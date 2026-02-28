On apprend, via le producteur du film Roy Lee, que le prochain film Resident Evil réalisé par Zach Cregger bénéficiera d’un budget de 80 millions de dollars.
Un montant tout simplement colossal pour le réalisateur, qui s’est fait connaître grâce au film Barbarian (4 millions de dollars de budget), puis à l’excellent Weapons l’année dernière (38 millions de dollars de budget).
Le budget est donc quasiment doublé. À titre de comparaison, parmi les (très mauvais) films portés par Milla Jovovich, le plus coûteux reste Resident Evil: Retribution, avec un budget estimé à plus de 65 millions de dollars.
Zach Cregger s’apprête donc à produire le film Resident Evil le plus cher de l’histoire de la franchise. Pour l’instant, peu d’informations ont filtré, si ce n’est qu’il s’agira d’une histoire originale mettant en scène des personnages inédits face à des zombies rapides, dans une Raccoon City enneigée (voir le leak d’une scène de tournage ci-dessous).
Le film est toujours prévu pour le 16 septembre 2026.
