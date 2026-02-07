profile
jaysennnin
jaysennnin
jaysennnin > blog
Polémique sur le JV, Emmanuel Macron clarifie les choses
https://x.com/EmmanuelMacron/status/2020059471209283956
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/07/2026 at 04:58 PM by jaysennnin
    comments (13)
    yanssou posted the 02/07/2026 at 05:07 PM
    Un vrai hypocrite comme ce qu'est devenu ce pays

    Gta 6 va etre interdit en France à ce rythme
    adamjensen posted the 02/07/2026 at 05:10 PM
    Pas d'inquiétude, tout ira bien.
    burningcrimson posted the 02/07/2026 at 05:16 PM
    Qu'il ferme sa gueule le Macron ! À chaque fois qu'il la ramène c'est pour se ridiculiser ! Pourquoi il ne se pose pas cette même question sur les films ou les émissions à la con qui abrutissent la jeunesse (n'est-ce pas TF1 )
    altendorf posted the 02/07/2026 at 05:18 PM
    En 2026, utiliser encore le mot "gamers" pour parler des joueurs
    defcon5 posted the 02/07/2026 at 05:36 PM
    Ce pays, et par extension, l' UE, ressemblent de plus en plus à l' URSS...
    masharu posted the 02/07/2026 at 05:38 PM
    On va y arriver à la CNI pour lancer toutes consoles et appareils multimédia.
    hibito posted the 02/07/2026 at 05:39 PM
    Bah si cela abouti, c'est une très bonne chose, ne serait-ce que pour informer sur les pratique des éditeurs utilisant les biais cognitifs et la manipulations psychologique pour faciliter le passage en caisse lors d'achat in-game.
    ghouledheleter posted the 02/07/2026 at 05:53 PM
    Perso je n'aime pas du tout macron ni sa politique.
    Mais pour le coup il a clairement raison.
    La faute a qui? Au parents, qui n eduquent pas correctement leurs enfants sur le plan videoludique.
    Un gamin de 12 ans ne devrait pas jouer à gta ou call of duty etc...
    La faute aux parents qui preferent poser leurs gosses des heures et des heures devant la tv plutot que de s'occuper d'eux.
    La faute aux parents qui laissent les gamin jouer sans surveillance toute la nuit.

    Pour le coup macron a complètement raison, et si les parents se posaient eux meme cette reflections, le debat publique autour de tout ca n'aurait pas besoin d'exister.
    tlj posted the 02/07/2026 at 06:07 PM
    Il a raison, n’en déplaise à 90% des joueurs qui vont une fois de plus s’offusquer. Je suis un joueur depuis plus de 30 ans mais ça ne m’empeche pas d’être honnête et lucide pour dire qu’il analyser calmement la pratique du jeu video et la responsabilité des adultes
    tlj posted the 02/07/2026 at 06:08 PM
    *faut
    thelastone posted the 02/07/2026 at 06:20 PM
    Bon je le supporte pas mais quelqu'un n'est pas d'accord quand il dit qu'il faut interdire les jeux pegi 18 pour les mineurs
    fuji posted the 02/07/2026 at 06:24 PM
    Thelastone 18 ans c'est un peu too much quand meme je trouve ... 16 c'est tres bien et c'est surtout aux parents de faire attention au cas par cas .
    masharu posted the 02/07/2026 at 06:44 PM
    tlj Je le dit et on le dit depuis 20 ans que c'est aux parent de s'occuper de leur enfants, pas aux éditeurs de jeu vidéo d'être prévoyant. Et comme bien souvent quand la politique ne sait pas résoudre un problème pourtant simple (aka éduquer correctement les gens), c'est plus facile de s'en prend directement à la source, ici l'industrie du jeu vidéo.
