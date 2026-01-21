Apparement la Russie menace d'interdire GTA VI sur son territoire si Rockstar ne supprime pas des éléments jugés "immoraux".
Entre autre, la présence de strip-teaseurs masculins ainsi que d'autres éléments "incompatibles avec les valeurs promues".
https://www.developpez.net/forums/d2181602/club-professionnels-informatique/actualites/russie-menace-d-interdire-gta-6-rockstar-refuse-supprimer-strip-teaseurs-masculins/
tags :
posted the 01/21/2026 at 11:55 AM by ouroboros4
Et une strip-teaseuse d’origine ukrainienne, ça passe ou pas ?!
Franchement aujourd hui, y a de quoi faire un gta 7
déjà les rumeurs qui le voyaient à 100, alors un peu plus un peu moins
tu ne penses pas ?
COmme le Japon,c'est le meilleur pays en tant que touriste mais y vivre ... c'est une autre affaire même si tu maitrises la langue
Tu aurais dit Respect l'Iran,je t'aaurais répondu pareil tkt