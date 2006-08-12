Deja... le temps passe a une vitesse incroyable ^^
A défaut d'une disponibilité sur Switch ou sur la console virtuelle (ce qui arrivera bien un jour), je me suis dis que c'était l'occasion pour moi de le relancer et le refaire 2 décennies plus tard, dans sa version originale !
The Legend of Zelda : Twilight Princess sorti le 19 Novembre 2006...
Le jeu que j'ai attendu le plus de toute ma vie et revisionnant en boucle adolescent le trailer de l'E3 2004. Il a longtemps été mon opus favori de la licence avant l'arrivée de Breath of The Wild. A mes yeux l'aboutissement de la formule instauré par Ocarina of Time avec les meilleurs donjons de la série, une superbe OST, une ambiance sombre et une durée de vie colossale. Un grand jeu !
Les premieres heures tuto du jeu en tant que Link fermier sont extrêmement laborieuses, a tel point que je n’ai jamais eu envie de le refaire un run pour ne pas m’infliger ca a nouveau. J’y ai jamais retouché ou refait sur un autre support apres l’avoir fini sur Wii en 2006.
Je trouve que la DA a mal vieilli. J’etais deja pas tellement convaincu a l’epoque. La transformation en loup, pourquoi pas, mais les chants en loup alors la non. Dur de passer les melodies a l’ocarina a ca.
Je retiens surtout de Zelda TP les donjons qui sont tres reussi, en particulier celui du desert avec son item incroyable (mais peu exploité en dehors du donjon).
Pour parler un peu de mon pedigree j’ai decouvert la licence Zelda en 1994 avec A Link To The Past, j’ai eu le coup de coeur immédiat et je suis devenu un fan de la licence pendant plusieurs annees. Mon Zelda preferé est BOTW