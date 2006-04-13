On incarne Ethan Thomas, un agent du Serial Crime Unit (SCU) du FBI dans la ville de Metro City, une métropole en pleine déchéance où la violence et la folie semblent se propager comme une épidémie.
L’histoire commence sur une scène de crime macabre : une jeune femme assassinée, disposée face à un mannequin masculin.
Ethan traque alors le tueur en série surnommé le Match Maker.
Mais lors de l’enquête, le tueur en série s’empare de son arme et l’utilise pour assassiner deux officiers de police, et Ethan se retrouve accusé de ces meurtres.
Traqué par ses propres collègues du FBI, Ethan doit survivre dans les bas-fonds les plus sordides de la ville : bâtiments abandonnés, tunnels de métro sombres, squats insalubres, tout en affrontant des sans-abri devenus extrêmement violents et des psychopathes terrifiants, et prouver son innocence par la même occasion.
Ce qui commence comme une simple enquête pour retrouver un tueur en série ira bien plus loin que ce que l’on pourrait croire. Mais je n’en dirai pas plus pour ne pas spoiler.
L’ambiance du jeu est vraiment excellente, et encore plus avec un casque ou un bon matos pour le son. Et c’est encore mieux d’y jouer la nuit.
J’ai trouvé le scénario assez bon, sans être transcendant non plus, mais il fait largement le boulot pour que l’on reste assez immergé dedans.
Le scénario devient aussi nettement plus intéressant vers la moitié du jeu.
Gameplay
Condemned se déroule en vue FPS et est un peu un mélange d’action et d’horreur.
Au début on se met à tabasser des sans-abri extrêmement violents.
On peut utiliser des armes de corps à corps comme des tuyaux de métal, des planches cloutées ou des haches à incendie, mais aussi des armes à feu, comme un pistolet, un fusil à pompe ou des mitraillettes.
Cependant les armes à feu ont un nombre très limité de munitions et sont considérées comme des armes jetables car on ne peut pas les recharger, donc les armes de corps à corps sont à privilégier, bien que les armes à feu soient extrêmement utiles.
Et en ce qui concerne les armes de corps à corps, elles sont incassables, mais selon l’arme choisie, elles infligeront plus ou moins de dégâts.
On peut aussi électrocuter les ennemis avec un taser, qui se recharge à l’infini et qui est vraiment très utile.
Il est également possible d’améliorer ce dernier ce qui fera hurler les ennemis de douleur pour le plus grand plaisir de nos oreilles, pour ensuite pouvoir les achever par exemple à coups de hache.
Ethan peut aussi donner des coups de pied et dispose de 4 finish spéciaux :
- Le coup de poing dans la tête
- Le craquement de nuque
- Le plaquage au sol
- Et mon préféré, le méchant coup de boule dans la face des ennemis
Quand on le voit au premier abord, il ne paie pas de mine comme ça, mais faut pas le faire chier Ethan.
En ce qui concerne le système de vie, Ethan peut récupérer de la santé à l’aide de packs de soin.
Ici pas de vie qui remonte automatiquement, c’est à l’ancienne.
Il est aussi possible de parer les ennemis, et si on pare au bon moment, on peut contre-attaquer directement.
Le système de combat n’est pas parfait, il est même assez basique et un peu pauvre.
De ce côté-là il ne faut pas s’attendre à un truc révolutionnaire, mais ça fait le job néanmoins.
Pour progresser à travers le jeu, il faudra à certains moments utiliser plusieurs types d’armes différents.
Par exemple, une hache à incendie pour défoncer une porte, une pelle pour défoncer les fils d’un digicode ou encore un pied de biche pour ouvrir des grilles en métal ou des boîtiers à fusible, etc.
Ethan est aussi un agent du FBI, il doit donc également enquêter, et il dispose d’une lampe à UV en plus de sa lampe torche pour trouver des indices, et aussi d’un téléphone portable et d'une mini caméra pour prendre et envoyer des preuves et autres à son contact du FBI qui ne l’a pas abandonné.
Ça reste assez basique et ce n’est pas très poussé, mais ça fait partie du travail d’enquêteur.
Graphismes
Il n’y a pas grand-chose à dire, c’est de la 3D pas très jolie de l'époque, mais on s’y habitue.
Bande son
Il n’y a pas de voix françaises mais les doubleurs, dont celui d’Ethan, sont vraiment excellents.
La bande-son et les effets sonores sont également bons eux aussi.
On stresse parfois quand on entend un connard sans savoir de quel côté il va arriver.
Les bruits de fond participent également à l’ambiance qui est très bonne aussi.
Certains le considèrent d’ailleurs comme un jeu d’horreur, ce qui est en partie vrai.
Durée de vie
En difficile, j’ai mis à peu près 3 à 5 heures pour finir le jeu, il n’est pas très long ni compliqué.
Il y a également des collectibles à la con à récupérer mais leur seul intérêt, et c’est vraiment le seul, est de débloquer des succès.
Mais ici, pas de 1000 G, c’est 970 G.
Ce qui pourrait faire tache pour ceux qui aiment les chiffres ronds.
Par contre sur la version PC, aucun succès, ce qui fait que les collectibles n’ont littéralement aucun intérêt.
Ça consiste essentiellement à récupérer des oiseaux morts, quelques plaques et autres conneries du genre.
En clair, aucune vraie récompense.
Optimisation
L’optimisation est parfaite.
60 FPS sans micro freeze, sauf lors des sauvegardes automatiques, mais ça c’est rien.
Mods
J’ai installé un mod tout-en-un qui rajoute :
- De nombreux effets sonores manquants
- Améliore les textures par IA, et au vu des graphismes, ce n’est pas du luxe
- Et améliore également la qualité des textes écrits
- Augmente grandement le FOV
- Améliore le support pour les écrans larges
- Permet le support complet des manettes Xbox
- Et supprime les vidéos et logos au lancement du jeu
- Le jeu est plutôt moche
- L’aliasing est horrible même en mettant l’antialiasing au max
- À la manette, pour courir, il faut "maintenir" le joystick gauche. Une aberration. Mais grâce à ma manette j’ai pu attribuer la touche sur une gâchette arrière donc ce n’était plus un problème. Un des avantages des manettes non officielles…
- En langue française, au menu principal dans les options de configuration, certains textes sont invisibles, donc il faut appuyer dans le vide jusqu’à ce qu’on voie les options en plaçant le curseur dessus.
Conclusion
La première fois que j’ai fait Condemned : Criminal Origins, c’était sur Xbox 360, et je l’avais acheté en occasion à 10 ou 15 euros, c’était une très bonne surprise, et il les valait largement.
Quant à la version Steam, je l’ai eue gratuitement il y a quelques années, j’étais là au bon moment au bon endroit.
Cependant, aujourd’hui depuis plusieurs mois, le jeu a été supprimé sur Steam pour une raison obscure, et n’est trouvable que via des canaux moins officiels pour ceux qui ne le possèdent pas déjà sur Steam.
Beaucoup pensaient qu’ils allaient sortir un Remaster ou autre pour cette raison, mais au final, rien…
La version 360 est aussi rétrocompatible sur les autres Xbox, mais certains avantages ne seront pas présents.
C’est un bon jeu et j’ai passé un agréable moment.
C’était l’époque où Sega prenait des risques en tentant des choses.
Le studio qui a conçu le jeu, Monolith, a malheureusement fermé en 2025, mais il est surtout connu pour avoir fait les jeux :
No One Lives Forever 1 et 2
Les 2 premiers F.E.A.R
Et les deux, La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre et L’Ombre du Mordor
Mais pour ma part je les ai connus pour le jeu, Gruntz, qui est mignon et assez drôle avec son humour et ses voix ridicules.
Il existe également un deuxième épisode, Condemned 2 : Bloodshot, en mode clochard alcoolo combattant de MMA.
Cependant, celui-là est uniquement disponible sur Xbox 360 et PS3, et il est aussi beaucoup plus violent que le 1er épisode.
Je l’ai trouvé très bon lui aussi.
Pour finir, c’est une bonne petite perle pas tellement connue des joueurs et qui mérite le détour pour son scénario et son ambiance.