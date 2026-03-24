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jaysennnin
> blog
Sony ferme le studio de VFX Pixomondo (GOT, The Boys...) après les avoir acquis en 2022
Je me dis que c'est peut être dû à la percée massive de l'IA dans ce domaine
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posted the 03/24/2026 at 09:12 PM by
jaysennnin
comments (
8
)
51love
posted
the 03/24/2026 at 09:16 PM
Les fossoyeurs
Quelle plaie ces gros groupes qui rachètent des compagnies avec bcp de potentiel/ succès pour ensuite les fermer si l'intégration se passe pas comme espéré...
Et après ya des mecs ici qui souhaitent ou souhaitaient le rachat de FromSoftware ou SE par PlayStation
J'espère qu'ils ont changé d'avis, prendre le risque de s'isoler sur un écosystème, voire même fermer...
Ya vraiment rien de pire pour un éditeur tiers
jaysennnin
posted
the 03/24/2026 at 09:20 PM
51love
est ce que l'IA n'a pas fortement rebattu la donne dans le domaine cinématographique ? surtout quand tu vois ce que l'IA chinoise Seedance 2.0 est capable de faire, vu comment le numérique a pris la place des maquettistes et autres dans les effets spéciaux, l'IA à commencer surement à faire de même
burningcrimson
posted
the 03/24/2026 at 09:26 PM
Le prix que doivent payer ces gens pour les conneries de Sony (Concord etc.)
fablus
posted
the 03/24/2026 at 09:26 PM
J'espère que ce n'est pas un pari sur l'IA...
L'IA est à la ramasse... Je la challenge tout le temps pour mes tâches perso ou professionnelles et les résultats sont catastrophiques...
Il va y avoir une belle érosion de la qualité de production.
On vit l'équivalent de la délocalisation des industries dans des pays sous-développés ou en voie de développement depuis la fin du 20ème siècle.
Main d'œuvre nombreuse, moins qualifiée, moins couteuse...
J'ai même l'impression que c'est encore plus critique, car lorsqu'on va se rendre compte que l'IA n'est pas capable de remplacer totalement l'humain, l'explosion de la bulle spéculative va faire mal, très mal...
kikoo31
posted
the 03/24/2026 at 09:28 PM
cyr
posted
the 03/24/2026 at 09:29 PM
fablus
je sais pas où on va, mais on y va les 2 pieds devant
brook1
posted
the 03/24/2026 at 09:35 PM
Sur les 500 employés de Pixomondo, Sony Pictures va en licencier 100, les autres vont être dispatchés dans les différentes branches du même groupe.
wickette
posted
the 03/24/2026 at 09:36 PM
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Quelle plaie ces gros groupes qui rachètent des compagnies avec bcp de potentiel/ succès pour ensuite les fermer si l'intégration se passe pas comme espéré...
Et après ya des mecs ici qui souhaitent ou souhaitaient le rachat de FromSoftware ou SE par PlayStation
J'espère qu'ils ont changé d'avis, prendre le risque de s'isoler sur un écosystème, voire même fermer...
Ya vraiment rien de pire pour un éditeur tiers
L'IA est à la ramasse... Je la challenge tout le temps pour mes tâches perso ou professionnelles et les résultats sont catastrophiques...
Il va y avoir une belle érosion de la qualité de production.
On vit l'équivalent de la délocalisation des industries dans des pays sous-développés ou en voie de développement depuis la fin du 20ème siècle.
Main d'œuvre nombreuse, moins qualifiée, moins couteuse...
J'ai même l'impression que c'est encore plus critique, car lorsqu'on va se rendre compte que l'IA n'est pas capable de remplacer totalement l'humain, l'explosion de la bulle spéculative va faire mal, très mal...