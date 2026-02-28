- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
profile
Resident Evil Requiem
3
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 833
visites since opening : 2551096
marchand2sable > blog
Le nouveau film Resident Evil disposera d’un budget record


On apprend, via le producteur du film Roy Lee, que le prochain film Resident Evil réalisé par Zach Cregger bénéficiera d’un budget de 80 millions de dollars.

Un montant tout simplement colossal pour le réalisateur, qui s’est fait connaître grâce au film Barbarian (4 millions de dollars de budget), puis à l’excellent Weapons l’année dernière (38 millions de dollars de budget).

Le budget est donc quasiment doublé. À titre de comparaison, parmi les (très mauvais) films portés par Milla Jovovich, le plus coûteux reste Resident Evil: Retribution, avec un budget estimé à plus de 65 millions de dollars.

Zach Cregger s’apprête donc à produire le film Resident Evil le plus cher de l’histoire de la franchise. Pour l’instant, peu d’informations ont filtré, si ce n’est qu’il s’agira d’une histoire originale mettant en scène des personnages inédits face à des zombies rapides, dans une Raccoon City enneigée (voir le leak d’une scène de tournage ci-dessous).

Le film est toujours prévu pour le 16 septembre 2026.


Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=3PF_NZzLHVE


Geek Tyrant
    tags : resident evil capcom resident evil 9 resident evil 2026 resident evil requiem resident evil movie reboot 2026 resident evil leaks resident evil film lives resident evil movie 2026 resident evil film lives 2026 resident evil zack cregger
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/28/2026 at 05:26 PM by marchand2sable
    comments (6)
    marchand2sable posted the 02/28/2026 at 05:34 PM
    Je sais pas quoi penser de ce film pour l’instant. On a tellement mal bouffé avec les 7 films précédents que l’espoir est faible, et le coup de l’histoire originale n’arrange rien… Mais le film Weapons était excellent, facilement mon film d'horreur préféré de 2025. À voir absolument.
    jowy14 posted the 02/28/2026 at 06:32 PM
    Le budget c’est une chose, mais si c’est pour en faire de la merde, ça suffit pas malheureusement
    Il faut aussi un minimum de scénario, des acteurs corrects, etc…
    ravyxxs posted the 02/28/2026 at 06:38 PM
    Bon dans la vidéo j'ai plus l'impression de voir des zombies façon 28 jours plus tard,c'est pas très fidèle, à moins que ce ne soit tous des CrimsonHead .

    Faut vraiment tout simplement rebooter la licence, et en faire quelque chose de très,très, très sérieux, je suis Capcom je surpervise, ça va deux minutes les conneries saut acrobatique de Milla...cet meuf c'était mon crush au collège, mais avec les films j'ai dis vasy lààà, je casse avec toi
    sussudio posted the 02/28/2026 at 06:58 PM
    Franchement vu le niveau des productions hollywoodiennes, balek, tout est numérisé à outrance, le jeu d'acteur est claqué au sol, bref, ils peuvent mettre l'oseille qu'ils veulent, même en tipiak je prend pas c'est dire.
    bladagun posted the 02/28/2026 at 06:59 PM
    Déjà zombie qui court on commence mal
    adamjensen posted the 02/28/2026 at 07:07 PM
    J'en attends rien, donc on verra bien.
    Ca pourra pas être pire que la série Live, qui a fait passer les films de Anderson pour des Chef d’œuvre.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo