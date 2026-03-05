D'abord, il faut rappeler que les éditeurs communiquent très rarement
sur la répartition des ventes par plateforme.
C'est pourtant ce que fait régulièrement Capcom
, qui a encore indiqué récemment que la majorité de ses ventes en 2025 provenaient du PC
, et que cette tendance devrait continuer à s'accentuer.
Et le jeu du moment, Resident Evil Requiem
, semble être un parfait cas d'école de l'évolution du marché depuis 2010.
Comme nous le savons, profitant d'une sortie sur tous les supports possible consoles comme PC
, il connait le meilleur launch
(5 millions de copie vendues) de la saga.
Maintenant, la répartition par plateforme:
4. Xbox — ~300k ventes :
La chute est brutale. Après l'ère Xbox 360
, Microsoft a multiplié les mauvaises décisions et s'est progressivement fait bouffer par PlayStation
.
Résultat : sur un gros lancement tiers comme celui-ci, la plateforme devient désormais quasi marginale
dans la répartition des ventes.
3. Switch 2 — ~800k à 1 million :
De son côté, Nintendo
repartait de loin avec les éditeurs tiers. Mais la situation évolue
.
Pour une console aussi récente que la Nintendo Switch 2, ce score semble très honorable
, porté par une dynamique de plus de 17 millions de consoles vendues en 2025.
Et même si les jeux Nintendo
représentent encore environ 80 % des ventes sur leur écosystème
, le volume est gigantesque : sur plus de 1,5 milliard de jeux vendus (le record de la PlayStation 2 est en ligne de mire), cela représente tout de même plus de 300 millions de ventes pour les jeux tiers
. Et maintenant les AAA vont pouvoir s'inviter plus facilement à la fête.
2. PlayStation 5 — ~1,6 million :
La PlayStation 5
reste logiquement la référence sur console, avec des parts de marché autour de 30 %
.
Mais la dynamique est intéressante : ce que PlayStation a récupéré avec l'échec de la Xbox One, une partie est depuis progressivement captée par le PC
.
1. PC — ~2,3 millions :
C'est probablement le vrai changement du marché.
Longtemps considéré comme la plateforme où l'on vend les jeux sur la durée
, grâce à des prix plus agressifs que sur console et aux promotions sur les différents stores, le PC s'impose désormais comme la plateforme dominante dès le lancement.
Porté par une croissance plus forte et par les marchés émergents, le PC représente désormais environ 50 % des ventes au lancement sur un jeu comme Resident Evil, avec près de 2,3 millions d'exemplaires vendus sur un total d'environ 5 millions lors du premier week-end.
PS: le très attendu Pragmata
ferait aussi un excellent départ dans les précommande, avec déjà environ 1 million sur Steam
.