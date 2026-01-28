profile
Amazon licencie 16.000 employés
16.000 personnes travaillant chez Amazon se retrouvent donc au chômage, d'un claquement de doigts

Ceci constitue la deuxième vague de réductions d'effectifs massives opérée par le géant du commerce en ligne au cours des trois derniers mois.

Quel début d'année de merde....

https://x.com/cnni/status/2016473717518295235?s=20
    posted the 01/28/2026 at 01:31 PM by ouroboros4
    comments (29)
    rogeraf posted the 01/28/2026 at 01:40 PM
    Si c'est pour tout robotiser je boycotterais cette boite, fini Amazon Prime
    supasaiyajin posted the 01/28/2026 at 01:46 PM
    De toute façon, on vit un truc inédit. Certains disent que le marché va repartir en 2026, mais j'ai du mal à y croire. A ce rythme, j'vais vraiment finir par vendre des beignets sur une plage aux caraibes.
    cyr posted the 01/28/2026 at 01:46 PM
    rogeraf ouai j'ai vu leur robot......

    Par contre fini Amazon prime ou fini Amazon ?
    cyr posted the 01/28/2026 at 01:50 PM
    supasaiyajin le quoi qu'il en coûte, a certainement eu des répercussions....
    J'ai regarder un ticket de caisse de 2016.......j'ai pleurer.
    Si demain tu a une nouvelle pandémie, pas grave les robots sont pas contagieux....

    Mais va falloir penser a un nouveau type de virus qui contamine les robots a distance......

    Sinon l'humain, ben il vivra dans les égouts, comme le film avec stalone,destruction man . paix et félicité
    olex posted the 01/28/2026 at 01:55 PM
    rogeraf Pourquoi ne pas arrêter maintenant ? Après, de nos jours, difficile de s'en passer, ne serait-ce que pour l'électronique... C'est bien de boycotter, mais il faudrait absolument le faire pour tout ce qui existe. t du coup, on ne vit plus.
    vyse posted the 01/28/2026 at 02:05 PM
    supasaiyajin grave !
    mooplol posted the 01/28/2026 at 02:05 PM
    cyr pas la peine d'imaginer un virus, juste des pénuries d'électricité et les serveurs ia/robot/ transport à batterie sera défaillant.
    Par malfaçon/sabotage lors de conflit/catastrophe naturelle et le réseau est out
    cyr posted the 01/28/2026 at 02:35 PM
    mooplol on fera comme dans terminator. On se rassemblera, et on fera la guerre au robot lol.
    newtechnix posted the 01/28/2026 at 02:42 PM
    Les gafams dans 5 ans en représenteront tout au plus que 100 employés au total La quasi totalité des humains auront été dégagés remplacés par des robots ou des IAs
    rogeraf posted the 01/28/2026 at 02:52 PM
    olex oui heureusement y a Cdiscount, un e-commerce qui paye ses impots en France. Amazon, c'est Luxembourg
    akinen posted the 01/28/2026 at 02:55 PM
    supasaiyajin des glaces au coco et des cacahouètes plutôt mais oui, c’est l’idée
    rogeraf posted the 01/28/2026 at 02:59 PM
    cyr ba je paye le prime, si j'arrête Amazon j'arrête l'abonnement avec ! Prime gaming les jeux offerts c'est vrai que c'est pas mal ...
    khazawi posted the 01/28/2026 at 03:18 PM
    Automatisation + IA = gros dégâts
    kiryukazuma posted the 01/28/2026 at 03:39 PM
    ca fait longtemps que je boycott cette boite de merde...

    malgré tout ces renvois, les gens continuent mal payé, et le président continue de recevoir des milliards par année...
    stampead posted the 01/28/2026 at 03:43 PM
    Le jours ou les gens n 'auront plus d'argent car plus de boulot à cause des robot et de l 'IA,qui achetera leurs produits ou leurs abo ? ca prendra du temps mais tôt ou tard ils se rendront compte qu'ils se sont tiré une balle dans le pied et quand ils auront à nouveau besoin de nous,j'espere qu 'on se solidaire pour leurs faire un gros doigts d'honneur et ne plus bosser pour ces boite de merde.
    lefab88 posted the 01/28/2026 at 03:58 PM
    supasaiyajin Mais rien ne va repartir. Il faut absolument changer notre manière de consommer, mais personne ne veut le faire… Je pense plutôt que tout va partir en vrille. Oui, je suis pessimiste
    manix posted the 01/28/2026 at 03:58 PM
    un monde de robot et d'IA oui ok c'est possible.
    Produire à bas cout ok ok mais derrière si ya personne pour acheter, ca sert à rien.
    nigel posted the 01/28/2026 at 04:08 PM
    Si ça continue, le salaire universel va devenir un combat de droite
    "Ouin on a plus personne pour acheter nos merdes"
    5120x2880 posted the 01/28/2026 at 04:34 PM
    Si ils ne le font pas, d'autres le feront. Maintenant il va falloir aller travailler la terre un peu.
    sussudio posted the 01/28/2026 at 04:41 PM
    stampead Objectif 500 millions de personnes
    heracles posted the 01/28/2026 at 04:42 PM
    rogeraf Leur but ultime est de tout robotiser. Un jour il y aura quasi personne dans leurs entrepôts logistiques. D'ailleurs il vaut mieux éviter ce secteur à l'avenir pour ceux qui cherchent à se former
    rogeraf posted the 01/28/2026 at 05:11 PM
    heracles Triste avenir que toutes ces boites visant l'autonomie IA & Robots. On va être bien tient. Je regardais dernièrement sur YT une conférence échanges entre le boss de Gemini et un autre d'un startup IA en plein boom, ils le disent sans détour ; d'ici 5 ans, les postes Junior et intermédiaires pour les métiers de bureaux seront les premiers impactés, ils s'attendent à au moins 50 pourcents de personnel de bureaux en moins. Les seniors s'en sortiront pour superviser, les autres non.
    rogeraf posted the 01/28/2026 at 05:18 PM
    heracles faut que je retrouve le lien :
    https://www.youtube.com/watch?v=02YLwsCKUww /> Je regarderais la fin
    drybowser posted the 01/28/2026 at 05:31 PM
    16000 postes supprimés en 2026+ 14 000 supprimé en 2025 + 27000 supprimés en 2022/2023 ...
    Ça fait près de 60 000 suppressions , ça paraît énorme et pourtant ça fait à peine 3 % de suppressions de postes sur le total des employés d amazon , il me semble qu'on a vu bien pire et dégueulasse ailleurs
    burningcrimson posted the 01/28/2026 at 05:49 PM
    Ce sera la même pour les jeux vidéos. D'abord on va s en servir pour effectuer les tâches pénibles puis quand elle evoluera suffisamment on remplaçera de vrais humains.
    xylander posted the 01/28/2026 at 06:16 PM
    Quand tout sera robotisé, il n'y aura plus personne pour acheter. Et pour éviter que les pauvres se rebellent, les 3 grandes puissances nous créeront une belle guerre , ce qu'il prénomment un conflit de haute intensité. On dirait du porn...
    guiguif posted the 01/28/2026 at 07:29 PM
    ça fait 5 ans que j'ai pas acheté sur Amazon, ya assez d'alternatives.
    gaeon posted the 01/28/2026 at 08:37 PM
    Ça fait un bail que j'achète quasi plus rien en ligne sauf des choses qui ne se trouvent pas en magasin. Franchement amazon c'est peu utile, je regrette mes années d'étudiant où j'ai commandé pas mal de trucs, l'effet de nouveauté je suppose.
    protos posted the 01/28/2026 at 09:27 PM
    La concurrence devient de plus en plus dur pour eux depuis que les consommateurs se sont rendu compte que le même produit était moitié moins chère chez wish ou aliexpress ha ha ha.
