Sous ce titre putaclic se cache en fait le simple constat de l'échec du rêve VR que Meta, plus grosse entreprise impliqué dans ce rêve, a voulu mettre en place, un projet assez dystopique d'un monde où chaque individu vivrait au travers d'un casque, communiquerait, travaillerait, jouerait, ferait ses courses, etc enfermé d'un monde virtuel où un avatar fantasmé le représenterait.
Meta abandonne donc définitivement la VR sociale avec l’arrêt d’Horizon Worlds sur Quest. Un virage stratégique qui marque la fin d’une ambition majeure du métavers en réalité virtuelle.
Meta tourne une page importante de sa stratégie XR en mettant fin à Horizon Worlds sur ses casques Quest à partir du 15 juin 2026.
https://gamergen.com/actualites/meta-abandonne-horizon-worlds-quest-tournant-strategique-vr-sociale-342105-1
Pour rajouter une couche sur Meta, sur ordre de la Jp Morgan, Meta se sépare de 20 % de ses effectifs environ 10000 à 15000 employés. Résultat le cours de bourse explose. Sans doute à relier avec la volonté d'imposer l'IA partout (comptable, développeur,etc)
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posted the 03/18/2026 at 12:17 PM by newtechnix
Avant je jouer avec un casque triton 5.1 mais ça c'était avant. Plus de douleur au oreilles qu'autre choses. Même la 3D avec des lunettes, c'est pas mon tripe.
La 3D de la 3DS etsis plus sympa, mais la encore avec des contraintes. Rester en face de l'écran etc.....
Nintendo aurait put le proposer avec la switch, mais ça bouffe aussi de la puissance, et avec le scandale sur le faite que ça pouvait nuire a la vue des gosses...bref le mieux c'est de rester dans le classique.
zekk il t'arrive quoi? Je te sent bien décontracté
Leur Horizon Worlds c’était vraiment de la merde qui n'intéressait personne, ils l'ont imposé sur leur casque Meta Quest directement depuis l'interface sans possibilité de le virer.
Ca vidait la batterie à mort et ça bousillait complètement l’ergonomie de leur interface, sans parler de l'utilisation de la RAM à cause de ce dernier.
Même au cinéma, impossible de retranscrire, l’effet 3D d’un avatar que ce soit en vidéo en texte en vocal.
Resident Evil Revelations en 3D, la jolie claque.
Un casque sera forcément contraignant, trop lourd, trop cher, l'impression d'être sous emprise. Et pas adapté à tous les jeux.
Les lunettes ont encore de beaux jours devant elles et les forums pullulent malgré le scepticisme.
La 3DVision ne s'est jamais aussi bien portée jusqu'au RTX 4000 et les 5000, ça commence aussi.
VR / AR, maintenant l'avenir se dirige vers des lunettes très fines type Viture qui remplaceront les casques à moyens termes. Tous les ans ce discours revient ... A tord.
Pimax développe ses futurs "casques" VR AR, Meta développe ses prochains "casques" VR AR, Pico (ne pas sous estimer Tiktok) développe ses prochains "casques" VR AR, Valve développe son prochain casque VR etc.
Le marché VR n'a jamais été aussi dynamique et florissant qu'actuellement en fait
mais oui leur hub social ca n'allait jamais marcher, on l'avait déja vu a l'époque de la ps3 qui avait tenter un projet identique avec une fin identique
Avec la New 3DS tu avais une caméra pour suivre tes yeux ou ta tête (j'sais plus) pour ajuster la 3D en fonction de l'angle où tu regardais.
C'était le mieux, pas de contrainte de mettre des lunettes comme la 3DVision quand tu portes déjà des lunettes IRL, une deuxième paire à mettre c'était chiant pour une partie de la population.