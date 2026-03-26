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skuldleif > blog
Le Game pass ce poulet.. The Expanse , Stranger than Heaven...
Entre ces annonces et le fait que MS continue de pousser a mort le Play anywhere
Les first party:


Les third party:




les first party à l'horizon 2027

SOD 3
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COD 10 000
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    junaldinho
    posted the 03/26/2026 at 05:46 PM by skuldleif
    comments (13)
    heracles posted the 03/26/2026 at 05:47 PM
    On a une date pour le remake Halo ?
    gat posted the 03/26/2026 at 05:49 PM
    Super. T’es content de louer des jeux Amine. Bravo
    skuldleif posted the 03/26/2026 at 05:51 PM
    https://www.gamekyo.com/blog_article484460.html
    + partage de compte
    mercure7 posted the 03/26/2026 at 05:55 PM
    "Ce poulet"

    Toi, tu fais la queue pour acheter du Crousty
    skuldleif posted the 03/26/2026 at 05:58 PM
    mercure7 non je prefere mon kebabou O'Zaman bien meilleur , crousty c'est pour les doberman
    walterwhite posted the 03/26/2026 at 05:59 PM
    gat mercure7
    junaldinho posted the 03/26/2026 at 06:03 PM
    La qualité du service est top. Sur que ça reste cher mais pour ceux qui peuvent le choper à moindre prix ou partager leurs comptes c'est le must
    romgamer6859 posted the 03/26/2026 at 06:05 PM
    Faut être honnête, c'est pas mal
    akinen posted the 03/26/2026 at 06:06 PM
    Le poulet avec sauce expansée n’a pas l’air « OGM IA FREE » mais bon
    zekk posted the 03/26/2026 at 06:21 PM
    Deux que j'achèterai effectivement, c’est c’est pas mal !
    ravyxxs posted the 03/26/2026 at 06:33 PM
    Mdr un vrai VRP Spencer serait tellement fier

    Et malgré tout ça, le public US s'en bat les couilles

    N'empêche l'époque de XBOX est loin les gars, tellement loin , tout ces efforts et rien ne paie...
    skuldleif posted the 03/26/2026 at 06:45 PM
    ravyxxs exactement ils adorent ca https://www.gamekyo.com/blog_article484460.html
    skuldleif posted the 03/26/2026 at 06:50 PM
    "MS va ralentir les ajouts Gamepass"

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