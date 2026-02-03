profile
Qui connais la marque TCL en télévision ?
Bonsoir la communauté,

Ayant cassé mon ecran plat LG (une corne de cerf envoyé a pleine balle qur l'écran, j'ai une étoile de la mort en bas de l'écran ainsi que le centre de la télé de haut en bas des lignes blanches. Bref j'ai perdu 1 tier de mon écran, et forcément au centre....

Je recherche une nouvelle télé, et je suis tomber sur la marque TCL, Qled 4k HDR etc.

TCL 50T6C Fire TV 50 Pouces QLED 4K UHD Smart TV, HDR


Bref elle me tente bien, donc si certains connaissent un peu cette marque.....
    posted the 03/02/2026 at 08:08 PM by cyr
    comments (15)
    ni2bo2 posted the 03/02/2026 at 08:10 PM
    Il le semble que SONY et TCL marchent main dans la main dorénavant... Mais je ne peux pas te donner mon avis sur la qualité de ces TV...
    newtechnix posted the 03/02/2026 at 08:13 PM
    Vu sur des salons d'électronique grand public depuis plusieurs années...les chinois s'accaparent le marché année après année.
    pharrell posted the 03/02/2026 at 08:13 PM
    C’est une marque chinoise. Mais bon ils ont faits comme dans tous les secteurs de l’industrie, ils ont rachetés quelques marques occidentales dans les années 2000 pour voler toutes les technos et maintenant ils ont tous les équipements de production + subventions pour la recherche afin de proposer du matos de très bonne qualité.

    Peu de chance que tu rencontres des problèmes, ça devrait bien se passer!
    onimusha posted the 03/02/2026 at 08:28 PM
    pharrell
    ils ont rachetés quelques marques occidentales dans les années 2000 pour voler toutes les technos

    racheter ou voler ? c'est pas du tout la même chose surtout dans la même phrase.
    cyr posted the 03/02/2026 at 08:38 PM
    Bon par contre, pas d'entrer YUV.....va falloir que je trouve un adaptateur hdmi YUV.....plus tard
    jf17 posted the 03/02/2026 at 08:39 PM
    Les TCL miniled sont très bien
    5120x2880 posted the 03/02/2026 at 08:40 PM
    Marque bas de gamme chinoise
    zboubi480 posted the 03/02/2026 at 08:41 PM
    Excellent écrans à petit prix, au même titre de Huawei...les technos Sony seront pas implantées avant quelques mois mais les écrans ont en excellent rapport qualité prix, bien au dessus des ces merdes que sont les écrans Samsung
    elicetheworld posted the 03/02/2026 at 08:42 PM
    Autrefois s souvent des dysfonctionnements, mais depuis deux trois ans ils se sont bien améliorés, cela dit mis à part l'écran qui est très bon le reste c'est plutôt moyen sans plus je préfère encore un Samsung c'est plus équilibré ou un LG voilà mais bien Sony bravia que son mini LED ou en OLED mais TCL moi c'est non merci
    kurosu posted the 03/02/2026 at 08:43 PM
    Ça rame mais le rendu n'est pas top en jeu
    airzoom posted the 03/02/2026 at 09:10 PM
    J'en ai une c'est une Qled pour 400€ 140cm elle fait bien le boulot et les noirs sont assez profonds
    shinz0 posted the 03/02/2026 at 09:47 PM
    TCL bon rapport qualité prix
    Mais attention les TCL c'est Google Tv certaines applis Android ne sont pas compatibles
    cyr posted the 03/02/2026 at 10:00 PM
    shinz0 pas grave, hormis disney + j'ai rien d'autre lol.
    skuldleif posted the 03/02/2026 at 10:10 PM
    si tu la prend assure toi que le vendeur est fiable si ya un pepin parceque j'ai deja commandé une TCL et elle etait pété a la livraison
    burningcrimson posted the 03/02/2026 at 10:15 PM
    Comment une corne de cerf a pu se crasher sur ta tv ??? Pour le coup c est cool d avoir une hybride comme la switch 2 dans ces cas là...
