Bonsoir la communauté,



Ayant cassé mon ecran plat LG (une corne de cerf envoyé a pleine balle qur l'écran, j'ai une étoile de la mort en bas de l'écran ainsi que le centre de la télé de haut en bas des lignes blanches. Bref j'ai perdu 1 tier de mon écran, et forcément au centre....



Je recherche une nouvelle télé, et je suis tomber sur la marque TCL, Qled 4k HDR etc.



TCL 50T6C Fire TV 50 Pouces QLED 4K UHD Smart TV, HDR





Bref elle me tente bien, donc si certains connaissent un peu cette marque.....