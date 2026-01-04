Toujours prévu pour cette année sur toutes les plateformes, l'équipe de développement de The Adventures of Elliot The Millenium Tales donnent des nouvelles du jeu.En gros :-Le jeu est toujours prévu pour cette année-On aura bientôt de nouvelle information-Le jeu est en phase finale et l'équipe de développement procède aux derniers ajustements finaux.J'ai tellement hâte, j'ai adoré la démohttps://image.noelshack.com/fichiers/2026/01/7/1767543737-4780.jpg