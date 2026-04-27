Solarr the PC Master
SG, non ce n'est pas la Société Générale et le billet de 500F, mais SErge -GAinsbourg & Nagui... les Guignols n'auraient pas fait mieux comme promo ! incorrigibles ces gars-là.
Ce gain d'audimat que n'aurait pas renié Philippe.
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posted the 04/27/2026 at 01:55 PM by solarr
Greg avait raconté qu'il avait appelé Joypad car il était bloqué dans Secret of Mana.
C'est pas une rumeur, il etait vraiment un gamer bien avant que le JV devienne mainstream.
Il avait par exemple fait la couverture de Tilt, pour ceux qui s'en souviennent ^^