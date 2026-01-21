profile
Grand Theft Auto VI
name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
ouroboros4
ouroboros4
GTA VI : une sortie incertaine en Russie ?
Apparement la Russie menace d'interdire GTA VI sur son territoire si Rockstar ne supprime pas des éléments jugés "immoraux".
Entre autre, la présence de strip-teaseurs masculins ainsi que d'autres éléments "incompatibles avec les valeurs promues".

https://www.developpez.net/forums/d2181602/club-professionnels-informatique/actualites/russie-menace-d-interdire-gta-6-rockstar-refuse-supprimer-strip-teaseurs-masculins/
    posted the 01/21/2026 at 11:55 AM by ouroboros4
    comments (20)
    senseisama posted the 01/21/2026 at 11:57 AM
    Respect la russie
    icebergbrulant posted the 01/21/2026 at 12:05 PM


    Et une strip-teaseuse d’origine ukrainienne, ça passe ou pas ?!
    derno posted the 01/21/2026 at 12:13 PM
    j'espère qu'on pourra voler des enfants, ils kiffent ça là bas le rapt d'enfants
    fan2jeux posted the 01/21/2026 at 12:17 PM
    Si on supprime ça, ce sera encore moins une satire de la societe americaine.
    Franchement aujourd hui, y a de quoi faire un gta 7
    gasmok2 posted the 01/21/2026 at 12:21 PM
    Pas de GTA 6 pour les russes, tant pis pour leur eux., nous on l'aura c'est l'essentiel
    icebergbrulant posted the 01/21/2026 at 12:24 PM
    gasmok2 On l’aura mais à 149 euros à cause des frais de douane
    grundbeld posted the 01/21/2026 at 12:25 PM
    derno Ici aussi t’inquiète même pas. Particulièrement en France d’ailleurs.
    gasmok2 posted the 01/21/2026 at 12:47 PM
    icebergbrulant
    déjà les rumeurs qui le voyaient à 100, alors un peu plus un peu moins
    5120x2880 posted the 01/21/2026 at 12:48 PM
    gasmok2 Ils vont l'avoir, que ce soit légalement ou non, mais là bas la culture de jeu vidéo est très... Spécial, les Rois de la piraterie en quelque sorte.
    kikoo31 posted the 01/21/2026 at 01:03 PM
    senseisama vas y là bas,ils vont t'accueillir à bras ouverts
    senseisama posted the 01/21/2026 at 01:33 PM
    kikoo31 il paraît que c'est un pays très accueillant selon certains touristes
    rogeraf posted the 01/21/2026 at 02:21 PM
    Je vais m'occuper du marché noire. Pour mes clients Russes, ca sera 250 euros la copie.
    kikoo31 posted the 01/21/2026 at 04:10 PM
    senseisama Le mieux c'est d'y aller pour voir de tes propres yeux
    tu ne penses pas ?


    COmme le Japon,c'est le meilleur pays en tant que touriste mais y vivre ... c'est une autre affaire même si tu maitrises la langue
    senseisama posted the 01/21/2026 at 04:15 PM
    kikoo31 en tout cas je vois le rapport de faire du tourisme ou d'y vivre pour être d'accord avec une opinion ou une décision sur telle ou telle chose
    burningcrimson posted the 01/21/2026 at 04:57 PM
    kikoo31 +1 Pour le japon beaucoup le voit comme un pays de rêve mais pour avoir des amis natifs de là-bas, c est clairement pas le paradis sur terre. Senseisama Serais-tu homophobe ?
    senseisama posted the 01/21/2026 at 04:59 PM
    burningcrimson en effet
    kikoo31 posted the 01/21/2026 at 05:09 PM
    senseisama par rapport à ton premier com de cet article

    Tu aurais dit Respect l'Iran,je t'aaurais répondu pareil tkt
    senseisama posted the 01/21/2026 at 05:20 PM
    kikoo31 respect a tous ceux qui contre ce genre de pratique
    burningcrimson posted the 01/21/2026 at 09:56 PM
    senseisama ha oki lol
    rocan posted the 01/22/2026 at 08:34 AM
    Massacrer en pleine rue des mecs ou rouler sur des mamies, ça passe par contre
