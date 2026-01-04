Toujours prévu pour cette année sur toutes les plateformes, l'équipe de développement de The Adventures of Elliot The Millenium Tales donnent des nouvelles du jeu.
En gros :
-Le jeu est toujours prévu pour cette année
-On aura bientôt de nouvelle information
-Le jeu est en phase finale et l'équipe de développement procède aux derniers ajustements finaux.
J'ai tellement hâte, j'ai adoré la démo
https://image.noelshack.com/fichiers/2026/01/7/1767543737-4780.jpg
Mais day one de ce que j'ai vu. J'adore ce type de jeux, mélange zelda, secret of mana
mais alors quand tu passe juste après sur la démo de alabaster dawn outch voila voila
rbz pas touché non plus a la demo de Alabaster, il est si ouf que ça?
giru je le prendrai certainement sur S2 aussi, comme Alabaster, day one