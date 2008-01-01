Fire emblem : Gaiden

Those Who Challenge Gods

Des changements et des nouveautés plus que bienvenues

Alm et son armée d'incompétents et d'aveugles (encore une fois …… )

conclusion

Note : 2,5/10

En faisant ce Fire Emblem ( et aussi le premier d'ailleurs), je me suis posé quelques questions : qu'est-ce qu'un vrai bon jeu ? Est-ce qu'un jeuqui est acclamé à sa sortie mais, aujourd'hui, quasiment injouable, peut-il vraiment être encore considéré comme bon ?Si on prend le cas de Zelda Ocarina of Time comme exemple ( vu que c'est d'actualité), malgré les décennies qui passent, il reste bon et fun.Certes, plusieurs jeux s'en sont inspirés et ont amélioré la formule, évidemment, et revenir à OOT peut donner cette impression d'un jeu "basique" mais au final, l'expérience reste quand même fun et de mon point de vue, elle résiste admirablement bien au passage du temps. ( Pour les graphismes, je l'ai déjà mentionné dans mon précédent test, il faut 40 min-1H30 de jeu pour se réhabituer).Est-ce que ce ne serait pas ça, un jeu bon et culte ? Un jeu qui, même 10,15 voire 30 ans plus tard, reste toujours plaisant à parcourir.Et malheureusement ce FE Gaiden est, à mon humble avis, pas du tout dans la même catégorie qu'un ff7 ou un ocarina of time. Mais bon, avant d'aborder ce qui ne va pas avec ce FE, attaquons les points positifs.L'histoire de ce Fire Emblem Gaiden est clairement un cran au-dessus de Shadow Dragon même si, bien que le jeu ait un peu plus de dialogues que le premier, ça reste très léger comparé à ne serait-ce qu'aux Fire Emblem SNES.Mais j'ai apprécié que le jeu permette de jouer avec deux protagonistes : Alm et celica. Deux points de vue sur une même histoire, de nos jours cela peut paraître assez vu et revu, mais à l'époque, pour un jeu nes c'était sans doute assez révolutionnaire.A noter que le jeu diffère quelque peu de son prédécesseur pour ce qui est de la narration.Dans le 1er, le jeu était composé de 25 chapitres, avait un petit résumé entre chaque et quelques phrases au début de chaque bataille.Là, le jeu introduit une world map avec des villages, des donjons (comme dans un jpg classique) et des combats contre des mobs randoms.Ce n'est qu'au début et à la fin de chaque chapitre que l'histoire avancera réellement. (quelques dialogues avec des boss importants en cours de chapitre, mais ça se limite qu'à quelques phrases)Bref, il y a du mieux mais on sent quand même les limites de la nes.Outre la world map que j'ai mentionnée plus haut, le jeu simplifie le système de promotion de son prédécesseur. Plus besoin d'un objet spécifique pour monter de classe, il suffit juste , qu'une fois le niveau requis atteint, finir un donjon pour pouvoir se recueillir auprès de la statue de la déesse Mila.Pour ce qui est des classes, on retrouve les classiques : cavalier, archer, mage etc. Certaines de ces classes ne peuvent évoluer qu'une seule fois alors que les classes restantes, trois fois.Mais la nouvelle classe, la plus intéressante du jeu, qui permet un peu plus de personnalisation, est bel et bien la classe de "villageois" .Au cours du jeu, il sera possible de recruter divers personnages qui ont déjà leur classe bien définie, par exemple une chevalière pégase ne pourra pas changer de classe et devenir une mage.La classe de "villageois", elle, permet à l'unité de choisir entre les 5 classes que sont : mercenaire, archer, mage, cavalier et soldat.Les "villageois " ne sont que 5-6 pendant tout le jeu mais ça permet quand même un peu plus de personnalisation et de rejouabilité que FE 1.On n'en est pas à la re-jouabilité d'un Fire Emblem Awakening ( avec ses second seal et master seal), mais pour un jeu nes, j'ai été agréablement surpris.L'inventaire quant à lui est ……… mieux géré que dans le 1, on va dire. Contrairement à Shadow Dragon où chaque perso avait 4 slots d'équipement, là une unité ne peut porter qu'un seul objet.Donc niveau gestion de l'inventaire, c'est sûr que c'est plus rapide. (surtout qu'il n'y a pas de marchand et que les objets sont au final assez rares)Et joie ! Allégresse ! Une unité peut prendre d'elle-même un objet sur une autre. Pas besoin d'attendre, parfois un tour complet si on oublie de donner l'arme/accessoire.Toutes les armes du jeu sont d'ailleurs indestructibles et les persos ont tous une arme par défaut. Par exemple , Alm a par défaut son épée mais il peut quand même s'équiper de divers objets comme une bague qui augmente la vitesse ou une épée de foudre.Pour ce qui est de l'OST et du chara design, là aussi on a une nette amélioration. L'ost de gaiden est, de mon point de vue, un cran au-dessus du premier.Certes, au final, pas mal de musique "boucle" assez rapidement, mais elles restent assez entraînantes. C'est avec cette ost qu'on commence à comprendre le talent de Yuka Tsujiyoko, même si, l'OST brillera surtout dans le remake sur 3DS mais pour de la nes, c'est assez convaincant.Par contre pour le chara design, certes c'est un poil mieux mais je n'adhère toujours pas. Ça fait encore un peu "amateur", mais bon j'imagine que là, c'est plutôt subjectif.l'animation des combats, quant à elle, est assez bluffante par moment. Je pense notamment à l'animation des chevaux, des pégases mais surtout l'animation de celica.J'ai fait très peu de jeux nes dans ma vie donc je n'ai pas énormément de point de comparaison mais si on me dit que cette animation fait partie de ce que peut faire de mieux la nes, je n'aurai aucun mal à le croire.Par contre, petite mention pour deux classes : les "sœurs/clerc" peuvent enfin faire du lvling sans se faire taper dessus (aberration de Fire Emblem 1 où la seule façon pour elle d'engranger de l'exp, n'était pas de soigner des alliées ou encore de tuer les ennemis... mais bel et bien de se prendre des dégâts)Elles possèdent maintenant un sort qui permet de drainer les HP des ennemis pour faire de l'XP. il y a du mieux à ce niveau... mais perso, c'est surtout le pétage de câble des devs concernant la classe archer qui m'a assez interpellé. XDDans tous les Fire Emblem, les archers sont plutôt faibles. Ils ne peuvent qu'attaquer qu'à deux cases plus loin ( sauf avec des arcs spéciaux) et impossible de faire du corps à corps.Là, dans ce gaiden, non seulement ils peuvent faire du CAC ( un mercenaire les attaque, ils répliquent), mais en plus ils peuvent attaquer non pas deux casses plus loin, pas 3, pas 4 mais bel et bien 5 casses et ce, avec des arcs de base. Et avec des arcs améliorés, leur portée augmente encore plus………Heureusement qu'ils ne font pas énormément de dégâts et qu'ils passent leur temps à rater. ( comme le reste de l'armée d'ailleurs)Et justement en parlant d'unités myope ,passons au points négatif et parlons maintenant de l'un des plus gros défauts du jeu qui était aussi présent dans le précèdent titre : le hit rate. ( de merde )Au-delà de la vitesse horrible du précédent opus, le plus gros défaut de FE 1 était son hit rate horrible. Quel que soit le terrain, qu'ils soient avantagés ou pas, toutes les unités rataient la moitié de leurs coups.Ça, couplé à la lenteur du jeu, rendait l'expérience vraiment désagréable.Au début de Gaiden, j'y ai cru… j'ai cru que les personnages, au fil du jeu, avec de meilleurs équipements et classes, allaient apprendre à viser, mais non …Au chapitre 1, ça allait encore, ça raté pas mal mais quelques coups arrivés à passer , mais à partir du chapitre 2, il n'y avait plus un, qui savait viser. Déjà avant c'était pas la joie mais dès le chap 2, ça foire 9 coups sur 10. Donc même si vous avez une stratégie, oubliez-la tout de suite. Ce hit rate va vraiment tout gâcher.Je pense vraiment qu'en ce qui concerne les Fire Emblem NES, à partir de maintenant, je vais m'en souvenir surtout pour leur hit rate catastrophique.Une armée où les soldats ratent 9 fois sur 10 , est un poil problématique quand tu veux sauver tout un continent.Autres énormes points négatifs que j'aimerais aborder, le grind et la difficulté du titre.Le jeu est au début assez …………… Je ne dirai pas facile mais abordable.Il n'est pas vraiment nécessaire de grind pour s'en sortir à ce moment-là. Mais dès le chapitre 2, on se retrouve avec des maps où les ennemis deviennent des sacs à PV, attaquent deux fois d'affilée et évidemment par-dessus tout, alm et compagnie passent leur temps à rater.Je me souviens d'une map avec alm où il n'y avait que 3 cavaliers qui, même avec une lance efficace contre la cavalerie, étaient quasiment intuables.Le seul moyen de s'en sortir ? Faire des combats en boucle dans la grotte la plus proche pour augmenter de classe ses unités.Et ça, ça me pose problème. Je n'ai rien contre le lvling dans les jpg mais dans Fire Emblem, ça m'emmerde pas mal.Chaque Fire emblem peut être normalement fini sans avoir à grinder et ce, même dans les FE suivants où le grind est permis. (Sacred Stones ou Awakening par exemple)Là , obligation de passer par la case "farm" , aie .Quant à la difficulté :Si vous jouez au jeu comme un fire emblem classique ( c’est-à-dire sans grinder ) , il est quasiment impossible à finir.Si vous farmez pas mal, la difficulté fera du yo-yo, j'ai envie de dire. Le début sera abordable, le chap 2 même avec le grind, sera assez tendu. À partir du chap 3, lorsque vos unités auront atteint leurs classes de lvl 3 ,ce sera beaucoup plus simple. Et une fois qu'alm aura atteint le niveau maximum de sa classe avancée, ça devient le mode ultra facile. À ce moment, vous pouvez juste le warp dans le rang des ennemis pour qu'il clean tout ça.Pour ce qui est des maps, ceux qui n'aiment pas les grandes zones ouvertes risquent de ne pas apprécier. Il y a quelques maps où le but est de prendre d'assaut des forts, mais généralement ce sont juste des grandes plaines, marécages ou encore déserts.Perso, Fire Emblem Awakening étant mon Fire Emblem préféré et ayant aussi ce genre de maps (mais en moins pire quand même ,faut pas abuser ) , ça ne me dérange pas plus que ça ici, mais oui, ça peut énerver plus d'un.