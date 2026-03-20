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name :
Crimson Desert
platform :
Playstation 5
editor :
Pearl Abyss
developer :
Pearl Abyss
genre :
action-aventure
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aragami
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aragami
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Image crimson desert sur ps5 fat.
Bonjour la communauté voici quelques images pris avec mon téléphone sur un écran oled panasonic de 2021 le jeu est juste sublime j'ai pris une énorme claque! Il n'y a aucune retouche!
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link49
posted the 03/20/2026 at 07:56 AM by
aragami
comments (
8
)
taiko
posted
the 03/20/2026 at 08:03 AM
Ça sert à rien de prendre avec son téléphone et en plus on ne voit rien.
leonr4
posted
the 03/20/2026 at 08:05 AM
[pos=centre][img=700]url[/img][/pos]
parrain59
posted
the 03/20/2026 at 08:15 AM
Ca serait tellement pratique si on pouvait prendre des captures directement de nos consoles ou soyons fou, carrément avec un boutoon dédié
aragami
posted
the 03/20/2026 at 08:37 AM
C'est modifié désolé, c'est la première fois que je poste article avec photos! Par contre j'ai cherché partout comment supprimer un article dans mon profil jai rien trouvé !
marcus62
posted
the 03/20/2026 at 08:42 AM
Autant le jeu ne m'a jamais vraiment intéressé et ce depuis son annonce. Mais en regardant un peu les live depuis hier, au final, il m'intrigue pas mal. J'aime beaucoup l'ambiance de son univers. A certains endroits, ça m'a fait penser au premier Horizon, dans le désert notamment (que j'ai beaucoup aimé) Mais n'ayant que la PS5 Fat et une vieille RTX 3070, je ne sais pas trop sur quelle plateforme choisir... mais ce sera plus tard en occasion pour me faire patienter un peu avant GTA VI
.
taiko
posted
the 03/20/2026 at 08:49 AM
Rdr2 a quand même de beaux jours devant lui en terme de rendu de son open world.
Et s'il a une maj ps5...
rogeraf
posted
the 03/20/2026 at 08:58 AM
C'est de toute Beauuuuuuté !
skuldleif
posted
the 03/20/2026 at 09:39 AM
bon j'ai vu que malheureusement le mode performance est disqualifié
je vais jouer en équilibré 40 fps
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Et s'il a une maj ps5...
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