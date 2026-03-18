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La VR c'est terminé
Sous ce titre putaclic se cache en fait le simple constat de l'échec du rêve VR que Meta, plus grosse entreprise impliqué dans ce rêve, a voulu mettre en place, un projet assez dystopique d'un monde où chaque individu vivrait au travers d'un casque, communiquerait, travaillerait, jouerait, ferait ses courses, etc enfermé d'un monde virtuel où un avatar fantasmé le représenterait.

Meta abandonne donc définitivement la VR sociale avec l’arrêt d’Horizon Worlds sur Quest. Un virage stratégique qui marque la fin d’une ambition majeure du métavers en réalité virtuelle.

Meta tourne une page importante de sa stratégie XR en mettant fin à Horizon Worlds sur ses casques Quest à partir du 15 juin 2026.

https://gamergen.com/actualites/meta-abandonne-horizon-worlds-quest-tournant-strategique-vr-sociale-342105-1

Pour rajouter une couche sur Meta, sur ordre de la Jp Morgan, Meta se sépare de 20 % de ses effectifs environ 10000 à 15000 employés. Résultat le cours de bourse explose. Sans doute à relier avec la volonté d'imposer l'IA partout (comptable, développeur,etc)
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    posted the 03/18/2026 at 12:17 PM by newtechnix
    comments (16)
    aeris565 posted the 03/18/2026 at 12:19 PM
    Ca ne peut pas etre terminé vu que ca n'a jamais commencé
    newtechnix posted the 03/18/2026 at 12:21 PM
    aeris565 vu les milliards que Meta a jeté par la fenêtre je ne suis pas sur que les comptables, financiers et actionnaires de Meta soient de ton avis.
    octobar posted the 03/18/2026 at 12:37 PM
    Ces GAFAM se sentent tellement plus péter et se croient tellement indispensables à sonder le fion de leurs utilisateurs qu'elles sont devenues incapables de faire une simple étude de marché sur ce qui pourrait marcher ou non. Ils sont tellement dans leur petite tour en plein milieu de la Silicon Valley qu'ils ne captent même pas comment parler aux joueurs ou aux consommateurs. Que ce soit Stadia, Horizon, Xbox ils sont complètement hors sol.
    zekk posted the 03/18/2026 at 12:39 PM
    aeris565 newtechnix
    cyr posted the 03/18/2026 at 12:42 PM
    Je l'ai toujours dit et penser.......c'est bien pour certaines applications, qis jouer avec un casque sur la tête, c'est plus de l'inconfort qu'autre choses.

    Avant je jouer avec un casque triton 5.1 mais ça c'était avant. Plus de douleur au oreilles qu'autre choses. Même la 3D avec des lunettes, c'est pas mon tripe.

    La 3D de la 3DS etsis plus sympa, mais la encore avec des contraintes. Rester en face de l'écran etc.....

    Nintendo aurait put le proposer avec la switch, mais ça bouffe aussi de la puissance, et avec le scandale sur le faite que ça pouvait nuire a la vue des gosses...bref le mieux c'est de rester dans le classique.


    zekk il t'arrive quoi? Je te sent bien décontracté
    altendorf posted the 03/18/2026 at 12:49 PM
    Tu m'étonnes, c'est un sacré échec pour Meta qui va désormais bifurquer sur l'IA à toute berzingue. Pour les autres présents également sur le marché, personne n'aura réussi a capter suffisamment l'audience de niche à part Valve avec Half-Life: Alyx qui reste encore l'unique jeu a bien exploiter la VR de A à Z. Très curieux de voir ce que va donner le Steam Frame car je ne vois vraiment plus personne intéressé ou intrigué par la réalité virtuelle.
    apejy posted the 03/18/2026 at 12:53 PM
    Ce n’est pas la VR qui est finie, mais plutôt le côté social en VR.
    Leur Horizon Worlds c’était vraiment de la merde qui n'intéressait personne, ils l'ont imposé sur leur casque Meta Quest directement depuis l'interface sans possibilité de le virer.

    Ca vidait la batterie à mort et ça bousillait complètement l’ergonomie de leur interface, sans parler de l'utilisation de la RAM à cause de ce dernier.
    soulfull posted the 03/18/2026 at 12:55 PM
    C'est quand même bien triste je trouve. C'était une excellente technologie, bien meilleure que la 3d qui a sombré juste avant.
    akinen posted the 03/18/2026 at 12:59 PM
    La VR c’est cool, mais l’investissement financier, technique et l’expérience profondément personnelle n’aide pas.

    Même au cinéma, impossible de retranscrire, l’effet 3D d’un avatar que ce soit en vidéo en texte en vocal.
    solarr posted the 03/18/2026 at 01:26 PM
    cyr La 3D de la 3DS etsis plus sympa c'est ce qui m'a fait acheter la 3DS.
    Resident Evil Revelations en 3D, la jolie claque.

    Un casque sera forcément contraignant, trop lourd, trop cher, l'impression d'être sous emprise. Et pas adapté à tous les jeux.

    Les lunettes ont encore de beaux jours devant elles et les forums pullulent malgré le scepticisme.
    La 3DVision ne s'est jamais aussi bien portée jusqu'au RTX 4000 et les 5000, ça commence aussi.
    hypermario posted the 03/18/2026 at 01:27 PM
    apejy Tu es le seul a voir compris on dirait...
    rogeraf posted the 03/18/2026 at 01:28 PM
    newtechnix

    VR / AR, maintenant l'avenir se dirige vers des lunettes très fines type Viture qui remplaceront les casques à moyens termes. Tous les ans ce discours revient ... A tord.

    Pimax développe ses futurs "casques" VR AR, Meta développe ses prochains "casques" VR AR, Pico (ne pas sous estimer Tiktok) développe ses prochains "casques" VR AR, Valve développe son prochain casque VR etc.

    Le marché VR n'a jamais été aussi dynamique et florissant qu'actuellement en fait
    thauvinho posted the 03/18/2026 at 01:39 PM
    Ils ont tout foiré avec leur Metaverse de merde alors qu'ils avaient tout pour réussir avec l'énorme succès du Quest 2. Ils ont préféré mettre toute la thune dans Meta Horizon plutôt que de fournir de bons jeux régulièrement ;(
    keiku posted the 03/18/2026 at 01:40 PM
    très bonne chose mais derrière ils sont en train de développer leur quest 4

    mais oui leur hub social ca n'allait jamais marcher, on l'avait déja vu a l'époque de la ps3 qui avait tenter un projet identique avec une fin identique
    mooplol posted the 03/18/2026 at 02:17 PM
    Ils y ont cru, ils ont porté le rêve mais c'est un échec. J'espère que ça les aidera quand même pour les lunettes connectés. Merci de nous avoir fait rêve quand même et rip la vr ( après Sony et apple)
    grospich posted the 03/18/2026 at 02:43 PM
    cyr "La 3D de la 3DS etait plus sympa, mais la encore avec des contraintes. Rester en face de l'écran etc....."

    Avec la New 3DS tu avais une caméra pour suivre tes yeux ou ta tête (j'sais plus) pour ajuster la 3D en fonction de l'angle où tu regardais.

    C'était le mieux, pas de contrainte de mettre des lunettes comme la 3DVision quand tu portes déjà des lunettes IRL, une deuxième paire à mettre c'était chiant pour une partie de la population.
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