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yanssou
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House of Dragon Saison 3 / BA
La saison 3 de #HouseoftheDragon débute le 22 juin sur HBO Max.
https://www.youtube.com/watch?v=8AhT--a7_dw
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posted the 04/27/2026 at 07:19 PM by
yanssou
comments (
5
)
negan
posted
the 04/27/2026 at 07:45 PM
J'ai toujours pas vu la S2 ...
ravyxxs
posted
the 04/27/2026 at 07:54 PM
Aout je regarde les trois d'un coup !
Dernière saison en 2027 j'imagine. Vu les acteurs principaux à Londres, tellement sympa !!! Presque tous le cast de l'univers en fait depuis GOT
Vraiment chill et pénard, des britaniques quoi
walterwhite
posted
the 04/27/2026 at 08:04 PM
Pas vu la 2 non plus. Les retours donnaient pas envie.
Je vais la faire en attendant celle-ci.
22
posted
the 04/27/2026 at 08:11 PM
SURkiffé la S1
mais alors la 2...
Encore maintenant je peut citer des scènes de la S1 mais la 2 j'ai carrément tous oublié, je me rappelle juste que c'était chiant a crever.
pharrell
posted
the 04/27/2026 at 08:19 PM
J’étais pas hyper emballé par la saison 1 en faite… du coup j’ai pas regardé la 2…
Si je suis motivé je me ferais peut être la 2 et la 3 d’un coup.
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Dernière saison en 2027 j'imagine. Vu les acteurs principaux à Londres, tellement sympa !!! Presque tous le cast de l'univers en fait depuis GOT Vraiment chill et pénard, des britaniques quoi
Je vais la faire en attendant celle-ci.
Encore maintenant je peut citer des scènes de la S1 mais la 2 j'ai carrément tous oublié, je me rappelle juste que c'était chiant a crever.
Si je suis motivé je me ferais peut être la 2 et la 3 d’un coup.