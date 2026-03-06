profile
South of Midnight
name : South of Midnight
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Compulsion Games
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X
yanssou
yanssou
yanssou > blog
South of Midnight arrive sur Ps5 et Switch 2 ce mois-ci


Sortit, l'année, passée, South of Midnight le dernier titre de Compulsion Games arrive sur Ps5 le 31 mars, tout comme sur Switch 2.
https://www.youtube.com/@CompulsionGames
    posted the 03/06/2026 at 06:56 PM by yanssou
    comments (6)
    nicolasgourry posted the 03/06/2026 at 07:00 PM
    Je me posais la question justement, vu que Gematsu a annoncé que la version PS5, mais c'est confirmé aussi sur Switch 2.
    https://www.youtube.com/watch?v=2oVX8DW-Qzs
    yanssou posted the 03/06/2026 at 07:02 PM
    nicolasgourry ils ont mis le même trailer pour les deux plate formes
    nicolasgourry posted the 03/06/2026 at 07:03 PM
    yanssou il y a juste un décalage (15 minutes) d'annonce entre les deux versions.
    yanssou posted the 03/06/2026 at 07:05 PM
    nicolasgourry yep
    jaysennnin posted the 03/06/2026 at 07:25 PM
    dommage que le jeu ne soit pas récompensé pour la direction artistique et audio au game awards
    snave posted the 03/06/2026 at 07:33 PM
    J'étais en train de le faire à sa sortie, mais j'ai dû vendre ma Series X sans même l'avoir fini avant. Là, je suis grave content qu'il arrive sur PS5, en plus j'ai vu qu'il allait être optimisé Pro, c'est parfait ça.
