Resident Evil: Requiem connaît un démarrage record, avec l'un des plus gros lancements de l'histoire de Capcom, qui tombe à point nommé pour le 30e anniversaire de la franchise.



Aujourd'hui, Capcom a annoncé avoir vendu 5 millions d'exemplaires en seulement cinq jours, ce qui en fait le titre le plus rapidement vendu de l'histoire de la franchise. Comme le montre notre visuel, le jeu devance largement les précédents opus et devrait générer des ventes substantielles à long terme pour la franchise dans les années à venir. Félicitations à Capcom pour avoir fait ce qu'il fait le mieux, à savoir offrir une qualité irréprochable.

Maintenant, la répartition par plateforme:

4. Xbox — ~300k ventes :

3. Switch 2 — ~800k à 1 million :

2. PlayStation 5 — ~1,6 million :

1. PC — ~2,3 millions :

D'abord, il faut rappeler que les éditeurs communiquentsur la répartition des ventes par plateforme.C'est pourtant ce que fait régulièrement, qui a encore indiqué récemment que, et que cette tendance devrait continuer à s'accentuer.Et le jeu du moment,, semble êtreComme nous le savons,, il connait(5 millions de copie vendues) de la saga.La chute est brutale. Après l'ère, Microsoft a multiplié les mauvaises décisions et s'est progressivementRésultat : sur un gros lancement tiers comme celui-ci, la plateforme devient désormaisdans la répartition des ventes.De son côté,repartait de loin avec les éditeurs tiers. Mais laPour une console aussi récente que la Nintendo Switch 2,, porté par une dynamique de plus de 17 millions de consoles vendues en 2025.Et même si lesreprésentent encore, le volume est gigantesque : sur plus de 1,5 milliard de jeux vendus (le record de la PlayStation 2 est en ligne de mire),. Et maintenant les AAA vont pouvoir s'inviter plus facilement à la fête.Lareste logiquement la référence sur console, avecMais la dynamique est intéressante : ce que PlayStation a récupéré avec l'échec de la Xbox One, une partieC'est probablement le vrai changement du marché.Longtemps considéré comme la plateforme où l'on vend, grâce à des prix plus agressifs que sur console et aux promotions sur les différents stores, le PC s'impose désormais comme la plateforme dominante dès le lancement.Porté par une croissance plus forte et par les marchés émergents,le reste de l'article :PS: le très attenduferait aussi un excellent départ dans les précommande, avec déjà