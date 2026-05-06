« Je n’en ai jamais vraiment regardé hormis un. Franchement, la raison pour laquelle je ne les ai pas vus, c’est que j’étais un tel fan des jeux qu’ils ne ressemblaient absolument pas aux jeux pour moi. Peut-être qu’ils sont géniaux, je n’en sais rien. Mais ça ne m’intéressait pas, parce que ce qui est génial avec les jeux, c’est cette perspective resserrée, ce rythme et cette horreur.



Ces films ne ressemblaient pas à de l’horreur pour moi. La leçon à retenir, c’est qu’il faut viser les jeux Resident Evil, pas Matrix. »