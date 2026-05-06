ScreenRant
a récemment interviewé Zach Cregger
, réalisateur et scénariste du prochain film Resident Evil
. De nombreux détails et informations ont été partagés par ce dernier :
-Zach explique que son premier Resident Evil était le second opus en 1998, et qu’il avait complètement raté le premier épisode à l’époque.
-Ce qui l’a le plus marqué dans le jeu, c’était la gestion de l’inventaire et les choix difficiles à faire durant l’exploration du commissariat comme tenter d’esquiver les zombies ayant brisé les volets au RDC ou passer par un autre étage au prix de munitions précieuses.
-Il explique vouloir conserver cet aspect. Le film adoptera donc une progression continue du personnage principal, d’un point A à un point B, sans rupture.
-Le film se déroulera en parallèle des événements de Resident Evil 2 (et donc de RE 3), une idée qui lui tient particulièrement à cœur. Selon lui, reprendre une nouvelle fois les mêmes scènes des jeux risquerait de rendre le tout redondant pour les fans, qui connaissent ces passages sur le bout des doigts.
-L’arsenal évoluera au fil du film, à la manière des jeux vidéo. Le personnage principal commencera avec un pistolet, puis trouvera progressivement des armes plus puissantes comme un fusil de chasse. La gestion des blessures sera également fidèle aux jeux, avec la nécessité de se soigner rapidement en cas de blessures graves.
-Concernant le virus, le film restera fidèle au virus-T pour respecter le lore de la série. Plusieurs créatures inédites feront leur apparition néanmoins, dont une menace inspirée de Nemesis, qui poursuivra le personnage principal à plusieurs reprises. Son design sera différent de celui de Resident Evil 3, mais l’idée d’une créature implacable et évolutive sera bien présente dans le film.
-Toujours dans cet esprit, le personnage principal ne restera jamais longtemps au même endroit et progressera à travers différents environnements, à l’image des jeux.
-Le film contiendra de nombreux clins d’œil aux différents épisodes de la série. Une herbe verte de Raccoon City y sera bien présente par exemple.
-Pour quelques anecdotes, Cregger explique que, en cas d’épidémie, il choisirait Leon S. Kennedy comme garde du corps. Il affirme également avoir adoré Resident Evil 4 malgré son virage à 180°. Enfin, le passage qui l’a le plus effrayé dans la série reste la maison Beneviento dans Resident Evil Village, au point de devoir retirer son casque audio et de faire une petite pause.
Ce n’est pas tout, Polygon a également interviewé le réalisateur, cette fois sur les précédents films (ceux avec Milla Jovovich). Zach Cregger a été très direct et déclare ne pas les avoir appréciés, au point de n’en avoir vu qu’un seul :
« Je n’en ai jamais vraiment regardé hormis un. Franchement, la raison pour laquelle je ne les ai pas vus, c’est que j’étais un tel fan des jeux qu’ils ne ressemblaient absolument pas aux jeux pour moi. Peut-être qu’ils sont géniaux, je n’en sais rien. Mais ça ne m’intéressait pas, parce que ce qui est génial avec les jeux, c’est cette perspective resserrée, ce rythme et cette horreur.
Ces films ne ressemblaient pas à de l’horreur pour moi. La leçon à retenir, c’est qu’il faut viser les jeux Resident Evil, pas Matrix. »
posted the 05/06/2026 at 12:14 PM by marchand2sable
Pour les films avec Milla Jovovich, il n’a rien raté.
J’ai vu le 1 et le 2 au cinéma à leur sortie, ainsi que le 4 avec des potes en 3D.
Mais avant de mater tous les autres et de me faire un marathon des 6 épisodes, j’ai attendu extrêmement longtemps, et j’ai eu raison de prendre mon temps car ils étaient très mauvais, même si j’admets qu’il y a quelques "rares" bons moments dedans.
Mais le 1er reste le meilleur.
Au moins, la série merdique live Netflix réussit à les faire passer pour des chefs-d’œuvre.
Sinon, à défaut de faire un bon Resident Evil, espérons au moins qu’il fasse un bon film.
J’attends toujours le 2ème trailer.
Alors il a fait une récente vidéo dans sa chambre où il parlait du lore de la série. Et avec le peu de phrases qu’il a fait, il s’est déjà emmêlé les pinceaux. Il pense par exemple que RE 3 se passe après RE 2, des trucs comme ça.
Bon faut être franc, même Capcom s’est un peu embrouillé comme avec le cadavre de Marvin ou le commissariat dans un état lamentable avec Jill, mais tout nickel avec Leon alors que ça se passe après avec ce dernier…