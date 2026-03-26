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skuldleif
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Le Game pass ce poulet.. The Expanse , Stranger than Heaven...
Entre ces annonces et le fait que MS continue de pousser a mort le Play anywhere
Les first party:
Les third party:
les first party à l'horizon 2027
SOD 3
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COD 10 000
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junaldinho
posted the 03/26/2026 at 05:46 PM by
skuldleif
comments (
13
)
heracles
posted
the 03/26/2026 at 05:47 PM
On a une date pour le remake Halo ?
gat
posted
the 03/26/2026 at 05:49 PM
Super. T’es content de louer des jeux Amine. Bravo
skuldleif
posted
the 03/26/2026 at 05:51 PM
https://www.gamekyo.com/blog_article484460.html
+ partage de compte
mercure7
posted
the 03/26/2026 at 05:55 PM
"Ce poulet"
Toi, tu fais la queue pour acheter du Crousty
skuldleif
posted
the 03/26/2026 at 05:58 PM
mercure7
non je prefere mon kebabou O'Zaman
bien meilleur , crousty c'est pour les doberman
walterwhite
posted
the 03/26/2026 at 05:59 PM
gat
mercure7
junaldinho
posted
the 03/26/2026 at 06:03 PM
La qualité du service est top. Sur que ça reste cher mais pour ceux qui peuvent le choper à moindre prix ou partager leurs comptes c'est le must
romgamer6859
posted
the 03/26/2026 at 06:05 PM
Faut être honnête, c'est pas mal
akinen
posted
the 03/26/2026 at 06:06 PM
Le poulet avec sauce expansée n’a pas l’air « OGM IA FREE » mais bon
zekk
posted
the 03/26/2026 at 06:21 PM
Deux que j'achèterai effectivement, c’est c’est pas mal !
ravyxxs
posted
the 03/26/2026 at 06:33 PM
Mdr un vrai VRP Spencer serait tellement fier
Et malgré tout ça, le public US s'en bat les couilles
N'empêche l'époque de XBOX est loin les gars, tellement loin , tout ces efforts et rien ne paie...
skuldleif
posted
the 03/26/2026 at 06:45 PM
ravyxxs
exactement ils adorent ca
https://www.gamekyo.com/blog_article484460.html
skuldleif
posted
the 03/26/2026 at 06:50 PM
"MS va ralentir les ajouts Gamepass"
oui oui
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Toi, tu fais la queue pour acheter du Crousty
Et malgré tout ça, le public US s'en bat les couilles
N'empêche l'époque de XBOX est loin les gars, tellement loin , tout ces efforts et rien ne paie...
oui oui