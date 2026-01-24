FH est la license de jeu de voiture en monde ouvert la plus aboutie à l'heure actuelle... avec un terrain de jeu et une physique arcade-simu qui lui permettent en fait de toucher à tous les types de joueurs car assez neutre / équilibré. Le problème est que le jeu depuis les derniers épisodes ne se focalise QUE sur les joueurs arcadesExemples actuels :- Des routes toujours plus larges (histoire de ne pas froiser les joueurs de 8 ans à la manette qui ne savent pas rouler droit).- Des radars à tout va qui sont chouettes une fois pour le challenge mais qui saoulent très vite quand on veut juste rouler cool en freeroam...- En ligne, tous les joueurs sont fantômes donc il n'y a aucun véritable sentiment de rouler avec des vrais joueurs puisque personne n'a de consistence physique pour les autres lOl.- Et en parlant de mode hors-ligne, tous les joueurs sont remplacés par des 'drivatars' en MASSE avec littéralement 0 de QI, qui roulent toujours à fond en ligne droite et ne s'arrêtent pas (de quoi dégoûter de jouer hors-ligne et forcer l'abonnement hein les malins).- Un manque de traffic, même en zone urbaine , ne donnant aucun challenge ET sentiment de vie pour je l'imagine ne pas froiser les gosses qui ne savent qu'appuyer sur l'accélérateur.Un mode 'RÉALISTE' avec un travail ou un changement sur tous ces points, l'introduction de police et de courses poursuites ainsi que de système d'amende quand attrapé par celle-ci ou encore lorsque l'on créer un accident ou que l'on abîme notre véhicule ainsi qu'un frein sur l'abondance dans le jeu niveau argent, cadeaux et véhicules offerts... offrirait aux joueurs plus simu que arcade qui sont attirés par la license une véritable PLUS-VALUE au jeu.