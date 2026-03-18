Sous ce titre putaclic se cache en fait le simple constat de l'échec du rêve VR que Meta, plus grosse entreprise impliqué dans ce rêve, a voulu mettre en place, un projet assez dystopique d'un monde où chaque individu vivrait au travers d'un casque, communiquerait, travaillerait, jouerait, ferait ses courses, etc enfermé d'un monde virtuel où un avatar fantasmé le représenterait.



Meta abandonne donc définitivement la VR sociale avec l’arrêt d’Horizon Worlds sur Quest. Un virage stratégique qui marque la fin d’une ambition majeure du métavers en réalité virtuelle.



Meta tourne une page importante de sa stratégie XR en mettant fin à Horizon Worlds sur ses casques Quest à partir du 15 juin 2026.



https://gamergen.com/actualites/meta-abandonne-horizon-worlds-quest-tournant-strategique-vr-sociale-342105-1



Pour rajouter une couche sur Meta, sur ordre de la Jp Morgan, Meta se sépare de 20 % de ses effectifs environ 10000 à 15000 employés. Résultat le cours de bourse explose. Sans doute à relier avec la volonté d'imposer l'IA partout (comptable, développeur,etc)