profile
ouroboros4
14
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 577
visites since opening : 1218955
ouroboros4 > blog
[Pour rire] Taper Silksong dans votre moteur de recherche Google
Et amusez-vous bien
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    bogsnake
    posted the 01/10/2026 at 08:00 PM by ouroboros4
    comments (6)
    richterbelmont posted the 01/10/2026 at 08:07 PM
    Ça m'amène sur plein de pages/sites parlant du jeu ....
    ouroboros4 posted the 01/10/2026 at 08:08 PM
    richterbelmont Regarde mieux !
    midomashakil posted the 01/10/2026 at 08:10 PM
    ahhh ok j'ai trouvé lool
    elicetheworld posted the 01/10/2026 at 08:23 PM
    On est sensé trouver quoi de drôles ??
    senseisama posted the 01/10/2026 at 08:33 PM
    Rien de trouvé d'anormal
    aeris504 posted the 01/10/2026 at 08:39 PM
    J’ai tapé et j’ai decouvert que les versions physique d’Hollow Knight Silksong sortiront d’abord sur Switch et Switch 2.

    Les autres supports seront servis bien plus tard
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo