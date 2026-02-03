Bonsoir la communauté,
Ayant cassé mon ecran plat LG (une corne de cerf envoyé a pleine balle qur l'écran, j'ai une étoile de la mort en bas de l'écran ainsi que le centre de la télé de haut en bas des lignes blanches. Bref j'ai perdu 1 tier de mon écran, et forcément au centre....
Je recherche une nouvelle télé, et je suis tomber sur la marque TCL, Qled 4k HDR etc.
TCL 50T6C Fire TV 50 Pouces QLED 4K UHD Smart TV, HDR
Bref elle me tente bien, donc si certains connaissent un peu cette marque.....
posted the 03/02/2026 at 08:08 PM by cyr
Peu de chance que tu rencontres des problèmes, ça devrait bien se passer!
ils ont rachetés quelques marques occidentales dans les années 2000 pour voler toutes les technos
racheter ou voler ? c'est pas du tout la même chose surtout dans la même phrase.
Mais attention les TCL c'est Google Tv certaines applis Android ne sont pas compatibles