16.000 personnes travaillant chez Amazon se retrouvent donc au chômage, d'un claquement de doigts
Ceci constitue la deuxième vague de réductions d'effectifs massives opérée par le géant du commerce en ligne au cours des trois derniers mois.
Quel début d'année de merde....
https://x.com/cnni/status/2016473717518295235?s=20
Par contre fini Amazon prime ou fini Amazon ?
J'ai regarder un ticket de caisse de 2016.......j'ai pleurer.
Si demain tu a une nouvelle pandémie, pas grave les robots sont pas contagieux....
Mais va falloir penser a un nouveau type de virus qui contamine les robots a distance......
Sinon l'humain, ben il vivra dans les égouts, comme le film avec stalone,destruction man . paix et félicité
Par malfaçon/sabotage lors de conflit/catastrophe naturelle et le réseau est out
malgré tout ces renvois, les gens continuent mal payé, et le président continue de recevoir des milliards par année...
Produire à bas cout ok ok mais derrière si ya personne pour acheter, ca sert à rien.
"Ouin on a plus personne pour acheter nos merdes"
https://www.youtube.com/watch?v=02YLwsCKUww
Ça fait près de 60 000 suppressions , ça paraît énorme et pourtant ça fait à peine 3 % de suppressions de postes sur le total des employés d amazon , il me semble qu'on a vu bien pire et dégueulasse ailleurs