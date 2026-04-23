Annoncé en grande pompe aux Game Awards 2025, Gang of Dragon devait marquer les débuts du studio Nagoshi Studio, fondé par le créateur de la série Yakuza, Toshihiro Nagoshi. L’emploi du passé est ici volontaire, puisque tout semble désormais indiquer une possible annulation. Du moins, les indices en ce sens se multiplient.
En mars dernier, Bloomberg
rapportait que l’éditeur NetEase Games comptait cesser de financer Nagoshi Studio. Privé du soutien d’investisseurs, le développement de Gang of Dragon se retrouvait alors en situation précaire, au point de risquer l’interruption voire l’abandon complet.
Aujourd’hui, un nouvel élément vient renforcer ces inquiétudes : la chaîne YouTube officielle de Nagoshi Studio a été supprimée. Les autres réseaux sociaux, comme X et Facebook, sont toutefois toujours en ligne, tout comme la page Steam du jeu.
Dommage car il donnait envie franchement.