ouroboros4
[UP]Switch 2 : Indiana Jones et le Cercle Ancien ne sera pas en GKC!
Nouvelle presque irréel et très surprenante!
Apparement la version Switch 2 de Indiana Jones et le Cercle Ancien ne sera pas apparement PAS en Game Key Card!

Sachant que pour l'instant la capacité maximale des cartouches Switch 2 et de 64Go, et que le jeu fait environ 130 Go sur les autres plateformes, on se demande par quel tour de force MachineGames a éussi à divisé la taille du jeu par 2 !

UP : photo de la jaquette qui prouve qu'il ne s'agira PAS d'une GKC.
En revanche un téléchargement sera bien nécessaire pour avoir le doublage polonais.



https://x.com/i/status/2019447871230132323
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    gameslover
    posted the 02/05/2026 at 04:43 PM by ouroboros4
    comments (21)
    elicetheworld posted the 02/05/2026 at 04:44 PM
    Mais nooooooon???
    jenicris posted the 02/05/2026 at 04:46 PM
    Ca c'est cool
    xynot posted the 02/05/2026 at 04:55 PM
    Bah voilà, ça c'est bien.
    masharu posted the 02/05/2026 at 04:58 PM
    Dire qu'il est en game key sur PS5 .
    gat posted the 02/05/2026 at 05:02 PM
    masharu Idem sur Xbox. Comme quoi, on nous prend vraiment pour des cons
    jobiwan posted the 02/05/2026 at 05:03 PM
    Ce serait sympa d’écrire des phrases dans un français correct et sans faute.

    Un jeu physique ne signifie pas obligatoirement le jeu complet. Par le passé, il existe un bon nombre de titres sortie sur la Switch 1 notamment des compilations où il fallait télécharger le reste.
    Des jeux de ce calibre, il est déjà possible de mettre en option donc en téléchargement, la VF et les autres langues, excepté la VO.
    ouroboros4 posted the 02/05/2026 at 05:05 PM
    jobiwan sur Switch 2 on ne l'a encore jamais vu.
    Ensuite si c'était par économie on aurait eu une GKC.
    Ce qui n'est pas le cas ici.
    narustorm posted the 02/05/2026 at 05:08 PM
    J'ai du mal a le croire...
    jobiwan posted the 02/05/2026 at 05:13 PM
    ouroboros4 Ca s'est pratiqué sur NS1, il n'y a pas de raisons que cela ne se fasse pas sur NS2.
    Je ne sais plus quelle titre et le support où le jeu en physique ne contenait que la VO et il fallait télécharger à côté, la langue souhaitée.
    rogeraf posted the 02/05/2026 at 05:15 PM
    En baissant la qualité des textures et résolution. 64Go ils peuvent y arriver sans le DLC
    ouroboros4 posted the 02/05/2026 at 05:16 PM
    jobiwan les GKC n'existaient pas sur Switch.
    Ici c'est une solution plutôt économique.
    Je vois mal payer pour une carte classique y mettre un bout du jeu et le reste en téléchargement.
    Si c'est pour faire ça autant par GKC. Ça n'a pas de sens
    cyr posted the 02/05/2026 at 05:25 PM
    Code in the box?

    Et pour fallout 4, et oblivion 4?
    ducknsexe posted the 02/05/2026 at 05:30 PM
    Y avais pas de nouvelles Cartes avec une capacité plus grande censé arriver sur S2 ??
    judebox posted the 02/05/2026 at 05:38 PM
    Pour Oblivion Remastered, on sait?
    xynot posted the 02/05/2026 at 05:56 PM
    judebox Lui, Skyrim et Fallout 4 = code dans la boîte
    cyr posted the 02/05/2026 at 05:58 PM
    xynot ouroboros4 j'ai regarder sur l'eshop. Fallout 4 est un poil plus lourd que Indiana. 60 go contre 59.

    La cartouche pourrait être une option prise....
    judebox posted the 02/05/2026 at 06:06 PM
    xynot Sans moi Oblivion du coup
    jobiwan posted the 02/05/2026 at 06:09 PM
    ouroboros4 J'ai bien compris !!! Je parle juste de méthode qui se pratique déjà où le jeu de base est présent sur la cartouche et les options sont à télécharger. C'est impressionnant de voir des personnes comme vous qui fassent des commentaires sur toutes les news et qu'au final vous ne retenez seulement ce qui vous convient.
    D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas Cyberpunk où il faut télécharger le pack 'language-fr' pour l'avoir en français qui reste une option. Il y a des adeptes des jeux en VO, et les packs 'language' dans d'autres langues comme l'italien, l'allemand, le néerlandais, je ne pense pas que le joueur français soit intéressé. C'est une piste d'économie de place surtout quand elle est comptée.
    Maintenant rien indique que Microsoft fasse les yeux doux à Nintendo pour avoir une cartouche de plus grande capacité mais le prix sera en conséquence, prix que nous ne connaissons pas encore.
    jacquescechirac posted the 02/05/2026 at 06:09 PM
    60 balles fallout 4 ptdrrrrrrrrr
    repayer unplein pot une compil soldée à 5balles sur play/xbox depuis des années
    la baise absolue
    ouroboros4 posted the 02/05/2026 at 06:10 PM
    jobiwan Bref dans tous les cas le jeu est entier sur cartouche, point.
    Tu avais faux, voilà tout.
    maxx posted the 02/05/2026 at 06:14 PM
    Hé ben! Excellente nouvelle bien que surprenant surtout venant de MS qui est coutumier du fait de ne pas mettre leurs jeux entiers sur les galettes même sur PS5 alors qu'elle peut lire les BR de grande capacité. Super nouvelle pour les futurs acheteurs.
