Marc-Alexis Côté attaque Ubisoft pour licenciement déguisé


Ubisoft fait face à une nouvelle affaire judiciaire en ce début d’année 2026. Selon Radio-Canada, Marc-Alexis Côté, ancien responsable de la licence Assassin’s Creed, a porté plainte contre l’éditeur français pour licenciement déguisé.

À l’origine du conflit, la création de Vantage Studios à l’automne 2025, une nouvelle structure chargée de reprendre la gestion des principales licences d’Ubisoft et de centraliser leur direction en France. Cette réorganisation a directement impacté Marc-Alexis Côté, alors basé chez Ubisoft Québec et impliqué depuis plus de quinze ans dans la saga Assassin’s Creed.

D’après la plainte, Ubisoft lui aurait proposé un poste nettement moins prestigieux que celui qu’il occupait jusque-là, avant de lui suggérer la direction d’une entité aux contours flous dédiée à des licences secondaires. Estimant cette évolution inacceptable, Marc-Alexis Côté refuse et choisit de quitter l’entreprise, tout en réclamant des indemnités de départ.

Ubisoft accède à sa requête et lui demande de ne pas se présenter au travail la semaine suivante. Le géant français en profite alors pour annoncer publiquement un départ volontaire, ce qui lui permet de passer outre le versement des indemnités de départ. Marc-Alexis Côté estime avoir été volontairement poussé vers la sortie et accuse Ubisoft de comportement déloyal.

Il réclame aujourd’hui 1,3 million de dollars de dédommagement, correspondant à deux années de salaire, ainsi que 75 000 dollars supplémentaires pour dommages moraux et atteinte à sa réputation. L’affaire n’a pour l’instant fait l’objet d’aucun commentaire public de la part d’Ubisoft ou de l’ancien cadre, les deux parties ayant confié le dossier à leurs avocats.
Radio-Canada - https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2221328/marc-alexis-cote-ubisoft-assassins-creed
    posted the 01/26/2026 at 11:22 PM by altendorf
