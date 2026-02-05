Nouvelle presque irréel et très surprenante!Apparement la version Switch 2 de Indiana Jones et le Cercle Ancien ne sera pas apparement PAS en Game Key Card!Sachant que pour l'instant la capacité maximale des cartouches Switch 2 et de 64Go, et que le jeu fait environ 130 Go sur les autres plateformes, on se demande par quel tour de force MachineGames a éussi à divisé la taille du jeu par 2 !UP : photo de la jaquette qui prouve qu'il ne s'agira PAS d'une GKC.En revanche un téléchargement sera bien nécessaire pour avoir le doublage polonais.