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House of Dragon Saison 3 / BA


La saison 3 de #HouseoftheDragon débute le 22 juin sur HBO Max.
https://www.youtube.com/watch?v=8AhT--a7_dw
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    shanks, hastis, ravyxxs, thekingman1
    posted the 04/27/2026 at 07:19 PM by yanssou
    comments (5)
    negan posted the 04/27/2026 at 07:45 PM
    J'ai toujours pas vu la S2 ...
    ravyxxs posted the 04/27/2026 at 07:54 PM
    Aout je regarde les trois d'un coup !

    Dernière saison en 2027 j'imagine. Vu les acteurs principaux à Londres, tellement sympa !!! Presque tous le cast de l'univers en fait depuis GOT Vraiment chill et pénard, des britaniques quoi
    walterwhite posted the 04/27/2026 at 08:04 PM
    Pas vu la 2 non plus. Les retours donnaient pas envie.

    Je vais la faire en attendant celle-ci.
    22 posted the 04/27/2026 at 08:11 PM
    SURkiffé la S1 mais alors la 2...

    Encore maintenant je peut citer des scènes de la S1 mais la 2 j'ai carrément tous oublié, je me rappelle juste que c'était chiant a crever.
    pharrell posted the 04/27/2026 at 08:19 PM
    J’étais pas hyper emballé par la saison 1 en faite… du coup j’ai pas regardé la 2…

    Si je suis motivé je me ferais peut être la 2 et la 3 d’un coup.
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