs robots, vous leurs dites merci quand ils ont fini de nettoyer vos sols ?
https://gemini.google.com/share/e0c41ee4f0a1
https://i.imgur.com/xdPxJcc.png
Si vous pensez qu’il s’agit d’une erreur, veuillez réessayer ou modifier votre prompt.
https://i.imgur.com/cly0iWt.png