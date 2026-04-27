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[Sega] SG et Nagui découvrent la Master System et la popularisent
Solarr the PC Master
SG, non ce n'est pas la Société Générale et le billet de 500F, mais SErge -GAinsbourg & Nagui... les Guignols n'auraient pas fait mieux comme promo ! incorrigibles ces gars-là.

Ce gain d'audimat que n'aurait pas renié Philippe.

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    posted the 04/27/2026 at 01:55 PM by solarr
    comments (3)
    micheljackson posted the 04/27/2026 at 02:09 PM
    Par contre il parait qu'Yves Mourousi était un vrai geek lui,
    Greg avait raconté qu'il avait appelé Joypad car il était bloqué dans Secret of Mana.
    solarr posted the 04/27/2026 at 02:19 PM
    micheljackson
    gasmok2 posted the 04/27/2026 at 03:16 PM
    micheljackson
    C'est pas une rumeur, il etait vraiment un gamer bien avant que le JV devienne mainstream.
    Il avait par exemple fait la couverture de Tilt, pour ceux qui s'en souviennent ^^
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