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Gang of Dragon
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name : Gang of Dragon
platform : PC
editor : NetEase
developer : Nagoshi Studio
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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tefnut
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Gang of Dragon : nouvel indice vers une possible annulation?
Annoncé en grande pompe aux Game Awards 2025, Gang of Dragon devait marquer les débuts du studio Nagoshi Studio, fondé par le créateur de la série Yakuza, Toshihiro Nagoshi. L’emploi du passé est ici volontaire, puisque tout semble désormais indiquer une possible annulation. Du moins, les indices en ce sens se multiplient.

En mars dernier, Bloomberg rapportait que l’éditeur NetEase Games comptait cesser de financer Nagoshi Studio. Privé du soutien d’investisseurs, le développement de Gang of Dragon se retrouvait alors en situation précaire, au point de risquer l’interruption voire l’abandon complet.

Aujourd’hui, un nouvel élément vient renforcer ces inquiétudes : la chaîne YouTube officielle de Nagoshi Studio a été supprimée. Les autres réseaux sociaux, comme X et Facebook, sont toutefois toujours en ligne, tout comme la page Steam du jeu.
GJ - Gang of Dragon : nouvel indice vers une possible annulation?
    tags : toshihiro nagoshi gang of dragon nagoshi studio
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    posted the 04/23/2026 at 06:34 PM by tefnut
    comments (3)
    malroth posted the 04/23/2026 at 06:45 PM
    Putain c'est foutu.

    Dommage car il donnait envie franchement.
    altendorf posted the 04/23/2026 at 06:46 PM
    Dégouté... Allez bordel Nishino-san, c'est ton moment !
    liberty posted the 04/23/2026 at 06:46 PM
    Allez Microsoft fait racheter le studio et le jeu et l'éditer
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