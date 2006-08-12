profile
The Legend of Zelda : Twilight Princess
37
name : The Legend of Zelda : Twilight Princess
platform : Nintendo Wii
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : RPG
european release date : 12/08/2006
us release date : 11/19/2006
japanese release date : 12/02/2006
other versions : GameCube - Nintendo 3DS -
lightside
16
lightside
articles : 256
visites since opening : 610217
lightside > blog
Ce jeu légendaire fête ses 20 ans cette année...
Deja... le temps passe a une vitesse incroyable ^^

A défaut d'une disponibilité sur Switch ou sur la console virtuelle (ce qui arrivera bien un jour), je me suis dis que c'était l'occasion pour moi de le relancer et le refaire 2 décennies plus tard, dans sa version originale !



The Legend of Zelda : Twilight Princess sorti le 19 Novembre 2006...
Le jeu que j'ai attendu le plus de toute ma vie et revisionnant en boucle adolescent le trailer de l'E3 2004. Il a longtemps été mon opus favori de la licence avant l'arrivée de Breath of The Wild. A mes yeux l'aboutissement de la formule instauré par Ocarina of Time avec les meilleurs donjons de la série, une superbe OST, une ambiance sombre et une durée de vie colossale. Un grand jeu !

    kisukesan
    posted the 02/06/2026 at 04:15 PM by lightside
    shambala93 posted the 02/06/2026 at 04:18 PM
    J’ai adoré mais est-il réellement légendaire ?
    lightside posted the 02/06/2026 at 04:22 PM
    shambala93 Pour les autres je ne sais pas, mais pour moi oui. ^^ Même si il n'a pas révolutionné comme certains opus, Il a marqué son époque, et le temps passant je trouve qu'il devient de plus en plus culte.
    link571 posted the 02/06/2026 at 04:23 PM
    Il mériterait tellement un vrai remake comme OOT
    aeris291 posted the 02/06/2026 at 04:30 PM
    Un Zelda qui ne m’a pas déçu mais qui m’a clairement laissé sur ma faim. J’ai eu l’impression de jouer a un Zelda « cahier des charges ». Un Zelda qui cherche a faire aussi bien voir mieux que le modele « OOT » sans jamais y arriver.

    Les premieres heures tuto du jeu en tant que Link fermier sont extrêmement laborieuses, a tel point que je n’ai jamais eu envie de le refaire un run pour ne pas m’infliger ca a nouveau. J’y ai jamais retouché ou refait sur un autre support apres l’avoir fini sur Wii en 2006.

    Je trouve que la DA a mal vieilli. J’etais deja pas tellement convaincu a l’epoque. La transformation en loup, pourquoi pas, mais les chants en loup alors la non. Dur de passer les melodies a l’ocarina a ca.

    Je retiens surtout de Zelda TP les donjons qui sont tres reussi, en particulier celui du desert avec son item incroyable (mais peu exploité en dehors du donjon).

    Pour parler un peu de mon pedigree j’ai decouvert la licence Zelda en 1994 avec A Link To The Past, j’ai eu le coup de coeur immédiat et je suis devenu un fan de la licence pendant plusieurs annees. Mon Zelda preferé est BOTW
    akinen posted the 02/06/2026 at 04:32 PM
    J’attends son remake. Jamais pu y jouer. Enfin si mais bon, c’est vieux la wii
    captainjuu posted the 02/06/2026 at 04:42 PM
    Le meilleur de tous.
    jf17 posted the 02/06/2026 at 05:04 PM
    shambala93 oui il est légendaire, c'est marqué sur la jaquette
    cail2 posted the 02/06/2026 at 05:06 PM
    Rien que les 2 premières heures de jeu sont suffisamment pénibles pour lui retirer son statut de "légendaire". Chouettes donjons en revanche de mémoire. mais à faire sur NGC, les contrôles à la Wiimote, quelle calamité...
