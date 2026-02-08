Pour fêter l'annonce de la date de sortie du jeu, Square-Enix a mis en ligne un artwork vraiment sympa !
Le jeu sortira sur toutes les plateformes modernes le 22 juin 2026
En d'ailleurs je me suis permis une petit folie en achetant le collector sur la boutique de Square-Enix
posted the 02/08/2026 at 09:21 AM by ouroboros4
Quoique je viens de prendre pour 750€ casque moto chez un constructeur, et il y avait un petit frais de port 4x moins que le tien
On dirait que le jeu t'intéresse pas mal
On a un petit mélange de Mana pour le combats et de Zelda pour les énigmes !
Je ferai moins de folie que toi par contre je le prendrais en demat (comme 90% de mes jeux désormais pas tapé ), si les performances sont au moins en 1080p /60fps sur Switch 2, ça sera la bas en mode portable sinon.. non
Je pense que dock la résolution pourrait monter plus haut que ça.
Mon dernier collector c’etait breath of the wild et ace combat 7 j’ai payé moins de 100€ de mémoire
guiguif
Difficulté/respawn et sur switch 2 c’est vraiment brouillon/flou en mode portable je trouve. Je vais attendre les retours joueurs perso.
J'avais 1000 balles contre le boss de fin de la demo sans avoir farmé
Après ils pourront toujours en restreindre l'utilisation en fonction du mode de difficulté.
Je me fait vraiment pas de soucis.
Mais le jeu était quand même plaisant à jouer.