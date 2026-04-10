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Professor Layton and the New World of Steam
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name : Professor Layton and the New World of Steam
platform : Switch
editor : Level-5
developer : Level-5
genre : puzzle
other versions : Switch Switch 2 -
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur sera multiplateformes !
D'abord présenter comme une exclusivité Switch/Switch 2, le prochain jeu Professeur Layton sera multiplateforme !

Il sortira donc également sur PS5 et Steam! Par contre aucune mention d'une version Xbox.
Par contre toujours aucune date(mais apparement toujours prévu pour 2026).




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    yukilin
    posted the 04/10/2026 at 01:27 PM by ouroboros4
    comments (11)
    jacquescechirac posted the 04/10/2026 at 01:41 PM
    "par contre" aucune mention de switch 1?
    cyr posted the 04/10/2026 at 01:42 PM
    A l'époque (DS) c'était sympa. Quelsue énigme bien casse bonbon....je crois que h'en ai loupé aucun. Mais j'en ai que 2 sur 3DS...
    altendorf posted the 04/10/2026 at 01:42 PM
    Après c'est pas vraiment une surprise, Level-5 est redevenu multiplateforme depuis la PS4.
    gasmok2 posted the 04/10/2026 at 01:48 PM
    ça reste pour moi une franchise très connotée Nintendo
    hyoga57 posted the 04/10/2026 at 01:49 PM
    Excellente nouvelle et choix parfaitement logique quand on sait que Level 5 est proche de Sony depuis plus de 25 ans.
    ouroboros4 posted the 04/10/2026 at 01:51 PM
    gasmok2 idem
    C'est pour ça que même pour moi ça me fait terriblement bizarre
    liberty posted the 04/10/2026 at 01:55 PM
    hyoga57 Question de rentabilité. Ça ne rapporte plus l'exclusivité pour un éditeur tiers. On l'a vue avec Square Enic
    cail2 posted the 04/10/2026 at 02:07 PM
    Me demande si ça va pas perdre de son intérêt en passant d'une console avec stylet à une console de salon avec un pad... Mais sinon preneur d'une version PS5.
    gasmok2 posted the 04/10/2026 at 02:14 PM
    ouroboros4
    Pour pas perdre mes vieilles habitudes, je le prendrai probablement sur Switch2...c'est pour moi typiquement le genre de jeux à faire en nomade.
    yanssou posted the 04/10/2026 at 02:20 PM
    Ah ta été plus rapide, je supprime ?
    escobar posted the 04/10/2026 at 02:39 PM
    yanssou oui fait le sinon tu seras banni a vie
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