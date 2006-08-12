Deja... le temps passe a une vitesse incroyable ^^A défaut d'une disponibilité sur Switch ou sur la console virtuelle (ce qui arrivera bien un jour), je me suis dis que c'était l'occasion pour moi de le relancer et le refaire 2 décennies plus tard, dans sa version originale !sorti le 19 Novembre 2006...Le jeu que j'ai attendu le plus de toute ma vie et revisionnant en boucle adolescent le trailer de l'E3 2004. Il a longtemps été mon opus favori de la licence avant l'arrivée de Breath of The Wild. A mes yeux l'aboutissement de la formule instauré par Ocarina of Time avec les meilleurs donjons de la série, une superbe OST, une ambiance sombre et une durée de vie colossale. Un grand jeu !