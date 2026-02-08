profile
The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
name : The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Switch 2
The Adventure of Elliot : un artwork pour la date de sortie
Pour fêter l'annonce de la date de sortie du jeu, Square-Enix a mis en ligne un artwork vraiment sympa !

Le jeu sortira sur toutes les plateformes modernes le 22 juin 2026




En d'ailleurs je me suis permis une petit folie en achetant le collector sur la boutique de Square-Enix

    posted the 02/08/2026 at 09:21 AM by ouroboros4
    comments (18)
    judebox posted the 02/08/2026 at 09:37 AM
    240€ la GKC, ça fait mal
    ouroboros4 posted the 02/08/2026 at 09:37 AM
    judebox je l'ai pris sur PS5
    kidicarus posted the 02/08/2026 at 09:59 AM
    À ce prix là, SE pourrait offrir les frais de port.
    ouroboros4 posted the 02/08/2026 at 10:00 AM
    kidicarus et oui on est beaucoup à se dire ça mais bon
    kidicarus posted the 02/08/2026 at 10:05 AM
    ouroboros4 on peut comprendre pour un magasin,mais le un constructeur pourrait faire un effort.

    Quoique je viens de prendre pour 750€ casque moto chez un constructeur, et il y avait un petit frais de port 4x moins que le tien
    ouroboros4 posted the 02/08/2026 at 10:07 AM
    kidicarus ouais c'est abusé surtout pour une entreprise aussi massive que SE. Mais bon ça a toujours été payant depuis le début
    51love posted the 02/08/2026 at 10:13 AM
    Wow jolie! il a l'air bien sympathique

    On dirait que le jeu t'intéresse pas mal
    ouroboros4 posted the 02/08/2026 at 10:16 AM
    51love la demo a été un véritable coup de cœur pour moi.
    On a un petit mélange de Mana pour le combats et de Zelda pour les énigmes !
    judebox posted the 02/08/2026 at 10:19 AM
    ouroboros4
    51love posted the 02/08/2026 at 10:34 AM
    ouroboros4 j'ai pas touché le jeu encore mais il me donne grave envie.
    Je ferai moins de folie que toi par contre je le prendrais en demat (comme 90% de mes jeux désormais pas tapé ), si les performances sont au moins en 1080p /60fps sur Switch 2, ça sera la bas en mode portable sinon.. non
    ouroboros4 posted the 02/08/2026 at 10:47 AM
    51love sur Switch 2 c'est même certain qu'il sera en 1080p 60 fps.
    Je pense que dock la résolution pourrait monter plus haut que ça.
    51love posted the 02/08/2026 at 10:49 AM
    ouroboros4 oui le contraire ça serait abusé pour ce type de jeu, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué
    ouroboros4 posted the 02/08/2026 at 10:51 AM
    51love après les jeux SE sur Switch 2 sont globalement réussis donc aucune raison qu'il n'en soit pas de même ici !
    guiguif posted the 02/08/2026 at 12:03 PM
    J’espère qu'ils ont revu le système de respawn complément pété de la demo
    wickette posted the 02/08/2026 at 12:23 PM
    Ils exagèrent avec ces prix de collectors.

    Mon dernier collector c’etait breath of the wild et ace combat 7 j’ai payé moins de 100€ de mémoire

    guiguif
    Difficulté/respawn et sur switch 2 c’est vraiment brouillon/flou en mode portable je trouve. Je vais attendre les retours joueurs perso.
    ouroboros4 posted the 02/08/2026 at 12:28 PM
    guiguif c'était quoi le soucis ?
    guiguif posted the 02/08/2026 at 12:45 PM
    ouroboros4 Bah respawn direct pour seulement 100 gils (20 en facile...) ça ruine tout semblant de challenge.
    J'avais 1000 balles contre le boss de fin de la demo sans avoir farmé
    ouroboros4 posted the 02/08/2026 at 01:03 PM
    guiguif je vois.
    Après ils pourront toujours en restreindre l'utilisation en fonction du mode de difficulté.
    Je me fait vraiment pas de soucis.
    Mais le jeu était quand même plaisant à jouer.
