Nouvelle presque irréel et très surprenante!
Apparement la version Switch 2 de Indiana Jones et le Cercle Ancien ne sera pas apparement PAS en Game Key Card!
Sachant que pour l'instant la capacité maximale des cartouches Switch 2 et de 64Go, et que le jeu fait environ 130 Go sur les autres plateformes, on se demande par quel tour de force MachineGames a éussi à divisé la taille du jeu par 2 !
UP : photo de la jaquette qui prouve qu'il ne s'agira PAS d'une GKC.
En revanche un téléchargement sera bien nécessaire pour avoir le doublage polonais.
posted the 02/05/2026 at 04:43 PM by ouroboros4
Un jeu physique ne signifie pas obligatoirement le jeu complet. Par le passé, il existe un bon nombre de titres sortie sur la Switch 1 notamment des compilations où il fallait télécharger le reste.
Des jeux de ce calibre, il est déjà possible de mettre en option donc en téléchargement, la VF et les autres langues, excepté la VO.
Ensuite si c'était par économie on aurait eu une GKC.
Ce qui n'est pas le cas ici.
Je ne sais plus quelle titre et le support où le jeu en physique ne contenait que la VO et il fallait télécharger à côté, la langue souhaitée.
Ici c'est une solution plutôt économique.
Je vois mal payer pour une carte classique y mettre un bout du jeu et le reste en téléchargement.
Si c'est pour faire ça autant par GKC. Ça n'a pas de sens
Et pour fallout 4, et oblivion 4?
La cartouche pourrait être une option prise....
D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas Cyberpunk où il faut télécharger le pack 'language-fr' pour l'avoir en français qui reste une option. Il y a des adeptes des jeux en VO, et les packs 'language' dans d'autres langues comme l'italien, l'allemand, le néerlandais, je ne pense pas que le joueur français soit intéressé. C'est une piste d'économie de place surtout quand elle est comptée.
Maintenant rien indique que Microsoft fasse les yeux doux à Nintendo pour avoir une cartouche de plus grande capacité mais le prix sera en conséquence, prix que nous ne connaissons pas encore.
