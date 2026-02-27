accueil
negan
articles : 12
12
visites since opening :
1462320
negan
> blog
La nouvelle saison de Scrubs a 90 % sur rotten Tomatoes
Seul 2 épisodes pour l'heure mais selon beaucoup de fans l'esprit original de la série est présent et la série a fait un retour réussi.
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 02/27/2026 at 07:07 PM by
negan
comments (
17
)
biboufett
posted
the 02/27/2026 at 07:20 PM
c'est un reboot ou une vrai suite ?
negan
posted
the 02/27/2026 at 07:26 PM
biboufett
Une suite
thejoke
posted
the 02/27/2026 at 07:30 PM
Bordel y'a une nouvelle saison de scrubs je savais pas
ravyxxs
posted
the 02/27/2026 at 07:31 PM
Quelle série soporifique bordel...
negan
posted
the 02/27/2026 at 07:37 PM
ravyxxs
Ta aucun gout.
ioop
posted
the 02/27/2026 at 07:43 PM
Je regarderai tiens
ravyxxs
posted
the 02/27/2026 at 07:44 PM
negan
Mes séries sur IMDB prouve le contraire. Big Bang Theory et The Office encule cet ce truc
kikoo31
posted
the 02/27/2026 at 07:46 PM
ravyxxs
moi j'aime les 3
negan
posted
the 02/27/2026 at 07:53 PM
ravyxxs
Big Bang Theory
Dans le genre série horrible
ravyxxs
posted
the 02/27/2026 at 08:08 PM
negan
Faut être un geek pour kiffer Big Bang Theory. 12 saisons contre 9 et les mêmes notes que Scrubs, clair c'est horrible comme série
kikoo31
A chaque fois que je regardais un épisode de Scrubs j'avais l'impression que mon cerveau décendait en QI
trop conne la série que j'arrivais pas à rire en fait
bladagun
posted
the 02/27/2026 at 08:10 PM
Je pense que scrubs est ma série preferé. Demain sur Disney plus c'est ça ?! Tellement hâte !!!
tonius
posted
the 02/27/2026 at 08:16 PM
ravyxxs
Nan mec justement, quand t'es un geek, the Big Bang Theory est une atrocité sans nom.
negan
posted
the 02/27/2026 at 08:17 PM
bladagun
Je crois qu'en France ca sort toute la saison d'un coup début avril
ravyxxs
posted
the 02/27/2026 at 08:40 PM
tonius
Va dire ça à la forte audience de geek, je vais pas me baser sur ton avis alors que la série à apporter des centaines de millions de dollars jusqu'à la toute fin. C'est la meilleur série geek et nerd avec les meilleures références possible de D&D, Star Trek, Star Wars, les jeux vidéos en général et les comics.
Merci au revoir.
bladagun
posted
the 02/27/2026 at 08:56 PM
negan
arrête ! Vas falloir regarder en VO avec vlc et le fichier de sous titre comme il y a 10 ans ?! Dailleur ça existe encore des sites qui font des sous titre de série
?
negan
posted
the 02/27/2026 at 08:57 PM
bladagun
Elle aura la VF en avril
tonius
posted
the 02/27/2026 at 09:32 PM
ravyxxs
Popularité ne rime pas forcement avec qualité, toi tu fait ce que tu veux avec, mais pour moi et d'autres c'est juste une série médiocre, très mal écrite, avec des clichés très mauvais et justement faite pour les non-geek vu que les personnages se sentent obligés d'expliquer
leur références pour que le spectateurs qui n'y connaissent rien puisse comprendre, ce qui rend les dialogues vraiment pas naturels, les personnages n'évoluent pas, en particulier Sheldon qui reste une
merde du debut a la fin.
les personnages de la serie sont des geek mais clairement pas ecrits par des vrais geek et c'est surtout une trais mauvaise représentation des geek, a la limite de l'insulte.
Voila, maintenant si tu aime, tu aime, tu fait ce que tu veux, come tu dit ce n'est que mon avis.
