La nouvelle saison de Scrubs a 90 % sur rotten Tomatoes


Seul 2 épisodes pour l'heure mais selon beaucoup de fans l'esprit original de la série est présent et la série a fait un retour réussi.

    posted the 02/27/2026 at 07:07 PM by negan
    comments (17)
    biboufett posted the 02/27/2026 at 07:20 PM
    c'est un reboot ou une vrai suite ?
    negan posted the 02/27/2026 at 07:26 PM
    biboufett Une suite
    thejoke posted the 02/27/2026 at 07:30 PM
    Bordel y'a une nouvelle saison de scrubs je savais pas
    ravyxxs posted the 02/27/2026 at 07:31 PM
    Quelle série soporifique bordel...
    negan posted the 02/27/2026 at 07:37 PM
    ravyxxs Ta aucun gout.
    ioop posted the 02/27/2026 at 07:43 PM
    Je regarderai tiens
    ravyxxs posted the 02/27/2026 at 07:44 PM
    negan Mes séries sur IMDB prouve le contraire. Big Bang Theory et The Office encule cet ce truc
    kikoo31 posted the 02/27/2026 at 07:46 PM
    ravyxxs moi j'aime les 3
    negan posted the 02/27/2026 at 07:53 PM
    ravyxxs Big Bang Theory

    Dans le genre série horrible
    ravyxxs posted the 02/27/2026 at 08:08 PM
    negan Faut être un geek pour kiffer Big Bang Theory. 12 saisons contre 9 et les mêmes notes que Scrubs, clair c'est horrible comme série

    kikoo31 A chaque fois que je regardais un épisode de Scrubs j'avais l'impression que mon cerveau décendait en QI trop conne la série que j'arrivais pas à rire en fait
    bladagun posted the 02/27/2026 at 08:10 PM
    Je pense que scrubs est ma série preferé. Demain sur Disney plus c'est ça ?! Tellement hâte !!!
    tonius posted the 02/27/2026 at 08:16 PM
    ravyxxs Nan mec justement, quand t'es un geek, the Big Bang Theory est une atrocité sans nom.
    negan posted the 02/27/2026 at 08:17 PM
    bladagun Je crois qu'en France ca sort toute la saison d'un coup début avril
    ravyxxs posted the 02/27/2026 at 08:40 PM
    tonius Va dire ça à la forte audience de geek, je vais pas me baser sur ton avis alors que la série à apporter des centaines de millions de dollars jusqu'à la toute fin. C'est la meilleur série geek et nerd avec les meilleures références possible de D&D, Star Trek, Star Wars, les jeux vidéos en général et les comics.

    Merci au revoir.
    bladagun posted the 02/27/2026 at 08:56 PM
    negan arrête ! Vas falloir regarder en VO avec vlc et le fichier de sous titre comme il y a 10 ans ?! Dailleur ça existe encore des sites qui font des sous titre de série ?
    negan posted the 02/27/2026 at 08:57 PM
    bladagun Elle aura la VF en avril
    tonius posted the 02/27/2026 at 09:32 PM
    ravyxxs Popularité ne rime pas forcement avec qualité, toi tu fait ce que tu veux avec, mais pour moi et d'autres c'est juste une série médiocre, très mal écrite, avec des clichés très mauvais et justement faite pour les non-geek vu que les personnages se sentent obligés d'expliquer
    leur références pour que le spectateurs qui n'y connaissent rien puisse comprendre, ce qui rend les dialogues vraiment pas naturels, les personnages n'évoluent pas, en particulier Sheldon qui reste une
    merde du debut a la fin.

    les personnages de la serie sont des geek mais clairement pas ecrits par des vrais geek et c'est surtout une trais mauvaise représentation des geek, a la limite de l'insulte.

    Voila, maintenant si tu aime, tu aime, tu fait ce que tu veux, come tu dit ce n'est que mon avis.
