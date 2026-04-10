D'abord présenter comme une exclusivité Switch/Switch 2, le prochain jeu Professeur Layton sera multiplateforme !
Il sortira donc également sur PS5 et Steam! Par contre aucune mention d'une version Xbox.
Par contre toujours aucune date(mais apparement toujours prévu pour 2026).
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posted the 04/10/2026 at 01:27 PM by ouroboros4
C'est pour ça que même pour moi ça me fait terriblement bizarre
Pour pas perdre mes vieilles habitudes, je le prendrai probablement sur Switch2...c'est pour moi typiquement le genre de jeux à faire en nomade.