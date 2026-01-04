profile
The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
The Adventures of Elliot : un message de l'équipe de développement
Toujours prévu pour cette année sur toutes les plateformes, l'équipe de développement de The Adventures of Elliot The Millenium Tales donnent des nouvelles du jeu.

En gros :

-Le jeu est toujours prévu pour cette année
-On aura bientôt de nouvelle information
-Le jeu est en phase finale et l'équipe de développement procède aux derniers ajustements finaux.

J'ai tellement hâte, j'ai adoré la démo



https://image.noelshack.com/fichiers/2026/01/7/1767543737-4780.jpg
    posted the 01/04/2026 at 05:07 PM by ouroboros4
    comments (9)
    malroth posted the 01/04/2026 at 05:17 PM
    J'etais deg qu'ils ne mettent pas la démo sur pc

    Mais day one de ce que j'ai vu. J'adore ce type de jeux, mélange zelda, secret of mana
    rbz posted the 01/04/2026 at 05:19 PM
    je l'attends pas mais ça sera surement sympathique
    mais alors quand tu passe juste après sur la démo de alabaster dawn outch voila voila
    giru posted the 01/04/2026 at 05:42 PM
    Ça sera day one sur Switch 2.
    yurius posted the 01/04/2026 at 06:04 PM
    Ma plus grosse attente de l'année sur switch 2 pour l'instant après à savoir si c'est en GKC sinon je passerai mon tour
    51love posted the 01/04/2026 at 06:05 PM
    pas fait la démo mais j'ai bcp aimé le trailer

    rbz pas touché non plus a la demo de Alabaster, il est si ouf que ça?

    giru je le prendrai certainement sur S2 aussi, comme Alabaster, day one
    guiguif posted the 01/04/2026 at 06:20 PM
    En espérant qu'ils aient dégagé le respawn complétement pété de la demo qui flinguait tout le challenge.
    guiguif posted the 01/04/2026 at 06:30 PM
    yurius j'ai une mauvaise nouvelle pour toi
    pcverso posted the 01/04/2026 at 06:44 PM
    Je pense le prendre sur steam pour en profiter sur mon pc et ma steam deck ou sur sw 2
    senseisama posted the 01/04/2026 at 06:47 PM
    Game key card 75€ hahaha
